När Margareta Hallin förlorade jobbet efter 33 år i samma bransch, vågade hon anta utmaningen att satsa på något helt nytt. Idag är hon en välkänd modeprofil bakom populära Instagramkontot ”50something”, och aktuell med boken ”Hitta din stil”. Vår reporter fick hjälp med en ny färgskala och en cool kostym där en mjuk sidenrosett gör hela skillnaden.

Det är aldrig för sent att våga, följa sitt hjärta och skaka liv i drömmar. Modeinfluencern och designern Margareta Hallin bär på en historia som både innehåller sorg och glädje. När hon blev av med jobbet som marknadsförare inom resebranschen under pandemin 2020 valde hon att satsa på något helt annat.

– Det var riktigt jobbigt när jag efter 33 år blev uppsagd. Några år innan hade min man gått bort och jag var nu 57 år gammal. Trots att jag mådde dåligt ville jag utmana mig själv.

Margareta har hittat sin egen nisch i modevärlden. Foto: Katja Ragnstam

Där och då valde hon att fokusera på vad hon kunde. Hon hade alltid gillat att sy, sticka och kände att hon ville ge sig in i modebranschen. Några år tidigare hade hon upplevt en ”stilkris”, och i samband med det startat Instagramkontot ”50something”. Hon insåg snabbt att hon inte var ensam, det var många som kände igen sig och behövde hjälp att hitta stilen på nytt.

Margareta Hallin Ålder: 62 år.

Bor: Lägenhet i Göteborg.

Gör: Designer och modekreatör med Intagramkontot ”50something”.

Bakgrund: Arbetat med marknadsföring i resebranschen i 33 år.

Favoritplagg: Min svarta oversize-kavaj. Den har jag som jacka den varma årstiden och inomhus resten av året. Just nu med en brosch på slaget för variation.

Gör mig glad: Att träffa min familj och mina vänner och upptäcka nya platser.

Aktuell: Med boken ”Hitta din stil”.

Hitta en personlig basgarderob

Hon sitter i soffan klädd i en avslappnad stil med omlottkjol i ett mjukt och skönt material med stora blommor, kombinerat med en stickad tröja i en varm vinröd ton. Signifikativt för Margareta är att inspirera på ett lustfyllt sätt. Ett av hennes knep är att dela upp sin garderob.

– Det gäller att hitta en personlig basgarderob så att man kan känna sig trygg och alltid ha något man trivs med att sätta på sig.

Välj en mönstrad jacka i flera färger, som kan plockas upp i olika accessoarer, tipsar Margareta. Här en jacka i ofodrad ull som är perfekt för hösttemperaturer. Sedan adderar du ännu ett ytterplagg när det blir kallare. Foto: Katja Ragnstam

Margareta beskriver det som A-, B- och C-garderoben där A står för trygga val och B för alternativen. C-garderoben är plagg som det är dags att rensa ut.

– Det är lätt att man ger sig ut för att hitta nya kläder och kommer hem med en ny outfit som man snabbt tröttnar på.

Det betyder så mycket för självkänslan när man hittar rätt i både färg och stil, menar Margareta, och hon vet att det är något många kvinnor tänker på.

– Jag började med att hålla digitala sykurser, med enkla mönster så att alla kunde hänga med. Bästsäljaren blev en omlottklänning som sitter väldigt bra.

Innan du köper nytt – fundera över vilka färger du klär i och din stil. Foto: Katja Ragnstam

Tips för att hitta stilen du trivs med Sy om. Rätt passform är viktigt för att kläderna ska sitta bra. Är urringningen för djup eller inte sitter som den ska – sy en ny söm vid axeln för att korrigera så den passar bättre. Sortera garderoben. Ge garderoben en nystart genom att dela in den i olika delar. Börja med att plocka fram alla dina favoriter, som Margareta kallar A-garderoben. Dags att leta fram B-garderoben, kläder och accessoarer som av någon anledning har blivit liggande eller hängande och sällan används även om du gillar plaggen. Och till sist, C-plaggen – sortera ut och gör dig av med de plagg som aldrig blir använda. Välj inte efter storlek. De flesta av oss ligger mellan olika storlekar. Titta på plaggets passform och plocka åt dig några olika modeller i butiken. Prova och välj ut de plagg som sitter bra innan du tittar på storleken. Enligt Margareta är det då lättare att hitta rätt redan från början.

