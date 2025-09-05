”Fina lilla krumelur, jag vill aldrig bliva stur!” Det kända Krumelurpillret måste ha fungerat, för trots sina 80 år är Pippi Långstrump samma starka, busiga och påhittiga 9-åring som alltid. Här är 50 roliga saker om superhjälten du kanske inte kände till.

1. Leken ”Inte stöta golvet” brukade Astrid och hennes syskon leka i barndomshemmet Näs. Den var i sin tur hämtad från en av hennes favoritböcker, Maxim Gorkijs “Ute i världen”.

2. Pippi föddes när Astrid blev sängliggande efter att ha halkat och stukat foten en marsdag 1944.

3. Ingen barnbokshjälte har haft ett längre dopnamn än Pippilotta Viktualia Rullgardina Krusmynta Efraimsdotter Långstrump – 62 bokstäver.

4. Inspirationen till Pippis hejdlösa ljugande kom från figuren J A Happolati – mannen som uppfann den elektriska psalmboken – i Knut Hamsuns roman “Svält”.

Förebild i Sonja Sandin

5. En viktig förebild till Pippi var Sonja Sandin, som var en rödhårig klasskamrat till Astrids dotter Karin. Som vuxen blev hon fruktförsäljare i Hötorgshallen.

6. Astrids storebror Gunnar gav uppslaget till historien om när Pippi blir skeppsbruten. Han hade en gång rott ut till ön Lomtuvan i Vimmerbytrakten och skickat en flaskpost med texten ”Utan snus och brännvin i två dagar försmäkta vi på denna ö”.

Inger Nilsson med Astrid utanför Villa Villekulla. Foto: TT

7. Den svenske brottaren och skräckskådisen Tor Johnson gjorde rollen som Starke Adolf när Pippi gästspelade i det amerikanska barnprogrammet “Shirley Temple’s storybook” 1961.

8. Pippis tecknare Ingrid Vang Nyman var också rödhårig och fräknig. Däremot ägde hon ett betydligt mörkare sinne, led av schizofreni, och tog 43 år gammal sitt liv på sin mosters pensionat Gotha i Köpenhamn.

Bonnier tackade nej till Astrid Lindgrens Pippi-manus

9. Gerard Bonnier tackade nej till Pippi-manuset, och Astrid arbetade om boken en aning. Sedan skickade hon in manuset till en tävling på krisdrabbade förlaget Rabén & Sjögren – och vann.

10. ”Inget normalt barn äter upp en hel gräddtårta och går barfota på strösocker. Men bådadera påminner om en sinnessjuks fantasi”, skrev Aftonbladets John Landquist i en klassisk recension 1946. Varvid Astrid svarade: ”Inget normalt barn lyfter en häst på rak arm heller. Men om man kan det, så kan man kanske också sätta i sig en hel tårta.”

Illustration: The Astrid LindgrenCompany/Ingrid Vang Nyman

11. När recensenterna började skriva om hur rolig Pippi Långstrump var beslöt sig Astrid Lindgren en kväll för att läsa om sin bok. Efter ett tag frågade maken Sture: ”Du skrattar inte?” ”Nej, det gör jag verkligen inte”, svarade Astrid. ”Nä, du har ju ingen humor …”

Första långfilmen med Pippi 1949

12. Första långfilmen gjordes 1949 och huvudrollen spelades av den 26-åriga (!) finlandssvenskan Viveca Serlachius. Mot Astrids vilja infördes i manus ett kärlekspar som möts i en grammofonaffär.

Foto: Getty Images

13. Musiken till 1949 års film skrevs av Per-Martin Hamberg, som också skrivit “Nu tändas åter ljusen i vår lilla stad”. Han hade varit kollega med Astrid på brevcensuren under kriget.

Astrid Lindgren ritade den första Pippi

14. Den första Pippi ritades av Astrid själv. Det blev omslaget till det urmanus som dottern Karin fick på sin tioårsdag i maj 1944. Astrids Pippi var äldre, längre och smalare än flickan vi är vana att se i barnböckerna.

