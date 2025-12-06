Redan 1960 visades Julkalendern i Sveriges Television och med ”Julbåten Juliana” 1961 släpptes även en papperskalender med luckor för barnen att öppna varje dag. Därefter kom kalendrarna att tecknas av några av våra mest hyllade illustratörer som Ilon Wikland, Per Åhlin, Björn Berg och Inga Borg.

Att ”Adventskalendern” i Sveriges Television skulle bli en årligt återkommande tv-serie inför julen var det nog ingen som tänkte när den första om ”Titteliture” visades 1960. Den var då kopplad till en radioversion som sändes redan 1957. Gösta Knutsson, Pelle Svanslös skapare, stod bakom manus efter en idé av den dåvarande programchefen Barbro Svinhufvud.

Julbåten Juliana, 1961, var den första papperskalendern som kom med tv-kalendern och tecknades av illustratören Marie Louise Piehl. Foto: Wikimedia Commons/Digitalt Museum

Första luckkalendern var ”Julbåten Juliana”

Följande år gav man även ut en luckkalender i papper i samband med årets kalender, ”Julbåten Juliana”, som tecknades med sina många flaggor av illustratören Marie Louise Piehl. Året därpå var det barnboksförfattaren Gunilla Hansson som fick uppdraget. ”Tomtefamiljen i Storskogen”, lät hon illustrera med en stor röd karta över Sveriges landskap.

Luckkalendrar blev sedan ett årligt återkommande inslag ihop med programserien före jul – och flera kända illustratörer fick i uppdrag att teckna dem. Varje år kom en ny, och tv-versionen sändes parallellt med den i radio.

Den tänkande brevbäraren kom 1963 och illustrerades av Ilon Wikland. Foto: Wikimedia Commons/Digitalt Museum

”Den tänkande brevbäraren” illustrerades av Ilon Wikland

Papperskalendern för ”Den tänkande brevbäraren” från 1963, som var dubbelsidig för tv respektive radio, tecknades av Ilon Wikland, som också illustrerat Astrid Lindgrens och Edith Unnerstads böcker. Ilon, som föddes i Estland men kom till Sverige som krigsflykting som fjortonåring, har en lekfull stil med klara färger, här i bilden av den gröna husfasaden med tända inbjudande skyltfönster och med barn på gatan och på balkongerna. ”Behållningen tillfaller Radiohjälpen för handikappade barn” står att läsa högst upp på kalendern.

Ilon Wikland. Foto: Wikimedia Commons

Någon minns kanske tidiga adventskalendrar som ”Farbror Pekkas handelsbod” från 1965, vars papperskalender tecknades av Plupps skapare Inga Borg. Kalendern har diskreta luckor som sitter runt kanterna till bilden, som föreställer den norrländska byn Vinterbo i full vinterstämning.

Bibbi Andersson spelade Teskedsgumman. Foto: Wikimedia Commons

”Teskedsgumman” sändes i repris

Mest älskad av alla är nog ändå 1967 års berättelse om ”Gumman som blev liten som en tesked” med manus skrivet av den norske författaren Alf Proysen. Den blev så populär att den sändes i repris 1976. Luckkalendern tecknades av Björn Berg, en av våra mest folkkära och humorrika illustratörer, som även illustrerat Astrid Lindgrens barnbokskaraktär Emil i Lönneberga.

Teskedsgumman blev så populär när hon var julkalender 1967 att det blev en repris 1976. Papperskalendern illustrerades av Björn Berg. Foto: Wikimedia Commons

”Klart spår till Tomteboda” från 1968 tecknades av Eric Palmqvist, som av många ses som en av våra skickligaste tecknare och illustratörer – och som även formgett flera svenska sedlar, bland annat den gamla femkronorsedeln med Gustav Vasa.

Tage Danielsson stod manus, regi och medverkade även i Herkules Jonssons storverk. Här med James Dickson under inspelningen. Foto: Sjöberg bild

”Herkules Jonssons storverk” sändes i färg

Året därpå kom ”Herkules Jonssons storverk” och var den första adventskalendern som sändes i färg. Berättelsen från 1969 om den 7-årige Herman vars mamma har en magisk stenogrampenna som kan förvandla honom till en vuxen, är skriven av Tage Danielsson.

Herkules Jonssons storverk kom 1969. Och det syns vem som illustrerat: Per Åhlin. Foto: Wikimedia Commons/Digitalt Museum

Illustratör var Per Åhlin, som även tecknade den klassiska kortfilmen ”Sagan om Karl-Bertil Jonssons julafton” som visas varje julafton i Sveriges Television sedan 1975 och bygger på en berättelse av just Tage Danielsson.

1971 började man kalla Adventskalender för Julkalender. Broster, Brosters papperskalender illustrerades av konstnärsparet Kaj och Per Beckman. Foto: Wikimedia Commons/Digitalt Museum

”Adventskalendern” började kallas för ”Julkalendern”

Från 1971 började man istället kalla ”Adventskalendern” för ”Julkalendern” i tv-tablåerna. Det årets upplaga hette ”Broster Broster!” och handlade om familjen Wikmansson, där den stora frågan var om barnet som mamman väntade var en flicka eller en pojke – därav ordet ”Broster”. Papperskalendern var illustrerad av konstnärsparet Kaj och Per Beckman och visade ingen vintermiljö, utan en gemytlig gård på landet i sommarskrud och med hav i bakgrunden. I berättelsen tog man även upp aktuella, men lite otraditionella ämnen som adoption, köphysteri och miljöförstöring.

1973 års julkalender tecknades av Tove Janssons bror Lars Jansson och föreställer ett snötäckt Mumindalen. Foto: Wikimedia Commons/Digitalt Museum

När ”Mumindalen” kom som 1973 års julkalender, skapade den lite rabalder eftersom den enbart visades i tv-kanalen TV2, som alla ännu inte hade tillgång till. Därmed var den inte tillgänglig för alla barn. Papperskalendern detta år tecknades av Tove Janssons bror Lars Jansson och föreställer ett snötäckt Mumindalen.

Brasse, Eva och Magnus kom 1977 med en julkalenderversion av sitt älskade ”Fem myror är fler än fyra elefanter”. Foto: Sjöberg bild

”Fem myror är fler än fyra elefanter ” blev populär

”Fem myror är fler än fyra elefanter ” var en populär kalender 1977 som byggde på serien med samma namn, med folkkära Magnus Härenstam, Lars ”Brasse” Brännström och Eva Remaeus. Varje lucka motsvarade förstås en bokstav i alfabetet – men inte i alfabetisk ordning. Konstnären Owe Gustafson, som animerade barnprogrammet med samma titel, tecknade även kalendern.

Konstnären och animatören Owe Gustafson tecknade kalendern till ”Fem myror är fler än fyra elefanter”. Foto: Wikimedia Commons/Digitalt Museum

”Trolltider” som kom 1979 handlade om skogens troll, älvor och vättar ur gammal, svensk folktro. Sagan blev så populär att man valde att sända den på nytt redan 1985.

Trolltider gick både i repris och fick en ny version 2023. Här i originalversionen och med 1985 års kalender som illustrerades av Bengt Arne Runnerström. Foto: Wikimedia Commons/Digitalt Museum

”Trolltider” fick två kalendrar

Den första kalendern från Trollskogen tecknades av Måd Olsson-Wannerfors och den andra, från 1985, av illustratören Bengt Arne Runnerström, som även illustrerat ”Kalle och chokladfabriken” för SVT.