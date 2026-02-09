Att resa bort ett par veckor eller till och med månader istället för bara några dagar blir allt mer populärt. Det kallas longstay, och är en växande trend bland allt från pensionärer till digitala nomader och distansarbetare. Men det är de äldre resenärerna som driver utvecklingen.

– I vår senaste studie, Kairos Travel Trend Report, uppgav var femte person över 65 att deras viktigaste resa under 2024 varade i 15 nätter eller längre. Det är dubbelt så många som bland de yngre resenärerna, säger Johanna Danielsson, framtidsstrateg med inriktning på resor vid analysföretaget Kairos Future.

Företaget gör en årlig undersökning – Kairos Travel Trend Report – om restrender och framtidsplaner. De mest hängivna longstayresenärerna är alltså, enligt rapporten, pensionärerna.

Johanna Danielsson.

– Eftersom det bara blir fler och fler pensionärer kan vi föreställa oss att longstay är här för att stanna, och att intresset snarare kommer att växa. Nya generationer pensionärer är dessutom resvana, för dem är det ingen stor grej att ge sig ut i världen.

Vad innebär longstay? En växande trend inom resor, boende och arbete som innebär att människor väljer att stanna längre perioder på en plats – ofta veckor eller månader istället för bara några dagar.

Trenden är särskilt stark bland pensionärer, men också digitala nomader, distansarbetare och resenärer som söker fördjupade upplevelser eller ett mer flexibelt liv.

Spanien, Portugal, Thailand, Bali, Mexiko, Kanarieöarna och Cypern är vanliga longstaydestinationer. Vissa longstayresenärer bor på hotell, andra hyrd lägenhet.

Thailand är ett populärt resmål för longstay. Foto: Getty Images

Prisvärt med longstay under lågsäsong

Longstay innebär ofta ett nytt sätt att resa – långsammare och mer socialt, men det är också mer prisvärt. Eftersom många reser under lågsäsong, och boendet hyrs till reducerat pris för längre perioder, blir kostnaden per dag lägre.

– Det här sättet att resa är drivet av sociala aspekter. Det är ett sätt att träffa andra som också är på resande fot. Men det finns också en hållbarhetsaspekt i resformen. Om man reser vartannat år och stannar borta dubbelt så länge är det bättre för miljön. Nackdelen är att longstayhotell ofta ligger i områden som tränger ut lokalbefolkningen. Om man är en medveten turist, vilket jag vet att många av Icakurirens läsare är, kan man kika efter boenden som inte ligger mitt i stan eller andra utpräglade turistområden.

Kristin och Kerstin, aktiva pensionärer som gärna reser tillsammans. Foto: Privat

Kristin Bockasten är en av dem som upptäckt longstay. Tillsammans med tvillingsystern Kerstin har hon tillbringat flera januarimånader på sydligare breddgrader.

– Nu har både barn och barnbarn blivit vuxna, och jag är inte behövd på samma sätt längre. För några år sedan var jag dessutom tvungen att avliva hunden, och det var då som jag och Kerstin började fundera på en längre utlandsresa.

Kristin Bockasten & Kerstin Nordin Ålder: Tvillingsystrar, 75 år.

Bor: I varsin lägenhet i Malmö.

Gör: Numera pensionärer, men har tidigare arbetet på bland annat arkitektkontor (­Kristin) och i resebyråbranschen (Kerstin).

Reser: Gör gärna longstayresor, har bland annat varit i Spanien och på Sicilien.

De läste om longstay i en resebroschyr, och bestämde sig för att testa.

– Första gången åkte vi till Sicilien. Vi var borta i tre veckor och betalade ungefär 18 000 kronor inklusive frukost och middag. Vissa utflykter var inkluderade i priset, men för andra fick man betala extra. Vi åkte med ett svenskt reseföretag och behövde inte arrangera något själva, det var väldigt smidigt och skönt. Det var en lyckad resa. Vi – som båda har bott i Rom och talar lite italienska – bättrade på språkkunskaperna. Dessutom var vi kulturella och gjorde en hel del utflykter.

Många väljer Cypern för longstay. Foto: Getty Images

Kristin uppskattar att bo på en och samma plats, under de tre veckorna bytte de inte hotell en enda gång.

– Som pensionär är det rätt skönt. Att inte behöva packa ihop och flytta till nästa boende. Dessutom lär man ju känna en plats bättre om man stannar där ett tag.

Kerstin beundrar utsikten i Benidorm. Foto: Privat

Lätt att hitta kompisar

Vintern därpå bar det av igen, den här gången till Albir vid Costa Blanca i Alicanteprovinsen. Kristin och Kerstin reser tillsammans, men longstaykonceptet lämpar sig också för soloresande, menar Kristin.

– O ja, det är lätt att hitta kompisar. Det är långa matbord i matsalen, där sitter vi alla tillsammans. Efter ett tag börjar man lära känna folk, och snart går man över till varandras rum och tar en fördrink och äter tapas. Jag upplevde att vi hade mycket gemensamt. De flesta som åker på longstay är i vår ålder, det är väl mest pensionärer som har tid och möjlighet att resa på det här sättet.

Longstay kan vara ett bra alternativ för soloresenärer. Det är lätt att hitta kompisar. Foto: Getty Images

Kristin konstaterar att det är ett förhållandevis billigt sätt att resa.

– Vi är ju pensionärer, och då har man mindre pengar jämfört med när man jobbar. Men eftersom vi reser under lågsäsong blir det ändå ett rätt bra pris. Självklart är det dyrare att resa ensam, eftersom ensamresenärer måste betala för enkelrumstillägg.

Det finns också nya hotell som anpassar sig till longstaytrenden. Johanna Danielsson berättar om sitt besök på hotellet Bob W, ”Best of both worlds”, i Åbo – ett hotellkoncept som finns i flera delar av världen.

– Det är en blandning mellan hotellrum och lägenhet. Inredningen gör att man känner hemtrevnad. För mig, som reser mycket i tjänsten, är det väldigt attraktivt. Jag kan brygga mitt eget kaffe, rulla ut yogamattan på golvet, ta med mig bocciaspelet ut i parken, och att äta min frukost på de rekommenderade lokala kaféerna. Det känns borta fast hemma. Bob W vänder sig väl främst till resenärer som är borta en kortare tid, men det är också möjligt att stanna en månad. Det finns alltså en tydlig koppling till longstaytänket – att resa mer personligt och att känna sig hemma på en ny plats.

Bali är en vanlig destination för längre vistelser. Foto: Getty Images

Slipper halkan

Allt tyder på att longstay kommer fortsätta växa – särskilt i takt med att fler och fler pensionärer är resvana, har mer fritid och söker djupare upplevelser snarare än stressiga weekendresor, menar Johanna Danielsson.

Kristin konstaterar att hon och syrran har fått smak på det här livet.

Skulle du kunna tänka dig att stanna tre månader nästa gång?

– Ja, faktiskt. Tillbringa januari, februari och mars i södra Europa – why not? Det är en prisfråga förstås, men vi kommer definitivt att resa som vi har gjort hittills. Longstay är ett bra sätt för pensionärer att komma iväg under vintermånaderna då det är mörkt och halt på gatorna i Sverige.