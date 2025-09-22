När bokälskarna strömmar in till Bokmässan 25–28 september så finns självklart en Ljudboksscen också. För nu läser många av oss med öronen istället för med ögonen. Fusk eller en återgång till det ursprungliga lyssnandet vid lägerelden? Det kan man diskutera, men klart är att ljudboken vinner mark.

Peter Carlén hade inte läst många böcker i sitt liv. Det var för jobbigt, det tog sådan tid.

– Jag har aldrig fått diagnosen men jag har nog en form av dyslexi (lässvårigheter).

Så när han fann ljudboken för 25 år sedan öppnade sig en helt ny värld, full av berättelser.

I dag sitter Peter Carlén i juryn för Storytels Awards som utser stora ljudbokspriset, och i juryn för Crimetime Awards som väljer bästa deckardebutant. På Bok- och biblioteksmässan i Göteborg hittar du honom när han tillsammans med Peter Westberg i Ljudboksklubben intervjuar brittiska kriminalboksgiganten Peter James.

Vi älskar böcker 66 procent – så många av svenskarna läste eller lyssnade på en bok minst en gång per vecka. Det är den högsta siffran sedan Mediebarometern började mäta vårt läsande i slutet av 1970-talet. Digitalt ökar…

Förra året strömmade vi totalt 45,7 miljoner ljudböcker och e-böcker (e-böcker utgör bara en liten, liten del av dessa), medan vi köpte 23 miljoner tryckta böcker. Tendensen är tydlig, digitalt ökar, tryckta böcker minskar. Källa: Svenska Bokhandlareföreningen och Svenska Förläggareföreningen …men här är vanliga ­boken i topp

En vanlig dag 2024 ägnade nästan 30 procent av Sveriges befolkning 9 till 85 år minst 30 minuter åt att läsa en tryckt bok, medan 12 procent lyssnade på en ljudbok och 5 procent läste en e-bok. Källa: Mediebarometern 2024

Varit med under ljudbokens utveckling

Det hade den unge Peter som långsamt och med stort besvär tagit sig igenom några få böcker, aldrig kunnat ana. På den tiden fanns böcker inte i hans värld, att läsa var verkligen ingen njutning. Men nu är böcker en stor del av hans liv, det blir åtminstone ett par–tre i veckan.

År 2000 köpte Peter Carlén sin första ljudbok, en box med cd-skivor. Han lyssnade, han kunde äntligen njuta av en bok och han var fast.

– Det var en helt ny värld som öppnade sig för mig, säger Peter Carlén.

Han har verkligen levt igenom hela den moderna svenska ljudboksutvecklingen. Köpt cd-skivor, lånat på biblioteket, övergått till mp3-spelare och han var redan en ljudbokskonnässör när den stora revolutionen kom runt 2014 – strömningstjänsterna för böcker. Som är rätt unika för just Sverige. Här har var och varannan en prenumeration på Storytel, Bookbeat eller Nextory och kan välja bland tusentals böcker.

2 favoritljudböcker Peter Carlén är proffs på ljudböcker. Här är hans favoriter. ”En helt vanlig familj” av Mattias Edvardsson där bokens tre delar (pappans, dotterns och mammans) tolkas av tre uppläsare Magnus Roosman, Johanna Lazcano och Rebecka Hemse. En verklig ljudboksupplevelse. ”Där kan vi ju verkligen säga att ljudet ger någonting extra”. ”Tranorna flyger söderut” av Lisa Ridzén, inläst av Lennart Jähkel. ”Det är en fantastisk bok, en fantastisk historia men Lennart Jähkels uppläsning lägger också till en extra dimension”.

Lyssnat på 1 750 böcker och recenserar

Själv har Peter Carlén lyssnat på sisådär 1 750, varav han har recenserat ungefär tusen på Ljudboksbloggen.com. Han försöker vara allätare, men det blir mycket spänning.

– Nu för tiden blir jag ju pushad att lyssna på böcker som jag kanske inte hade valt själv, genom att jag sitter i olika jurys och genom att jag intervjuar författare och uppläsare. Det gör att jag också hittar guldkorn jag annars missat.

Peter har precis som många andra läslyssnare gått upp i hastighet och lyssnar på hastighet 1,25.

– Det blir en vana, jag tror att många speedar upp hastigheten. Delvis är det säkert ett uttryck för hur världen ser ut, vi har inte tålamodet. Men delvis så tror jag att precis som du kan träna upp din läsförmåga så kan du träna upp din lyssnarförmåga, säger Peter.

Han är övertygad om att ljudbokrevolutionen förändrat mycket. Fångar en bok inte läsaren de första tio minuterna så är det lätt att hoppa till en ny, det finns ju mängder att välja bland.

Några favorituppläsare av ljudböcker Peter Carlén listar sina favoriter. Tomas Bolme. Foto: TT Tomas Bolme, han har en så mjuk och snäll röst. Lo Kauppi. Foto: Peter Knutson Lo Kauppi, en speciell röst, lyssna till exempel till ”Vi for upp med mor” av Karin Smirnoff. Sofia Berntson. Foto: Storytel Sofia Berntson, en trevligt raspig röst. Fredde Granberg. Foto: Storytel Fredde Granberg, när man väl kommit över att det är Ragge i ”Ronny och Ragge” som läser njuter man, han är väldigt duktig och dramatisk.

AI eller inte AI i ljudböcker

En stor debatt har gällt AI-röster, alltså att man rent tekniskt skapat en syntetisk röst. Skådespelaren och inläsaren Stefan Sauk finns till exempel både som autentisk inläsare och som AI-röst på Storytel.

Peter Carlén, handen på hjärtan: kan du som ljudbokskonnässör höra skillnad på en inläsning av Stefan Sauk och av Stefan Sauk som AI-röst?

– Det är jättesvårt att höra skillnad. Men om jag verkligen koncentrerar mig, sitter ner och lyssnar, då kan jag höra skillnad.

– Jag tror att AI-röster kan göra att fler böcker, till exempel faktaböcker, kommer som ljudböcker. Det är ju billigare. Samtidigt kan det nog bli en statusmarkör för författare ”Jag har en mänsklig röst och jag har en av de stora”

– Men jag tror inte att valet kommer stå mellan en mänsklig röst och en AI-röst. Det kommer att stå mellan en röst som du känner igen eller en röst som du inte känner igen. Det är därför det är så smart att klona just Stefan Sauks röst som många känner igen och älskar.