Bäckadräkten väver samman det kvinnliga med det manliga och är Sveriges första ickebinära folkdräkt. Bakom idén står Fredy Samuel Lundh som under arbetet också fann sin egen rätta identitet.

Byxkjol, väst i transflaggans rosa, vitt och blått, kilmössa, spänne med transsymbol och skor med klack. Bäckadräkten är en unik folkdräkt som just nu står i strålkastarljuset på Sigtuna museum, i en utställning som sätter luppen på identitet och ifrågasätter vårt behov av att kategorisera människor. För den nya Bäckadräkten är den första och enda ickebinära modellen av Sveriges runt 840 folkdräkter. Bakom står artisten och folkmusikern Fredy Samuel Lundh:

– Jag ville förena behoven i samtiden med vår djupa traditionella folkkultur.

”Med en lek i stil, kultur och mångfald visar vi att vi får vara queera inom vår tradition”, säger Fredy Samuel Lundh om sin ickebinära folkdräkt. Foto: Elisabeth Jubelin

Fredy har spelat fiol och nyckelharpa sedan barnsben. I tonåren blev första mötet med folkdräkter, folkdansare och folkmusiker på festivalen Binsjöstämman som en ren uppenbarelse, berättar han.

– Jag blev helt frälst när jag såg det här dräktskicket! Känslan levde kvar inombords, tills 2018 då idén slog mig: Nej, men bannemej, jag vill också ha en folkdräkt! Och jag ska sy min egna …

Tanken upplevdes som hisnande. Då Fredy var mån om att respektera det traditionella hantverket, men själv inte kunde sy, fick hjälp ­inkallas. Konstnären och ­illustratören Ida Björs ­hakade på, Textilmuseet i Borås likaså. Dessutom ­skapades en ickebinär fokusgrupp som tillsammans tog fram designen.

Fredy Samuel Lundh Ålder: 30 år

Bor: Göteborg

Familj: Närmsta vännerna

Gör: Nyckelharpist och artist under namnet Fredy Clue.

Intressen: Folkdans, segling och communitybygge

Aktuell: Turnerar med och håller kurser om den ickebinära Bäckadräkten, som just nu ställs ut på Röhsska museet i Göteborg.

Mer info: backadrakten.com och Fredyclue.com

Personlig betydelse

Arbetet kom också att få en långt mer personlig betydelse än Fredy hade kunnat ana.

– Jag höll samtidigt på med inre arbete och förstod att det här med en byxkjol, att blanda det manliga och kvinnliga, var en idé som också skvallrade om mitt inre – att jag också är queer.

”Att stora institutioner vågar och vill visa inkludering, samhörighet och mångfald i en orolig värld – det är jätteviktigt nu.” Foto: Elisabeth Jubelin

Ida Björs sydde den slutliga Bäckadräkten. Sedan den blev klar 2022 har den fått stor uppmärksamhet, inte minst i sociala medier.

– Högt och lågt, en del missförstånd och hatkommentarer har det varit, men lika mycket kärlek. Folk säger saker som ’Tack för att jag får finnas till’ och ’Jag känner mig sedd och inspirerad!’ Det känns fantastiskt.

Utveckla traditioner för att bevara dem

– Jag hoppas vi kan ­sänka trösklarna så att alla får ta del av det hantverk och den tradition vi har. Vi vill ju inte sudda ut traditionerna, utan bara bygga ut dem och öppna upp för alla typer av människor. För att kunna ­bevara våra traditioner ­måste vi fortsätta att ­utveckla dem.

Just nu turnerar Fredy runt Sverige med föreställningar om Bäckadräkten och håller kurser i hur man kan sy sin egna folkdräkt.

”Vi vill ju inte sudda ut traditionerna, utan bara bygga ut dem och öppna upp för alla typer av människor.” Foto: Elisabeth Jubelin

Varför namnet Bäckadräkten?

– Bäck symboliserar vatten som ständigt förändras, liksom vår kultur. Vi har alla en livsenergi som rör sig höger, vänster, inåt, utåt. Som bäckar som rinner ut i havet, i ett och samma vatten.

Att dräkten finns på museum – vad betyder det?

– Det är så fruktansvärt vackert! Det är som ett demokratiskt nedslag – att stora institutioner vågar och vill visa inkludering, samhörighet och mångfald i en orolig värld – det är jätteviktigt nu.