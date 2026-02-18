Efter mer än tre decennier återvänder Anna Takanen till Malmö, staden där hennes skådespelarkarriär tog fart. Den här gången står hon på andra sidan scenen som regissör för Lars Noréns klassiker ”Natten är dagens mor” – ett familjedrama som också startade i Malmö.

När Anna Takanen tar en paus i repetitionerna för att äta lunch passar vi på att göra den här intervjun. Ensemblen har nu arbetat ihop i några veckor och Lars Noréns text börjar sjunka in. Det här är Anna Takanens första regiuppdrag vid Malmö Stadsteater. Men hon känner sig hemma, det var ju i Malmö som hon gick Teaterhögskolan för över trettio år sedan.

– Man kan väl säga att min karriär startade här. Det är här jag har mina skådespelarrötter. Flera av de skådespelare som jag jobbar med i föreställningen har gått samma utbildning. Det betyder att vi har ett gemensamt språk och samma syn på skådespeleri. Så det är lyxigt att få vara här. Jag gillar Malmö, det är en modern storstad. Dessutom kommer min man härifrån så han tycker att det är jättekul att jag jobbar här i några månader.

Anna Takanen Ålder: 57 år.

Bor: På Södermalm i Stockholm.

Familj: Maken Stig Hansén, som är författare, hans barn och barnbarn, min mamma, min bror och sex gudbarn.

Yrke: Skådespelare, regissör, teaterchef och författare.

Bakgrund: Har varit konstnärlig ledare och vice vd vid Göteborgs Stadsteater och teater- och scenkonstchef på Kulturhuset Stadsteatern i Stockholm. Som regissör och skådespelare har hon bland annat arbetat på Göteborgs Stadsteater, Dramaten, Uppsala Stadsteater, Backa Teater, Stockholms Stadsteater och Unga Klara. Idag är hon en del av Kulturhuset Stadsteaterns fasta ensemble. Har skrivit romanen ”Sörjen som blev” om hur det är att vara dotter till ett finskt krigsbarn.

Aktuell: Regisserar ”Natten är dagens mor” på Malmö stadsteater.

”Natten är dagens mor” på Malmö Stadsteater

Nu sätts alltså ”Natten är dagens mor” åter upp på Malmö Stadsteater – första gången sedan den hyllade urpremiären 1982, som blev en viktig vändpunkt för både teatern och Lars Norén själv. Att spela pjäsen i just Malmö är speciellt tycker Anna Takanen.

– Det var ju här den hade sin urpremiär, och föreställningen blev enormt hyllad. Det var verkligen en stor händelse i den svenska teaterhistorien. Man kan säga att det var här Norén blev Norén som vi tänker på honom idag. Men pjäsen har inte spelats i Malmö sedan dess, så det var dags nu. Och det var självklart för mig att tacka ja när jag fick frågan om jag ville regissera den just här på Malmö stadsteater.

Dramatikern Lars Norén (1944–2021). Foto: TT

Lars Noréns ”Natten är dagens mor” är ett av svensk teaters mest betydande verk, och en nära skildring av en familj på gränsen till sammanbrott. Handlingen kretsar runt det lilla familjehotellet i Skåne, våren 1956.

Men vad är det egentligen som är så speciellt med pjäsen? Anna Takanen ­försöker förklara:

– Det är ett gastkramande kammarspel, och vi får följa familjen under ett förtätat dygn. Yngste sonen David fyller 16 år, och pappan, som är alkoholist, tar sig ett återfall. Mamman är sliten, utnött och dras med sin rökhosta. Storebror får vara ställföreträdande far, vilket alltid är otacksamt. De är intressanta karaktärer allihop, men framför allt är ju Lars Norén en otrolig språk­ekvilibrist. Så det är ”mycket mat på tallriken” i den här pjäsen som vi skådespelare brukar säga.

”Spriten slår sönder familjer”

Säger Anna Takanen och citerar Leo Tolstoj: ”Alla lyckliga familjer liknar varandra, varje olycklig familj är olycklig på sitt eget sätt.”

– Den här familjen är just det – olyckligt på sitt eget vis. Det är en stor tragedi som utspelar sig och familjemedlemmarna försöker nå varandra, men livet har omöjliggjort att de ska kunna närma sig varandra. Det är en pjäs om längtan, förlåtelse och förståelse där allt sätts på spel.

