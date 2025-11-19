Det började som en hobby när Jan Andersson gick i pension men sedan dess har hans och hustrun Anna-Gretas bokförsäljning på nätet vuxit rejält. Nu fyller deras bokförsäljning en hel våning i villan i Tanumshede.

Pensionerade läraren Jan Andersson och hans fru Anna-Greta var på väg att göra sig av med böcker som de rensat ut från hyllor och förråd hemma i suterräng­villan i Tanumshede.

– När vi skulle åka till återvinningen fick vi tips på biblioteket att lägga ut böckerna på nätet istället, berättar Jan.

Bokförsäljningen gick över förväntan. Det var roligt och paret började köpa upp böcker på loppisar i trakten. Jan, med stort bokintresse, tycket det var en trevlig hobby när han just gått i pension.

– För mig som gammal lära­re och skolbibliotekarie svider det ju när böcker hamnar på soptippen, så jag tyckte det var trevligt om böckerna kunde läsas av fler, säger han.

Det blir mycket bärande och körande av bananlådor fulla med böcker! Foto: Jerker Norlander

35 000 böcker hemma

För några år sedan började de lägga ut böcker på webbsidan Bokbörsen, en av Sveriges största sajter för begagnade böcker. Det som från början var tänkt som en fritidssyssla har nu vuxit till ett företag som sysselsätter två personer på heltid.

I nedervåningen på villan finns alltid 35 000 böcker på väg ut till kunder. De skall sorteras och plockas in i hyllor i väntan på försäljning.

– Det är alltid lika spännande varje gång man öppnar en ny leverans. I en låda kanske det bara är skräp medan det i en annan låda finns böcker som kan vara värda 5000 kronor, säger Jan.

Nu har de vuxit ur neder­våningen och hyr ytterligare ett utrymme i ett magasin på ett industriområde.

Jan Andersson Ålder: 80 år.

Familj: Hustrun Anna-Greta, 82, döttrarna ­Stina och Lisa.

Bor: I villa i Tanumshede, Bohuslän.

Gör: Pensionär. Säljer böcker på nätet.

Sorterar ut Ken Follett och feelgood

Det är med viss bävan som man kliver in hos Jan och ­Anna-Greta. Några gånger i månaden kommer det en leverans som kan uppgå till mer än hundra banankartonger, fyllda med böcker, gammalt och nytt. Då fylls hela nedervåningen med tunga bokfyllda kartonger, bokstaplarna svajar och det hela ser ganska riskabelt ut.

– Det är bara när det kommer nya böcker som det kan se lite farligt ut, säger Anna-Greta och bjuder in till en titt bland bokstaplarna.

– Först gör vi en snabbtitt i lådorna och sorterar ut trasiga böcker och annat som vi vet saknar efterfrågan, säger hon.

Böckerna kommer från städfirmor i Göteborg, Malmö och Borås men ibland hämtar Jan även lokalt hos folk som vill bli av med böcker. Oftast är det dödsbon som sorteras ut.

Efter den första grovsorteringen får böckerna vila ett tag innan Jan och Anna-Greta gör ytterligare en grovsortering. Då brukar runt 80 % av böckerna gå till återvinningen. Ken Follett, feelgood och böcker från bokklubbar hör till de som först hamnar i sopsäckarna.

De böcker som godkänns får omslagen skannade, en ­liten text ska skrivas och skicket ska bedömas. Därefter läggs boken ut på nätet.

Det är Jan som har sista ­ordet om vad som ska sparas och han sorterar hårt.

– Hyllvärmare sorteras bort och barnböcker skänker vi till förskolorna i kommunen, ­säger Anna-Greta.

De böcker som kan säljas på Bok­börsen sorteras in i hyllor på neder­våning­en i villan. Foto: Jerker Norlander

Böcker skickas över hela världen

I början gick det att hålla ­ordning bland böckerna med penna och papper, men nu har Jan ett effektivt dataprogram till sin hjälp.

– Vi anpassar priset på våra böcker till vad som redan finns på ­nätet. Om en bok försvinner snabbt så har vi förmodligen lagt ut den till ett för lågt pris, säger Jan.

Böckerna skickas över hela världen. Jan berättar:

– Vi har en kund i Japan som ofta handlar av oss. Jag blev nyfiken och frågade om hon var duktig på svenska. Nej, ­svarade hon, men jag kan läsa mönster. Kvinnan var mycket intresserad av broderier.

Släktforskare utomlands hör ofta av sig. De kan vara ­intresserade av fartygslistor över gamla segelfartyg som tog emigranterna till Amerika. Annars är det mest historiska böcker som säljs till utlandet.

Det är viktigt att böckerna skickas inom två dagar till en köpare. Semester måste planeras och då rycker dottern Lisa in och sköter ruljangsen.

En låda med Kitty-böcker har sina givna köpare. Foto: Jerker Norlander

Sålt över 30 000 böcker

Det är en salig blandning av fackböcker och skönlitteratur som finns i hyllorna. Nils Holgerssons ­underbara resa och bokpaket med Agatha Christie hör till de som säljs snabbast. Deckare, äldre reseskildringar och historia är också efterfrågade, liksom Harry Potter och Tolkien.

Många letar efter en enstaka bok för att komplettera en bokserie, medan andra vill ha en hel serie direkt. För en tid sedan skickade Jan en komplett serie på närmare trettio böcker om Grottbjörnens folk av Jean M Auel.

Den som vill komplettera Strömstadsförfattaren Gösta Unefäldts böcker kan få vara beredd att punga ut med 500 kronor för en bok. Träbiten, föreningen All­moge­båtars årsskrift är alltid efterfrågad, lik­som böcker med Göteborgshumor. De böckerna har bara ­köpare i Göteborg.

Steinbeck och Hemingway hör till gruppen nobelpristagare som ­efterfrågas ofta. Äldre pornografi har sina köpare, liksom även trädgårdsböcker och kokböcker.

En bok, som gavs ut när Leksand vann SM i ishockey, där samtliga spelare skrivit sina autografer, blev dyr, men annars är böcker om idrott inte så efterfrågade.

LÄS ÄVEN: Böckerna som fick barnen att läsa

Vad läser du själv?

– Jag lyssnar mest, men min favoritförfattare är Lars Widding, som jag gärna läser om flera gånger. Sedan har jag en ambition att ha böcker av alla nobelpristagare och även ha läst dem, men där är jag inte framme än.

Sedan 2012 har Jan och ­Anna-Greta levererat mer än 30 000 försändelser.

– Vi har kontakt med Barndiabetesfonden och det går automatiskt ett bidrag till fonden för varje paket vi skickar, avslutar Jan.

Artikeln är tidigare publicerad i Hemmets journal.