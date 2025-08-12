Familjen Wallman bestämde sig för en annorlunda utmaning: att låta bli att åka till mataffären – på ett helt år. För att klara sig konserverade de mat, storhandlade för 30 000 kronor och fyllde sju frysar, skafferi, matkällare och 27 lådor med torrvaror bakom soffan. På hela året saknade de bara en enda sak.

25 kilo spagetti, 15 kilo smör, 94 paket bryggkaffe, 104 kilo müsli, 10 paket torrjäst …

När familjen Wallman en dag i oktober 2023 skulle handla mat var deras inköpslista långt ifrån från den normala. För deras nästa tur till mataffären skulle bli deras sista – på ett helt år.

Korp och Robert Wallman som bor på en gård utanför Söderköping är sedan länge intresserade av hemberedskap och lagar själva en stor del av sin mat från grunden. Att baka, ysta ost, lägga in grönsaker, torka bär och konservera kött ingår i deras vanliga rutiner. Men efter att ha lyssnat på en podd om just prepping och hemberedskap väcktes idén om en alldeles speciell utmaning.

Korp och Robert Wallman Ålder: 47 och 42 år.

Bor: På en gård utanför Söderköping

Familj: En hemmaboende son, Vide 18 år och en utflyttad dotter, Ylva, 21 år.

Yrke: Driver tillsammans eget företag med tyger och naturliga hantverksmaterial, som linne, ylle, skinn och läder.

Aktuell: Avslutat en 1 år lång utmaning att inte handla en enda gång i matbutiken.

Bestämde sig för att göra en stor handling för året

– Personen i podden hade bunkrat mat för en hel månad. Ett bra initiativ, tyckte vi säger Korp och fortsätter:

– Vi tänkte att vi själva nog kunde klara oss längre än så. Så vi bestämde oss att försöka klara oss – utan att handla i mataffären – under ett år!

Robert och Korp Wallman har en egen gård och är intresserade av prepping.

Robert fyller i:

– Vi tyckte att det skulle vara skönt att alltid ha all mat hemma. Och att mycket tid skulle kunna sparas.

– Myndigheterna rekommenderar ju dessutom att man ska ha mat och förnödenheter hemma för minst en vecka.

Svårt att beräkna vad man gör av med

Korp och Robert gjorde en väl genomtänkt beräkning av vad de skulle behöva handla. En del av utmaningen blev att försöka få bättre översikt av vad man faktiskt gör av med under ett år – liksom att ta höjd för om något oförutsett skulle inträffa.

– Vi funderade på hur ofta man kan tänka sig att äta pasta eller ris, och utgick från hur mycket vi gör av med på en vecka. Vissa saker var svåra att beräkna, som tandkrämsbehovet, så det multiplicerade vi med tre!

Rätt förvarat håller det mesta längre än man tror, menar Korp.

Att gå in på den lokala matbutiken och promenera ut med 47 kilo ris är inget som låter sig göras – själva inhandlingstillfället fick därför också planeras noga.

– Vi ville ju inte riskera att tömma hyllorna i matbutiken, så som det blev på vissa håll under pandemin. Så vi berättade om vår utmaning för den lokala Icahandlaren och frågade om han skulle tycka det var roligt att stötta oss? Och det tyckte han såklart! säger Robert och tillägger:

– När det var så stora mängder mat kunde han ju också hjälpa oss att pressa priserna där det gick.

Torrvaror och mat till lunchlådor

Korp och Robert, som också har en hemmaboende tonårsson, odlar både grönsaker, frukt och bär själva. På gården finns också två kor, två suggor plus en galt, höns, tuppar och kaniner. Familjen är därmed helt självförsörjande på kött, ägg och många mjölkprodukter. Inköpslistan behövde däremot inkludera torrvaror av alla slag, oljor och sådant som soja och honung. Men där listades också annat, som ananas på burk och tuggummi. Utöver mat skulle varor såsom toapapper och kaffefilter också ingå i den gigantiska engångshandlingen. Dessutom skulle inköpen räcka till lunchlådor att ha med till jobbet varje dag.

Det tog lång tid att planera och lasta inköpet. Men att sedan få hem maten för året gick på 20 minuter.

Allt listades i ett excelark och stämdes av mot vad som redan fanns hemma i skafferi och frysar.

– Det var ju mycket enkelt egentligen, vi skickade in en lista till Icahandlaren, ”detta vill vi beställa!” Han hörde av sig efter ett tag och sa ”nu är allt hemma, nu kan ni komma och hämta!” berättar Robert.

– Så efter att ha lastat allt på släp hade vi på 20 minuter fått hem allt vi behövde för ett år.

Paret Wallman bor på en gård och är självförsörjande på kött, ägg och mjölkprodukter.

30 000 kronor för ett år

Kvittot för hela året landade på 30 000 kronor.

För att få plats med allt fick familjen vara kreativa. Torrvarorna fick de lagra lite varstans, överallt i huset där de fick plats, exempelvis i trappan, berättar Korp.

– Här, under ett skynke bakom soffan i vardagsrummet har vi 27 plastbackar på 70 liter – för pasta, ris, havregryn, socker, salt och mycket annat.

För att få plats med all mat fick familjen ha skafferi bakom soffan.

