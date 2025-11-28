Hon var en av vårt lands främsta skådespelare under lång tid – med talang för såväl dramatik som komik. I år skulle Margaretha Krook fyllt 100 år. Det firar vi genom att presentera några bilder ur hennes liv.

Foto: TT

Aktad och folkkär

Margaretha Krook var en klart lysande stjärna. Drottning av både skratten och gråten. Hennes leende var smittsamt och lyste upp såväl scener och filmdukar som svenska folkets hjärtan.

Foto: Wikimedia Commons

Starka rollskildringar

Under sin långa karriär hann Margaretha gestalta otaliga starka kvinnor, både i film och på scen. Hon har bland annat iklätt sig rollen som Mutter Courage, Gertrude Stein, Medea och majorskan på Ekeby och spelat mot flera av våra största skådespelare. Här ses hon spela mot Holger Löwenadler i ”Topaze” 1963.

Foto: TT

Margaretha Krook hade en komisk ådra

Utöver alla kraftfulla kvinnoporträtt besatt Margaretha Krook även en i det närmaste perfekt komisk tajming – ofta även här som en stark kvinna: maka eller mor. Här i ”NINA” från 1968 med Åke Fridell, Stig Järrel och Gunnar Björnstrand.

Foto: TT

Showtime på Tyrol

1989 ingick Margaretha Krook i ensemblen för krogshowen Tingel Tangel på Tyrol på Gröna Lund i Stockholm. Revyn som spelades 1989–1990 skapades av Povel Ramel och Hans Alfredson.

Margaretha Krook och maken Stig Hammar. Foto: TT

Margaretha Krooks familj

Familjen Krook-Hammar ställde inte upp på några hemma hos-reportage. Paret gifte sig redan 1956, men Stig förekom aldrig på några premiärbilder.

Margaretha Krook och dottern Lotta Krook. Foto: TT

Foto: TT

Lekfull majorsdotter

Margaretha kom till världen den 15 oktober 1925 i Maria Magdalena församling, Stockholm. Hon var dotter till major Knut Krook och Margareta (född Svensson) och växte upp i Norrtälje. Att majorsdottern skulle bli skådespelare förstod de allra flesta i hennes omgivning tidigt. Hon ska ha klätt ut sig till en ”fin dam” redan som liten. Här ses hon runt 1930.

Foto: TT

Ring klocka ring

Nyårsaftnarna 1997–2000 reciterade hon Alfred Tennysons Nyårsklockan på Skansen, vilket även direktsändes i Sveriges Television. Hon var den första kvinnan i rollen som nationell nyårstalare. År 2000 spelade hon in sin sista film, Colin ­Nutleys ”Gossip”, även det en roll som hon rosades för.

Foto: Wikimedia Commons

Margaretha Krooks staty

Margaretha Krooks staty utanför Dramaten i Stockholm. Statyn, som ständigt hålls uppvärmd, skapades på initiativ av Marie-Louise Ekman. Statyn har placerats på den plats i det hörn där hon brukade stå och röka före föreställningarna. Många är de turister som tagit en selfie tillsammans med statyn genom åren.

Foto: TT

Stjärna på Dramaten

23 år gammal kom hon in på Dramatens elevskola. Bland klasskamraterna fanns blivande storheter som Jan-Olof Strandberg, Allan Edwall, Lars Ekborg, Max von Sydow och Jan Malmsjö. Resten är teaterhistoria. Hon blev fast skåde-spelare på Dramaten 1962 och var kvar där fram till 1999. Här ses hon som operadivan Maria Callas i Dramatens uppsättning av Terence McNallys pjäs ”Master Class”.