Visste du att kaffesump har en mängd olika användningsområden? Här är 6 smarta och enkla husmorsknep!

Så många som 4 av 5 svenskar dricker kaffe – det visar Löfbergs kafferapport för 2024. 79 procent dricker kaffe regelbundet, 54 procent dricker 1–3 koppar varje dag och 22 procent dricker 4–6 koppar. Det blir med andra ord en hel del kaffe – och kaffesump varje dag. Visste du att just kaffesumpen har flera smarta användningsområden? Från att ta bort dålig lukt till att användas som gödsel. Här nedan delar vi några smarta knep!

Använd kaffesumpen – 6 husmorsknep:

1. Gödsla

Kaffesump är rik på kalium, kväve och fosfor – vilket gör att det är perfekt som gödsel! Addera kaffesump i dina krukor och rabatter för att ge växterna en boost.

2. Få bort dålig lukt

Luktar kylskåpet illa? Testa att ställa in en skål med kaffesump. Kvävet i kaffet tar nämligen bort dåliga lukter. Du kan även skrubba dina händer med kaffesump om du inte blir av med dålig lukt, från exempelvis skaldjur. Ett annat tips är att göra egna små doftpåsar som du fyller med kaffesump och lägger i träningsväskan eller dina skor.

3. Gör kroppsskrubb

Kaffesump är perfekt som kroppsskrubb! Allt du behöver är kaffesump och olivolja. Blanda, skrubba – skölj!

Foto: Getty Images

4. Rengör brända kastruller

Kaffesump kan användas för att rengöra vidbrända kastruller. Skrubba kastrullen med fuktig kaffesump och en trasa! Fler tips för att rengöra vidbrända kastruller hittar du här.

5. Motverka halka

Salt i all ära – men visste du att du även kan använda kaffesump för att smälta is och snö på marken? Syran i sumpen gör att det smälter och granulatet som stannar kvar skapar en halkfri yta.

6. Håll myror och sniglar på avstånd

Några som ogillar kaffesump är myrorna och sniglarna. Vill du hålla dem borta från växterna i trädgården kan du sprida ut kaffesump. Fler tips på hur du blir av med mördarsniglar hittar du här.

Artikeln är tidigare publicerad hos Hus & hem.