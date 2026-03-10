Förebygg beläggningar och att mat bränns fast i gjutjärnspannan med Joel Bergqvists guide! Han är expert på materialet och arbetar med restaurera gjutjärn.

Värm upp stekpannan innan

Värm upp pannan på den värmenivå du planerar att steka på, eller strax under. Värm inte upp den på högre temperatur än 75 procent av spisens maximala värme. Vänta tills pannan är genomvarm, det ger jämn värme och minskar risken att maten fastnar.

Överhetta inte gjutjärnspannan

Använd högst 75 procent av maximala värme när du steker kött. Fisk och potatis bör stekas på ungefär hälften av maxtemperaturen och kyckling någonstans däremellan. För hög temperatur kan göra att maten bränns och att beläggningen förkolnar och flagar. Använd rikligt med fett när du steker.

Undvik syrlig mat i början

En nyrestaurerad panna har ett skyddande lager rapsolja, men vid första användningen kan det vara otillräckligt för att motstå väldigt syrlig mat. Därför bör man undvika att steka syrlig mat de första gångerna.

Joel Bergqvist räddar gjutjärnspannor, här är en i behov av restaurering och en som fått en rejäl uppfräschning av Joel. ”Så här ser det ofta ut på de pannor som kunderna kommer in med och det beror på att de inte har diskats ordentligt på utsidan”, säger han och tittar på den som inte restaurerats.

Diska gjutjärn noga med diskmedel

Torka ur överblivet fett med hushållspapper för att undvika stopp i avloppet. Diska sedan pannan ren med diskmedel när den ännu är ljummen. Fastbränd mat som är svår att diska bort kan lösas upp genom att koka lite vatten i pannan.

Att gjutjärn inte ska diskas med diskmedel är en kvarleva från en tid då diskmedel innehöll lut, berättar Joel Bergqvist.

– Om man inte diskar sin panna ordentligt förkolnar matresterna som är kvar i pannan och bildar en spröd beläggning som börjar flagna med tiden.

Torka noga efter disk

Torka alltid pannan helt torr efter disk, antingen genom att ställa tillbaka den på eftervärme på spisen eller med handduk.

Smörj pannan vid behov

Smörj pannan med några droppar olja (t ex raps, solros eller majs) om pannan är matt, torr, grå eller rostig. Torka den därefter helt torr från överflödig olja. Om det kommer att dröja länge innan pannan används nästa gång bör fettet brännas in i ugnen på 250 grader i 30 minuter.

Läs mer: uppsalagjutjarn.se

instagram.com/uppsalagjutjarn