De har också en matkällare där konserver och rotsaker förvaras liksom ett kylrum med mer konserver, samt ägg som håller längre vid lite kyla.

– Och så har vi en frys­barack med sju frysar, skrattar Korp.

Sju frysar?!

– Ja, där förvarar vi kött som slaktats under hösten, men också bär, fryst mjölk, yoghurt och smör.

Konserverade svamp, grönsaker, frukt och bär

Inför matutmaningen konserverade de också plockad svamp och nyskördade grönsaker, frukter och bär med hjälp av en tryckkokare, något de gör varje år. En del bär lät de torka, liksom squash som årets skörd visade sig ge i överflöd. Den fick rivas, torkas och malas till pulver. Samma procedur användes för ägg, under de perioder hönorna var extra produktiva.

– Ägg har ju en otrolig hållbarhet och kan på rätt sätt hålla i säkert 5 månader, säger Korp.

Korp och Robert torkar också ägg i mattorken. Pulvret kan användas som vanliga ägg. ”En matsked äggpulver och några matskedar vatten är perfekt när man ska baka eller steka ett ägg”, säger Robert.

Den sista september 2024 hade det så gått ett år. Korp och Robert kunde konstatera att de inte bara hade klarat av sin utmaning, utan att det faktiskt också var mycket enklare än vad de först hade trott.

– Vi visste att vi skulle klara det, att det inte skulle bli övermäktigt. Däremot visste vi inte vilka oväntade utmaningar vi skulle ställas inför. Skulle något ta slut? Skulle vi ha glömt något?

Familjens tomatskörd – något utöver den vanliga.

Så hur gick det, räckte maten?

– Ja, vi hade jättemycket mat över! Vi hade ju räknat väldigt högt, men den maten går ju att spara, säger Robert.

Korp tilllägger:

– Vissa saker tog slut, som bran flakes som vi hade tre kilo av. Å andra sidan hade vi 50 kilo müsli kvar…

Glömde ni köpa något?

– Vi saknade en enda sak: inlagd ingefära. Det gillar vi att ha till sushi, men det hade vi glömt köpa, berättar Korp.

– Men efter ett tag hittade vi en burk ingefära i frysen så det löste sig, det med.

Svårt att planera för oförutsedda händelser

Var något svårt?

– Att planera var svårt. Vi ville förbereda oss för oförutsedda händelser. Vad skulle till exempel hända om all potatis vi skördar skulle vara rutten? Eller om vår utflyttade dotter kom hem igen? Då måste ju maten räcka till henne med. Samma gällde ju om vi skulle få gäster.

– Men nu vet vi ju också att vi i händelse av en kris faktiskt skulle kunna klara oss väldigt länge.

Morötter i stora lass.

Vad var bäst med året?

– Att aldrig behöva känna: nu måste jag åka och handla. Det var både roligt och skönt!

Tidsbesparing att slippa handla

– När man väl har kommit in i det är det en tidsbesparing som är enorm! Det är så skönt att veta att allt finns hemma – att det bara är att laga vad man vill, konstaterar Robert.

Att inte handla något på ett år, handen på hjärtat, fuskade ni aldrig?

– Vi bestämde att vi fick göra undantag på längre jobbresor, då fick vi äta ute eller handla om vi ville. Men annars – nej, ingen handling!

Och er tonårsson, vad gjorde han om han blev sugen på något?

– Vår son, som nu är 18 år, har sina egna pengar som han gör vad han vill med. Vi har lärt våra barn att ta eget ekonomiskt ansvar. Vill han köpa något eller äta ute, då gör han det, säger Robert.

Korp inflikar:

– Efter årets slut sa han att han gärna haft någon färsk frukt på vintern, vi hade ju bara fryst, inkokt, torkade frukt och bär. Men han tyckte också det var otroligt härligt att veta att det alltid finns mat hemma. Kommer han plötsligt på att han vill baka – ja, då finns ju alla ingredienser redan hemma.

Torrvarorna packades om och förvarades lite varstans.

Vad händer härnäst, fortsätter ni på samma sätt?

– Ja, vi rullar vidare, även om vi inte ser det som en utmaning längre. Vi handlar väldigt sällan, säger Korp.

18 000 kronor år två

– I september hade vårt år passerat och i oktober åkte vi och köpte två ostar. Men det var först i november som det blev dags att storhandla igen. Och då hade vi ju bättre överblick av vad som behövs för ett år. Då kostade inhandlingen 18 000 kronor istället för 30 000 kronor.

Ni lägger mycket tid på att laga och konservera mat?

– Vi har inte mer tid än andra. Att odla och föda upp djur tar också tid. Men vi lägger väldigt lite tid på att handla! Och kan då istället laga mat, säger Robert.

Mera morötter!

Behöver man vara självförsörjande på kött och grönsaker för att följa ert exempel?

– Vi vill gärna inspirera andra. Det behöver inte vara svårt utan egen gård. Alla kan ju köpa ett halvt nötdjur eller en halv gris vid ett inköpstillfälle, stycka och stoppa i frysen … det är inte svårare än så. Däremot är det kanske inte motiverat att ha sju frysar …!

– Men det är ju inte jätteekonomiskt att handla dagligen. Kan vi bara inspirera några att börja handla varannan vecka istället för varje vecka, ja då har man ju kommit jättelångt.