Säljer kläder av överblivet tyg

Förfrågningar om att köpa symönster följdes av önskemål om att köpa färdigsydda kläder i Margaretas design.

– Kläderna sys i Litauen, där jag jobbar med en liten ateljé med sex sömmerskor. Vi använder tyger som blivit över hos andra skandinaviska klädföretag.

Margareta stylade Icakurirens reporter med en kostym i härligt vinrött. Ett färgval som många kanske inte vågar sig på, men som är lätt att matcha med andra kulörer. Margareta bär en mönstrad kjol som används året runt. När det är kallare med en varm tröja, på sommaren med ett linne. Foto: Katja Ragnstam

Nu är det dags för Margareta att ge mig en ny look. Margareta plockar fram några långsmala scarves i siden ur sin garderob. De kan skapa en fin kontrast till olika outfits och är lätta att jobba med till skjorta eller kofta. Jag tar på mig en vinröd kostym och får en rosett i skjortan, som helt förändrar stilen.

Margareta har ett knep för att lyfta fram de egna färgerna: genom att lägga tygbitar i olika nyanser mot ditt ansikte, ser du vad som framhäver dig, och vad som inte passar dig färgmässigt.

Med en festfin kjol i garderoben har du många möjligheter att kombinera. Här tillsammans med en luftig svart blus och tuffa boots med klack. Margareta varierar med stickad tröja och grövre boots till vardags. Foto: Katja Ragnstam

Leta i egna garderoben

Att hitta sin stil handlar inte om att köpa nytt. Att uppdatera sin garderob ibland är härligt. Men nyckeln, som Margareta återkommer till, är att lyfta fram det man har och se möjligheterna.

– Blanda gärna mönster. Använd kavajen som en jacka och tänk på att plagg kan få fler användningsområden när man kombinerar på olika sätt. Sommarklänningar kan få nytt liv med en polojumper. Kombinera festliga plagg med basplaggen. Det behövs inte så stora förändringar för att få en ny stil med befintliga plagg.

Margareta har skrivit en bok som kan hjälpa dig hitta just din stil. Foto: Katja Ragnstam

Att lära känna sin kropp och vad man vill framhäva är ytterligare ett råd.

– Prova dig fram för att hitta plagg du verkligen trivs i. Omlottmodeller på både kjolar och klänningar passar de flesta kroppar. Jag vill att omlottdelen ska vara extra generöst, man ska inte behöva oroa sig för att kjolen ska glida isär.

”Mode har ingen ålder!”

Just nu är Margareta i färd med att välja denimtyger till en ny kjolmodell som ska jobbas fram för att få perfekt passform. Även om hon har fullt upp hittar Margareta balans i tillvaron i naturen.

Icakurirens reporter Maria Zihammou fick en makeover av Margareta Hallin! En detalj som blir pricken över i är den färgstarka scarvsen som träs genom första och andra knapphålet och knyts till en stor rosett. Ett smart sätt att ge skjortan ett snabbt lyft. Foto: Katja Ragnstam

– Jag har alltid gillat att bada och älskar att vara en stund vid havet en tidig morgon eller att vandra i skogen. Träning är också viktigt för att må bra, och att starta dagen på ett mjukt sätt med en kopp te i sängen och samla tankarna.

Även om det ibland går i rasande fart är hon lycklig över att få arbeta med sitt stora intresse. Margareta beskriver mode som viktigt. Det är roligt att hitta sin stil och känna sig snygg, oavsett hur gammal man är.

– Mode har ingen ålder!