Fredrik Gunnarson, Odin Romanus och Viktor Nyström Sköld. Repetitionsbild ”Natten är dagens mor”. Foto: Emmalisa Pauly

Särskilt familjesystemet kring alkoholmissbruket bjuder på igenkänning, tycker Anna Takanen. I nästan alla familjer finns det ju en person – om inte i familjen, så i alla fall en släkting eller nära vän – som har ett problematiskt förhållande till alkohol.

– Spriten slår sönder familjer. Plötsligt är de inte fyra – utan fem – i familjen. Spriten tar så stort utrymme. Det är ingen som vill att det ska bli som det blir, men konsekvenserna blir oundvikligen stora.

När den här intervjun görs har ensemblen repeterat i nästan en månad. Anna Takanen säger att det starka innehållet börjar färga av sig på ensemblen.

– Det är så sorgligt att alla familjemedlemmar är i något som de inte vill vara. Pjäsen var minst sagt nyskapande när den kom och det känns som att den skrevs igår. Folk hade aldrig hört ett sådant språk, det fanns inget filter. Men det är teater som teater ska vara – underhållande, men inte undanhållande, som någon så klokt uttryckte det.

”Jag känner en stor ömhet för Lars Norén när jag arbetar med hans uppväxt.” Foto: TT

Mötte Norén på Folkteatern

Vad hade du för relation till Lars Norén?

– Jag och Lars lärde känna varandra när han jobbade på Folkteatern i Göteborg och jag var chef för Göteborgs stadsteater. Vi hade många, långa samtal om teater. Som chef satsade jag mycket på nyskrivet material, och han var likadan. I vårt sista samtal, och då hade jag börjat på Kulturhuset Stadsteatern i Stockholm, bestämde vi att han skulle regissera sin nästa pjäs ”Temps Mort”. Men han dog innan det blev verklighet. Istället blev det Suzanne Osten som regisserade, och jag medverkade som skådespelare.

Är det känslosamt att ta sig an en Lars Norén-pjäs?

– Jag känner en stor ömhet för Lars Norén när jag arbetar med hans uppväxt. Han hade en tuff barndom, och helt klart finns han själv med i den här pjäsen. Det är väl därför hela pjäsen liksom dallrar av närvaro och känslor. Lars Norén skriver med sitt blod.

Han spelas runt om i Sverige i vår, kan man säga att det är Noréns år?

– Jag tänker att det alltid är Noréns år. Han är nästan alltid en del av en stor teaterscens repertoar. Nu är det fem år sedan han dog och det är så uppenbart att han lämnade ett stort tomrum efter sig i Teatersverige.

”Natten är dagens mor” Malmö stadsteater

Spelas till och med 7 maj 2026.

malmostadsteater.se

Och här spelas också Lars Norén i vår

Foto: Klara G

”En liten roman ” – Annika Hallin i sista verket

Lars Noréns sista prosaverk blir en monolog med Annika Hallin. Hon var gift med den kände dramatikern, och de har en dotter ihop. Berättelsens utgångspunkt är den amerikanska kvinnan Lisa Montgomery. Hon dömdes till döden 2004 för att ha mördat en gravid kvinna. Regisserar gör skådespelaren Rebecka Hemse.

”En liten roman”

Kulturhuset Stadsteatern, Stockholm.

Spelas till och med 6 mars.

Foto: Tobias Walka

”Sanning och konsekvens” – åter på scen efter fyrtio år

”Sanning och konsekvens” har satts upp åtskilliga gånger sedan urpremiären för snart fyrtio år sedan. Systrarna Elisabeth och Julia träffas med sina respektive makar för att fira en födelsedag. Det startar som en lugn och trevlig familjemiddag, men snart börjar brännbara ämnen att avhandlas och allt ställs på ända.

”Sanning och konsekvens”

Borås stadsteater.

Spelas till och med 9 maj.

Foto: Klara G

”Personkrets 3:1” återuppstår

Det här är en av Lars Noréns mest omdiskuterade och uppmärksammade pjäser. Den skildrar samhällets mest utstötta, missbrukare, hemlösa, prostituerade och psykiskt sjuka. Pjäsen hade urpremiär på Riksteatern 1998 i regi av dramatikern själv. I den här versionen placerar regissören Alexander Salzberger handlingen mitt i nutidens Stockholm. På scen syns Helena af Sandeberg, Bahador Foladi, Shebly Niavarani, och Robert Fux.