Julius Caesar, Stalin, Hitler och Henrik VIII – varför har du skrivit en bok om envåldshärskare?

– Historien är en reservoar av mänskliga erfarenheter, och inga erfarenheter torde vara lika viktiga som de vi kan dra av maktutövningens historia. Vi har en sorglig förmåga att släppa fram ambitiösa och farliga politiker till makten, och vi har upprepade gånger låtit dem leda in våra länder och folk i tyranni och krig. Varför gör vi så? Hur legitimerar diktatorerna sitt herravälde, och hur blir vi av med dem när de går för långt? Det var sådana frågor som fick mig intresserad av ämnet.

Också samtiden präglas av antidemokratiska rörelser, är det därför du har skrivit boken?

– Ja, delvis. Diktatorernas historia är intressant och spännande som sådan, men därtill kommer att historien aldrig slutar. Det har alltid dykt upp nya människor med planer på herravälde och kontroll, och både historien och samtiden har lärt oss att dessa härskare kan vara fruktansvärt destruktiva. Krig och folkmord är inget som endast ligger i det förflutna, och påfallande ofta bottnar jordens blodiga tragedier i diktatorisk maktutövning.

Finns det en gemensam nämnare mellan alla dessa diktatorer?

– I centrum för diktatorernas personliga historia finns alltid en ambition och en drivkraft att påtvinga världen sin egen vilja, men bortsett från det kan skillnaderna vara stora. Detta gäller framför allt sättet på vilket vi själva accepterar diktatorernas makt.

Vad kan historien lära oss om antidemokratiska rörelser?

– Mycket. Vi får aldrig underskatta vår ovana och vår oförmåga att se faran när hänsynslösa politiker träder in på scenen. Vi måste också förstå att bästa sättet att skapa fred på jorden är att upprätta stabila demokratier – hellre stora än små, eftersom småstater har en tendens att slukas av diktatoriska stormaktsgrannar om det hettar till. Samtidigt är det ett faktum att diktaturer ytterst bara vilar på individer, och sådana är egentligen inte svåra att bli av med, under förutsättning att vi har modet och viljan att sätta ned foten