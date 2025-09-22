För några år sedan när Sofia Berntson lyssnade på ljudböcker tänkte hon att hon själv skulle kunna få till en bra inläsning. Idag är hon mångas favoritröst. ”Jag vill vara kompisen som sitter bredvid och berättar”, säger Sofia.

”Du har Sveriges bästa berättarröst”, skrev en lyssnare. Det tyder ju på att Sofia lyckats med det hon ville tillföra:

– Jag längtade själv efter en röst som var avslappnad, som inte läste, som inte var dramatisk utan som var som en kompis som sitter bredvid mig och berättar en historia, säger Sofia Berntson.

Det började för några år sedan när Sofia Berntson själv lyssnade på ljudböcker.

– Jag kände att jag skulle kunna få till det, läsa med inlevelse men med naturlighet, säger Sofia.

Sofia Berntson Ålder: 46 år.

Bor: Södermalm, Stockholm.

Familj: Gift med Usama Aziz, barnen Aliya, 10 (efter artisten Aaliyah) och Marvin, 8 (efter sångaren Marvin Gaye).

Gör: Inläsare ljudböcker, röstskådespelare, sångerska (deltog bl a Mello under artistnamnet Sofia 2007 med bidraget ”Hypnotized” och 2009 med bidraget ”Alla”) och låtskrivare, personlig tränare.

På fritiden: Tränar, tycker om att hänga med vänner och att dansa!

Läst in över tusen ljudböcker

Hon är sångerska i grunden och har jobbat med musik i hela sitt liv, men också som röstskådespelerska. Känner du igen rösten Tele 2 och Vattenfall från reklamen så är det Sofia du hör.

– Jag ville artikulera, vara tydlig. Det ska inte bli sluddrigt för att det är avslappnat.

För några år sedan fick hon provläsa, nu får man över tusen träffar för ljudböcker med Sofia Berntson (och ibland felstavat Berntsson) hos de tre stora streamingtjänsterna.

– Jag har världens bästa jobb och jag älskar det. Tänk att få läsa böcker och få försvinna in i andra världar, säger Sofia.

Men det är också ett koncentrerat, intensivt arbete. Ensam i en liten studio, med boken på en läsplatta och oftast en tekniker i hörlurarna.

– En bok som tar 10 timmar att lyssna tar mig kanske runt 16 timmar att läsa in.

Sedan gör andra efterarbete, klipper, lyssnar, korrektur-lyssnar.

Närvaron viktig för att läsa in ljudböcker

För Sofia är det centrala närvaron.

– Det är ju det jag känner att det hela tiden kommer tillbaka till. Den här närvaron i stunden. Att vara i texten i varje mening. Ibland blir det nästan meditativt, när jag kan koppla bort allt annat.

”Ibland när jag träffar mina barns klasskamraters föräldrar så händer det att de utbrister ‘Men är du den Sofia Berntson? Dig lyssnar jag ju på’. Det är jättekul.” Foto: Storytel

Det är detta som är konsten, förklarar hon, det har tagit övning och ännu mer övning att nå nivån när hon inte längre som inläsare tänker på tekniken, pauseringar, andetag, magstöd utan lyckas ta ett steg tillbaka och faktiskt sitta där och läsa för sig själv.

Likheter med att sjunga

– Det finns väldigt mycket likheter med att sjunga, det är samma typ av teknik man arbetar med. Och det man alltid kommer tillbaka till är andningen, att vara lugn i kroppen, säger Sofia Berntson.

Och så måste man ha en förmåga till inlevelse

– Det handlar om att förstå en text, ”Vad vill jag säga?” ”Vad är det för budskap?” ”Hur vill jag förmedla det här?”.

Allra bäst genklang i henne väcker de där böckerna som har ett visst vemod i sig, som handlar om relationer, som innehåller bra dialoger. På bara några år har Sofias lite hesa röst (”Det är bra för mig att ha den typen av röst, det gör inte så mycket om jag blir förkyld!) blivit en favorit för många.

– Ibland när jag träffar mina barns klasskamraters föräldrar så händer det att de utbrister ”Men är du den Sofia Berntson? Dig lyssnar jag ju på”. Det är jättekul.

Själv orkar hon inte läsa deckare och feelgoods privat längre, men däremot fackböcker och så läser hon högt för barnen Aliya, 10 och Marvin, 8.

– Då tycker jag att jag gör världens roligaste röster men de bara ”Nej, mamma, sluta…” Man är liksom aldrig cool för sina egna barn, skrattar Sofia Berntson. Fast Aliya har faktiskt sagt ”Mamma, du är ju jätteduktig på att läsa” .

Det är inte alla som får kvällssagan serverad av ­”Sveriges Bästa Berättarröst”.