Ta hjälp av ledtrådarna och försök att lista ut vad det är som hänt.

Senast den 27 mars behöver vi ditt svar. Lycka till!

3. Den polskfödde amerikanske tillverkaren av damkläder Abraham Zapruder är ett viktigt namn som ögonvittne till det som sker. Han är en stor beundrare av huvudpersonen i skeendet och beslutar att ta med sig sin filmkamera för att dokumentera när han ska få se sin idol i verkliga livet. Bilderna blir lika suddiga som dramatiska.

2. En annan viktig person i sammanhanget är en 24-årig före detta marinkårssoldat som varit placerad i Tokyo och som också ansökt om att bli sovjetisk medborgare. Han befinner sig vid händelsen på sjätte våningen i ett skolbokslager.

1. Den 24-årige ex-soldaten heter John Harvey Oswald och kommer att mördas två dagar senare av en av stadens nattklubbsägare. Zapruders film kommer att utgöra ett viktigt bevismaterial i de följande utredningarna. Den viktigaste rapporten om händelsen kallas Warrenrapporten och pekar ut Oswald som ensam skyldig.