En modern smartphone liknar en schweizisk fickkniv och kan vara nästan allt du vill att den ska vara – en tumstock, en klockradio eller en språktolk. Här är 8 praktiska funktioner i mobilen som du kanske inte kände till!

1. Identifiera fina plantan

Fått syn på en ny, fin krukväxt du vill ha på fönsterbrädan? Du kan snabbt få namnet på den obekanta plantan med en växt-id-app, men även med en enkel bildsökning!

Så gör du: Öppna Google, tryck på den fyrkantiga bildsöksymbolen (Google Lens). Rikta kameran mot plantan och skärmen ger dig fakta. På detta sätt kan du också identifiera djur, platser, mm.

Illustration: Getty Images

2. Översätt spanska menyn

”Chipirones” till förrätt? Att förstå främmande ord i länder där du inte behärskar språket är ingen konst. Översätt menyer, skyltar och tidningsartiklar på andra språk direkt med mobilkameran.

Så gör du: Ladda ner Google Översätt, öppna appens kamera, rikta mot texten. Svensk översätning dyker genast upp på skärmen, (i detta fall: ”Bläckfisk”! )

Tips: Vill du själv meddela något på ett annat språk? Öppna appens mikrofon, tala in och se mobilen skriva ut din fras på önskat språk.

3. Mät väggen

Köpa ny bokhylla? Skippa tumstocken. Med mobilens mätverktyg kan du enkelt mäta upp alla slags ytor. Och: Ska hyllan hängas upp, hala fram vattenpasset i samma verktyg så hamnar den rakt.

Så gör du: Öppna appen Mätverktyg (Iphone) och rikta kameran mot det du vill mäta. (På andra modeller kan liknande funktion finnas, i t ex appen AR zone.)

Illustration: Getty Images

Bra att veta Funktionerna på din smartphone är olika beroende på modell, uppdatering och tillverkare. Många appar finns redan i din mobil och hittas när du skriver in namnet i hemskärmens sökruta. Andra appar måste laddas ner i App Store (Iphone/Ipad) eller Google Play (Android).

4. Bli påmind på rätt plats

Vad var det nu för viktig grej jag skulle köpa i stan? Be mobilen att skicka dig en notis – just när du anländer till en särskild geografisk plats – så glömmer du inte att exempelvis köpa Alvedon när du passerar Apoteket.

Så gör du: Öppna Påminnelser, skriv in uppgift, lägg till plats. Se till att mobilens platstjänster (GPS) är på.

5. Förstoringsglas

Låt inte liten text hindra dig från att läsa pocketboken. Med mobilens förstoringsglas blir texten tydligare på skärmen, ofta med både bättre ljus och kontrast.

Så gör du: Sök på din mobils hemskärm efter ”Förstorare”.

6. Dela din plats

På utflykt i ny stad – men har tappat bort någon i gänget? Hjälp den som gått fel att hitta dig. Det enda som behövs är en skickad ”pin”, som visar var du är just i stunden.

Så gör du: I appen Meddelanden, starta en konversation, tryck på plus-symbolen, välj Plats och tryck Dela. (Se till att mobilens GPS är på.)

Illustration: Getty Images

7. Somna till musik

Vill du vaggas till sömns av skön musik eller radio, utan att ljudet står på hela natten? Ställ in mobilen så att ljudet stängs av efter önskad tid.

Så hittar du: Öppna aktuell ljud-app, (som Spotify eller SR Play), slå på ljudet. Öppna mobilens Klocka, tryck på Timer, välj ”Sluta spela när tiden går ut” / ”Stoppa uppspelning” och ställ in önskad tid. Vissa appar erbjuder ”Insomningstimer” och väckning.

8. Slipp pekfingervalsen

Trött på pillet med de små bokstavstangenterna? Du har väl inte missat att ett sms kan talas in med mikrofonen?

Så gör du: Öppna appen Meddelanden. Tryck på mikrofonen intill textrutan och tala in det du vill säga. Glöm inte att kontrollera att orden blev rätt innan du skickar!