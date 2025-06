4 snabba frågor med Henry Bronett

Tittar på: Sista filmen jag såg var ”Don’t look up”.

Läser just nu: Just nu skriver jag, då läser jag inte.

Blir glad av: Att skatorna utanför mitt fönster har hittat ett nytt träd att bygga bo i efter att det förra huggits ner.

Det gör mig ledsen: Bristen på närvaro. Jag hade en flickvän från Paris som undrade – vad är det med stockholmarna, har de tappat nycklarna i backen allihop? Folk stirrar ner i marken eller mobilen, ingen möter din blick. Att bekräfta varandras existens – vad hände med det?