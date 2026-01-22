Fem dagar. Det räckte för Nils och Pär att bestämma sig. Från Stockholm gick flytten till södra Frankrike, som ägare till Villa Flamingo bed & breakfast. ”Vi kanske dricker lite för mycket vin, men vi älskar solen, ljuset, livsstilen!”

Dags för ett nytt liv? Eget hotell i Frankrike. Tid för tankar, havsbad och trädgård. Råd till resor, långa sommarhusveckor och intressen som inte rymts i kalendern. Icakuriren har träffat seniorerna som ­vågade hoppa – och bytte liv inför en ny fas i livet.

De träffades på en klassisk gaybar och är ett par sedan 30 år. Kärlek vid första ögonkastet som hållit sig vid varmaste liv genom både elände och lycka.

Och måhända är de senaste åren runt och efter 60 de allra bästa.

De tackar pandemin.

– Jag blev av med jobbet, och Nils fick möjlighet att ta ett avgångsvederlag på sitt, säger Pär Jonasson, 59.

– Vi var båda på en språkresa 2018, i Aix- en-Provence i södra Frankrike, och där började nog tanken gro på ett annat land att bo i, säger Nils Franchell, 68.

Nils Franchell och Pär Jonasson Ålder: 68 respektive 59.

Yrke: Nils pensionär, Pär journalist.

Familj: Varandra.

Bor: I hus i Marseillan i södra Frankrike.

Vårt nya liv i tre ord: ”Så mycket bättre!”.

Kände att någonting fattades

I Stockholm hade de en stor lägenhet i Hammarby sjöstad, ett rikt socialt liv med många vänner – men också en svår tid bakom sig när Pär var illa sjuk.

Och någonting fattades.

– Vi kände att vi ville flytta TILL något, någonting mer, säger Nils.

Full fart i poolen.

Via en kvinnlig god vän fick de tips om en mindre känd del av Frankrikes medelhavskust, runt Montpellier, mitt emellan Marseille och den spanska gränsen.

Vid ett besök gick det sedan vansinnigt fort. Priserna låg långt lägre än på den klassiska Rivieran vid Cannes och Nice, men vädret var lika fantastiskt.

Köpte stort hus i Marseillan

– Vi gick till en mäklare och rabblade upp ALLT vi drömde om, och lite till, säger Nils. Absolut allt. Och då sa mäklaren att han hade ett hus till oss…

För 7 miljoner kronor fick de ett hus på 230 kvadratmeter med swimmingpool, och alla önskemål. Plats: samhället Marseillan, med runt 8 000 invånare, alldeles intill havet.

En stor summa – men med Stockholms lägenhetspriser skulle det till och med bli pengar över vid försäljningen hemmavid.

– Det tog fem dagar från att vi sett huset till att vi köpt det, säger Nils. Vi kan tacka EU som gjorde vår flytt smidig.

– Plötsligt var vi borta från 9–5-jobb, trängsel på tunnelbanan, stressen, säger Pär. Och här fanns ingen gay-fientlighet alls, plus att det bor en del svenskar i Marseillan, och inte bara pensionärer.

Bed & breakfast

Allt blev förstås inte helt bekymmersfritt. Det behövdes 49 vändor till återvinningen när de tömde lägenheten i Stockholm. Det nya huset är ett heltidsjobb och den franska byråkratin är ibland värre än den svenska. De två bed & breakfast-rummen tar sin tid, och är som regel fullbokade hela sommarhalvåret. Men vinsterna med flytten överväger stort.

– Solen, ljuset, livsstilen, caféerna, utelivet! Tio minuter med bil till stranden, säger Pär.

– Och äventyret i en liten stad med ett jättefint hus och många nya vänner, säger Nils. Grannar som just när vi flyttat in bjöd in oss till en femtimmarsmiddag där ingen pratade engelska!

Ingen ångrar flytten. Och framtiden är ljus för Villa Flamingo B&B, som riktar in sig på HBTQ-turister.

– De sägs att vår del av kusten är på väg att gå om Rivieran, säger Nils. Att det här är som S:t Tropez före Birgitte Bardot…