15. Svend Asmussen var sjungande brevbärare i första Pippifilmen. Stig Järrel spelade skivhandlare och Sigge Fürst bov.

16. En scen där Pippi räddar en barnfamilj från en eldsvåda och sedan deklamerar ”Det brinner en eld!” kom aldrig med i TV-serien. Astrid strök den eftersom hon tidigare anklagats för att uppmana till pyromani.

17. 8 000 flickor sökte rollen som Pippi i tv-serien 1969. Bland dem fanns Maria Persson, som sedan fick spela Annika.

18. När Inger Nilsson presenterades för pressen påpekades det att hon hade tre idoler: Tjorven, Televinken och revyskådisen Anna Sundquist.

19. Jazzpianisten Jan Johansson fick inspiration till signaturmelodin ”Här kommer Pippi Långstrump” efter att ha lyssnat på en skiva med Ghanas polisorkester.

Lilla gubben fick lugnande medicin

20. Lilla gubben – som egentligen var en ridskolehäst vid namn Bunting men som döptes om av Inger Nilsson – hölls i schack med lugnande medicin.

21. Innan Pär Sundberg fick rollen som Tommy hade han gått balettskola och spelat Brummelman i ”Klas Klättermus” i hemstaden Malmö. Han tyckte själv att han var ”rätt kass som skådis” och såg aldrig hela tv-serien.

22. Pippis knäppkängor på film hade storlek 44.

”Kissa inte Inger i håret, Herr Nilsson!” Foto: Getty Images

23. Herr Nilsson var ingen snäll apa. Vid ett tillfälle bet den en filmarbetare rakt genom handen så att huggtänderna möttes. Den brukade också kissa i Inger Nilssons hår.

24. Efter de inledande vinterscenerna i norska Röros sparkade regissören Olle Hellbom den skådis som spelade polisen Klang. Däremot fick Kling – som var hans gamle kompis och intendent på Nationalmuseum, Ulf G Johansson – fortsatt förtroende.

25. De svarta prickarna på Lilla gubben måste målas dit varje ny inspelningsdag med hjälp av en mall gjord av pappkartong.

26. Det är Tommyskådisen Pär Sundberg som – iklädd peruk och klänning – har en orm krypande på ryggen i scenen där Pippi går på cirkus. Inger Nilsson var på sjukhus för en skadad fot den dagen.

27. Huset som blev Villa Villekulla hade tidigare varit förvaltarbostad på P18 i Visby. Där lagrades kanonfett och kronans kalsonger. Efter inspelningarna köptes den av semesteranläggningen Kneippbyn och fraktades dit två kilometer på släde.

28. Benkt-Åke Benktsson, som spelade Pippis pappa i första långfilmen, vägde 140 kilo.

Seriens Annika spelades av tuffa Maria Persson

29. Maria Persson, som spelade milda Annika, var en tuffing som gärna rände ute på kvällarna. Inger Nilsson, däremot, var mammig, lydig och blyg.

30. Tv-ledningen hyste farhågor att polismakten skulle ta illa upp när de såg klantarna Kling och Klang i aktion. Men de enda protesterna kom från en historiker som försynt påpekade att mössmärket och det vita kopplet härstammade från olika tidsepoker.

Tommy, Pippi och Annika, en välkänd trio. Foto: Getty Images

31. Den tyska skådespelaren Margot Trooger lät på eget bevåg sy upp den klänning som Prussiluskan bär. Hon vägrade lära sig svenska repliker.

32. Även de som spelade tjuvarna Dunder-Karlsson och Blom var tyskar – ett krav från de utländska medfinansiärerna. Paul Esser (Blom) spelade även doktorn i Emil i Lönneberga.

33. Pippis pappa skulle också från början ha spelats av en tysk, Ralf Wolter. Han var känd från gladporrfilmer och skulle senare få en roll i ”Cabaret” med Liza Minnelli. Han ansågs dock för småväxt och byttes ut mot Beppe Wolgers – men först efter att ha fått full lön.

