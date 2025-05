Har du ett rum, en villa eller ett fritidshus som står tomt under semestern? Då kan du tjäna en extra peng på att hyra ut till någon hugad semesterfirare. Här är några saker du bör tänka på innan du släpper in främmande i ditt hem. Ett skriftligt avtal är en bra start för en lyckad uthyrning.

Att hyra ut ett rum eller ett helt hus under sommaren har blivit ett allt mer populärt sätt att få ett extra tillskott i hushållskassan. Som privatperson kan du hyra ut hela eller delar av din bostad skattefritt upp till 40 000 kronor per år. För småhus får du dessutom göra ett avdrag på 20 procent av hyresintäkterna. Detta innebär att du kan tjäna upp till 50 000 kronor per år utan att behöva betala skatt. Så det finns helt klart mycket pengar att hämta.

Samtidigt finns flera viktiga saker att tänka på innan du tar emot en sommargäst i ditt hem. Om du hyr ut ett rum i en hyres- eller bostadsrätt krävs i regel inget tillstånd, förutsatt att du själv bor kvar, eftersom hyresgästen då räknas som en inneboende. Däremot, att hyra ut hela din hyres- eller bostadsrätt via exempelvis Airbnb kräver oftast tillstånd från hyresvärden eller bostadsrättsföreningen och kan ofta vara svårt att få.

Ta hjälp av förmedling

När du hyr ut en hel villa eller ett fritidshus som du äger kan du så klart själv enklare bestämma förutsättningarna. Kika gärna på uthyrningssajterna vad andra tar i hyra i ditt område.

Att hyra ut via en förmedling kan ofta vara bekvämt och kännas lite säkrare. Din bostad finns då med i välbesökta register och du får en hel del praktiska fördelar – som att pengarna utbetalas på ett säkert sätt, en tydlig avbokningspolicy och ett visst försäkringsskydd. Dessutom kan du ibland se referenser av frekventa hyresgäster.

Betalningsmodellerna ser dock lite olika ut. Två exempel:

Airbnb (www.airbnb.se) tar en provision på 3 procent av bokningspriset och du får hyrespengarna utbetalade till ditt konto i samband med att dina hyresgäster checkar in.

(www.airbnb.se) tar en provision på 3 procent av bokningspriset och du får hyrespengarna utbetalade till ditt konto i samband med att dina hyresgäster checkar in. Stugsommar (www.stugsommar.se) sätter hyran åt dig, efter att ha utvärderat läge och bekvämligheter. Förmedlingen tar en betydligt högre andel av bokningspriset, men erbjuder å andra sidan högre personlig service på plats i ditt område – som hjälp med att fotografera eller att ordna med städning.

Det finns fler förmedlingar att använda sig av, sök på nätet och kontrollera villkoren innan du väljer.

Hyr du ut frekvent kan du beskattas annorlunda. Kolla upp vad som gäller i ditt fall. Foto: Getty Images

Se över försäkringen

Oavsett vad du hyr ut, är det viktigt att se över din egen försäkring. Många hemförsäkringar täcker inte skador som uppstår vid uthyrning. Det kan då vara klokt att teckna ett uthyrningstillägg. Hyr du ut via Airbnb eller Stugsommar så finns viss inbyggd försäkring för skador som uppkommer på värdesaker, konst, andra inventarier eller egendom. Vissa förmedlingar utför också bakgrundskontroller av hyresgäster för att du som värd ska känna dig trygg med gästernas identitet.

Värt att veta är att om du tjänar mer än 50 000 kronor på ett år, behöver du betala 30 procent på vinsten. Och om du regelbundet hyr ut måste du också se upp så att inte din privatbostadsfastighet börjar räknas som en näringsfastighet, eftersom uthyrningen därmed klassas som affärsverksamhet. Då kommer andra skatteregler att gälla.

Privatbostad eller affärsverksamhet? Om du hyr ut ofta och över en längre period kan din privatbostadsfastighet börja räknas som en näringsfastighet av Skatteverket, eftersom uthyrningen då klassas som affärsverksamhet. Enligt Villaägarnas Riksförbund är det svårt att ange en exakt gräns, men för att ditt hus ska vara en privatbostadsfastighet krävs att du eller en närstående ska använda eller ha för avsikt att använda bostaden som permanent bostad eller som fritidshus. Om bostaden klassas som affärsverksamhet kan dessutom rättsskyddet falla bort. En särskild uthyrningsförsäkring kan då skydda om du hamnar i tvist med hyresgästen.

För att undvika problem är det viktigt att ha en tidig och tydlig dialog med hyresgästen om vad som gäller och vad som ingår. För ett hus – ingår exempelvis internetuppkoppling, sophämtning eller parkeringsplats? För uthyrning av ett rum – ingår tillgång till kök, badrum och eventuell uteplats? En rak dialog i förväg ökar chanserna för att uthyrningen blir lyckad för båda parter!

Sist men inte minst, oavsett om du hyr ut till en vän eller någon du inte känner, är det alltid bäst att ha ett skriftligt avtal för att undvika missförstånd.