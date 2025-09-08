Anders Hallgren anses vara världens första hundpsykolog och har hjälpt uppåt 30 000 ”problemhundar”. Här tipsar han om hur du hanterar sju vanliga hundproblem.

Hunden drar i kopplet

Många hundar får för lite ­motion, har överskottsenergi när de kommer ut och drar i kopplet. Testa att aktivera hunden inomhus innan ni går på promenad. Göm små godisbitar i bostaden eller lek med hunden.

Att hunden drar i kopplet är ett av de vanligaste problemen och beror på understimulans. Foto: TT/Shutterstock

Hunden skäller

Återigen handlar det ofta om överskottsenergi. När hunden är understimulerad kommer den att överreagera genom att till exempel skälla på andra hundar. Testa att införa olika aktiveringsstationer under promenaden. Till exempel att hoppa upp på en parkbänk, söka efter godis som du gömt i barken på ett träd och leta efter din vante som du ”tappat”. Det motiverar hunden och ger den en uppgift.

Hunden hoppar upp på människor

Låt vänner och bekanta öva på att ”hälsa fint” med en godis i handen. Om hunden vill hoppa upp, be personen ta ett steg bakåt och gömma handen bakom ryggen. När hunden sätter sig får den godiset. Ett annat tips är att stoppa handen i fickan. Då tror hunden att den ska få godis.

Belöningar är ett bra sätt att lära in ett önskvärt beteende. Foto: TT/Shutterstock

Besvärliga hundmöten

Gå lugnt förbi den mötande hunden. När mötet är över, ge ”Rolls Royce-godis”, det vill säga extra gott godis. Det kan vara små bitar av torkat kött eller minikuber av sockerfri blodpudding som du tillagat på låg temperatur i ugnen. När hunden förstår att den får en belöning efter varje hundmöte kommer problemet att försvinna på sikt.

Foto: TT/Shutterstock

Hunden kommer inte vid inkallning

Träna ofta men utan att tjata, en eller två gånger åt gången, och ge en godsak när den kommer. Även om det tar tid innan hunden kommer ska du ändå belöna den och faktiskt berömma lite extra. Då går det fortare nästa gång.

Hunden är rädd för höga ljud

Skott och smällare är en plåga för många hundar. Ladda ner inspelade fyrverkeriljud (googla till exempel på fyrverkeriljud och hund) och vänj hunden gradvis vid ljuden. Börja med låg volym och höj långsamt. När det närmar sig nyår ska ni ha kommit upp i full styrka. Vänj gärna också hunden vid att ha fetvadd (inte bomull!) i öronen som dämpar ljuden.

Två hundar som hälsar på varandra artigt och respektfullt – precis som det ska vara. Foto: TT/Shutterstock

Hunden gör aggressiva ­utfall

Gå först till veterinär för att utesluta att den inte har ont. Det är vanligt att hundar har problem med rygg, nacke, tänder, analsäckar eller mage. Träna på att passera andra hundar på långt avstånd, tio meter eller mer. När det går bra, belöna. Långsamt minskar du avståndet och belönar när det går bra. Låt träningen ta tid!

Artikeln är tidigare publicerad i Hemmets journal.