Hasse och Tage kunde ha spelat Kling och Klang

34. Hasse och Tage, som två år tidigare hade spelat smugglare i “Skrållan, Ruskprick och Knorrhane”, var egentligen Astrids förstaval till rollerna som poliserna Kling och Klang. De var positiva till uppdraget men hade annat för sig.

35. Scenen där Pippi lyfter sin häst löstes med en nergrävd jättelik domkraft och en häst av frigolit.

Illustration: The Astrid LindgrenCompany/Ingrid Vang Nyman

36. Pippis klänning var blå i böckerna men fick byta färg till gul för att fungera med den nya tekniken.

37. Vid TV-premiären sålde Pippi-souvenirer som smör – utom 5 000 handmålade dockor som formgivits av Lisa Larson och som kostade 39 kronor. Idag är de dyra samlarobjekt.

38. När Inger Nilsson fick frågan vad som var roligast med inspelningarna svarade hon: ”Att hålla i klappan. Det tycker nog alla barn.”

8 000 flickor sökte rollen som Pippi i tv-serien 1969. Foto: TT

39. Thor Heyerdahl var på Barbados för att leta efter ett vrak när han anlitades som pirat i ”Pippi Långstrump på de sju haven”. Övriga sjörövare spelades av svenska företagsledare och engelska miljonärer som hittades i en hotellbar och fick 75 kronor var för jobbet.

40. Fartyget Hoppetossa hette egentligen Meta af Byxelkrok. Det ägdes av tre konstnärer som året innan seglat runt och gjort reklam för läsk och då passande nog försett skeppet med 18 kanoner. Båten fick senare även spela briggen Charlotta i ”Utvandrarna” och i ”Skattkammarön” med Orson Welles.

41. En av sjörövarna spelades av regissören Olle Hellboms hustru Birgit, iförd lösskägg och lapp för ögat.

42. När Pippi flyger ballong över havet är det en decimeterhög modell med tre små dockor som manövrerades med ett hjälp av ett metspö. Den skarpögde kan skymta den tunna tråden av wolfram.

43. När luffaren Konrad spelar såg är det inte Hasse Alfredsons händer man ser. De tillhör gamle mästerfotografen och världsmästaren i bågskytte Emil Heilborn. Han lärde sig konsten när han plåtade fogsvansar för Sandvikens Jernverk.

Pippiskådespelarna fick brev från hela världen

44. Tusentals fans från hela världen skickade brev till Pippiskådespelarna. Det räckte att skriva ”Annika, Sverige” för att de skulle hamna rätt.

45. Som 15-åring erbjöds Inger Nilsson en roll i en film av Arne Mattsson där hon skulle visa sig naken och ha en relation med den 25 år äldre Sven-Bertil Taube. Hon tackade nej.

Pippi och Lilla Gubben. Eller Bunting, som han hette innan Inger Nilsson döpte om honom. Foto: Getty Images

Det hände sen med skådespelarna i Pippi

46. Den vuxna Inger Nilsson har bland annat spelat i Hagge Geigert-farser, jobbat som läkarsekreterare och i chokladfabrik, förlorat finalen i ”På spåret” och haft mindre roller i långfilmerna ”Efterskalv” och ”Svart cirkel”.

47. Maria ”Annika” Persson flyttade som vuxen till Palma, där hon först jobbade på bar och sedan inom åldringsvården.

48. Pär ”Tommy” Sundberg blev omsider chef för ett företag i Ystad som drev PR-kampanjer i varuhus och köpcentrum.

49. ”Pippidyrkan har ställt allt på ända, skola, familjeliv, normalt beteende”, skrev kristdemokraten Carin Stenström i Svenska Dagbladet när en ny Pippidebatt utbröt 1995. ”Den har förlöjligat ordning och hänsyn, ärlighet och artighet. Den har förhärligat självupptagenhet, självfixering, hänsynslöshet och verklighetsflykt.”

50. 200 000 kronor tjänade Inger Nilsson totalt på rollen som Pippi. För pengarna köpte hon ett piano och två hästar.