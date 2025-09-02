Det började med ett beslut om att leva klimatsmart. Nu har paret Tina och Gert solcellerspaneler på taket, eget vindkraftverk – och behöver inte oroa sig för elpriser eller strömavbrott. ”Om vi inte hade behövt ladda våra elbilar hade vi varit helt oberoende.”

Det är en solig men kall dag, här på Blå gården i Reslöv, knappt en och en halv mil öster om Eslöv. Den eviga vinden på den skånska slätten gör att vindkraftverket på ängen bredvid uppfartsvägen snurrar för fullt.

– Det är en av få fördelar med att det alltid blåser här, säger Tina Högström med ett skratt.

Gert Thell & Tina Högström Ålder: 60 respektive 59 år.

Familj: Fyra barn och sex barnbarn. Border collie-hundarna Bizz, 12 (certifierad vårdhund), och Tuva, 3.

Bor: På en avstyckad gård i Reslöv, 1,5 mil väster om Eslöv.

Gör: Barnpsykiatriker respektive IT-konsult.

Vill leva klimatsmart

Det lyser i alla fönster och det är varmt och skönt inomhus. Om man inte visste varför skulle man inte förstå varför Tina och hennes sambo just i denna stund har noll kronor i elkostnad.

– Vi skulle kunna koppla bort oss från elnätet och leva helt utan uppkoppling, om det inte varit så att vi laddat våra två bilar med elen vi själva producerar. Sommartid hade det gått bra, men vintertid räcker det inte med den egna produktionen, säger Gert Thell.

Batterilagret är något av gårdens hjärta. Tack vare batterierna är gården nästan helt oberoende av extern el. Foto: Per-Ola Ohlsson

Tina och Gert är paret som för tio år sedan beslutade att ställa om och leva så klimat­smart som möjligt. De bestämde sig för att försöka leva helt fossilfritt och det lyckades de också med inom några år.

– Det började med att jag satt på ett flygplan och läste om ­Parisavtalet (det internationella avtal som slöts under FN:s klimatkonferens 2015). Det gav mig en tankeställare, berättar han.

– Till saken hör att vi även var påverkade av min bror som jobbar på miljöorganisationen Rainforest Alliance, tillägger hon. Både jag och Gert ville göra ett så litet ­klimatavtryck som möjligt.

Skaffade elbil

Det första paret gjorde ­sedan de väl bestämt sig för att ställa om till ett mer klimatsmart liv var att göra sig av med sina båda bränsleslukande och avgasalstrande gamla bilar och skaffa en elbil. Samtidigt investerade de i 105 solcellspaneler som de satte upp på taken på husen på den gamla avstyckade gården.

– Det var en bra investering. Dels fick man på den tiden ett generöst statligt stöd om man satte upp solcellspaneler, dels fick man de första åren riktigt bra betalt för överskottet vi producerade som vi kunde sälja tillbaka till elbolaget, säger Kristina.

”Idag har vi ingenting på gården som drivs av fossila bränslen.” Foto: Per-Ola Ohlsson

De bytte även ut alla maskiner på gården och ersatte dem med batteridrivna redskap och maskiner, allt från häck­saxen och trimmern till motorgräsklipparen som byttes ut mot robotklippare och den bensindrivna motorsågen som byttes ut mot en dito batteridriven.

– Det är bra kraftfulla maskiner trots att de är batteridrivna. Som gammal skogshuggare har jag varit mån om att våra maskiner ska hålla hög kvalitet, säger Gert.

Investerade i eget vindkraftverk

En elbil blev så småningom två och dessutom skaffade Gert sig eldrivna motorcyklar, Enbart fordonsparken drar 12 000 kWh av de i genomsnitt 17 500 kWh som solcells­panelerna producerar om året.

– Men det känns bra att kunna köra för cirka en krona per mil istället för att åka till en bensinstation och tanka för 17–18 kronor per liter ­ben­sin eller diesel. Idag har vi ingenting på gården som drivs av fossila bränslen.

Gert och Tina framför vindkraftverket som producerar el när det blåser – det vill säga, för det mesta. Foto: Per-Ola Ohlsson

För att garantera att de ­kunde producera egen el på gården, oavsett om solen sken eller inte, beslutade Tina och Gert sig även för att investera i ett eget vindkraftverk.

– Det första vi köpte var ett vertikalt vindkraftverk som utvecklats av en man i Lund, men det gick inte alls bra, berättar Kristina med ett leende. Dels levererade det aldrig någon el, dels blåste det sönder.

2021 skaffade de ett mer traditionellt vindkraftverk och det gjorde dem ännu mer osårbara för vädrets skiftningar.

– Här på den skånska slätten blåser det i stort sett alltid och vindkraftverket bidrar till att jämna ut de dalar som uppstår i elproduktionen om solen inte skiner, säger han.

Märkte inte av strömavbrott

Tredje steget mot att bli så oberoende som möjligt var när de investerade i ett batteri­lager som gör det möjligt för dem att lagra elen som solcells­panelerna och vindkraftverket producerar.

– De första åren var det intressant att sälja överskottet. Idag är det mycket bättre att kunna producera till den egna konsumtionen och det är det vi kan genom batteripaketet. Om det blir strömavbrott samtidigt som det är mulet och vindstilla har vi egen ström i våra batterier för en ganska lång period, säger han.

Det har de själva märkt på ett påtagligt sätt.

– Vi har som tradition att alltid baka lussekatter första advent med barn och barnbarn. Vid stora lussebaket förra året blev det strömavbrott, men vi märkte ingenting ­förrän en granne ringde och frågade om vi inte heller hade någon ström, berättar Tina.

Systemet de har gör nämligen att strömkällan ställs om blixtsnabbt från elnätet till de egna batterierna vid ett elavbrott. Det går på en bråkdel av en sekund och märks bara som en blinkning i lamporna.

Även om Tina och Gert inte lever helt utan uppkoppling idag skulle det eventuellt ­kunna bli så i framtiden. Gert står i kö för att köpa en elbil som kan lagra så mycket el att den kan fungera som en extra energikälla för hushållet.

– Visst skulle vi spara in de fasta avgifterna på elen om vi kopplade från oss från elnätet, tillägger hon. Men samtidigt är det en trygghet att ha det kvar.

Samtliga bilar, motorscyklar och maskiner i familjens ägo går förstås på el! Foto: Per-Ola Ohlsson

Investerat närmare en miljon

De har givetvis lagt ner ­mycket pengar på att investera i solcellspanelerna, vindkraftverket och batteripaketet. Efter alla bidrag och avdrag räknar de med att de investerat närmare en miljon kronor de ­senaste tio åren, ­varav solcells­panelerna redan betalat tillbaka sin del av ­investeringen.

– De övriga investeringarna bidrar huvudsakligen till en skön känsla av att vara osårbara, samtidigt som de blir lönsamma när vi slipper köpa el när den är dyr, ­säger hon.

– Förutom att vi har vår egen el har vi eget vatten och avlopp. Vi är inga tokpreppare, men det känns bra att veta att vi kan klara oss själva ett bra tag om det värsta skulle hända.

Gert medger att det är lätt att bli lite energinördig när man lever som de gör och ­visar med ett leende att han har en app i sin mobiltelefon där han kan se hur mycket el solcellspanelerna respektive vindkraftverket producerar i realtid.

Styr med en app

Samma information kan han få på två stora datorskärmar som hänger på väggen i hallen i huset. Där finns också en skärm där han kan se den exakta temperaturen i respektive rum.

– På den kan jag också höja eller sänka temperaturen beroende på om vi ska vara i det aktuella rummet eller inte.

Vad drömmer de då om i framtiden.

– Ännu fler solcellspaneler. Vi har en sida av taket där vi har kvällssol där vi inte har några ännu, säger de båda med ett leende.

Artikeln är tidigare publicerad i Hemmets journal.