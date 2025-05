5 snabba frågor med Lisa Nilsson

Bästa karaktärsdrag: Min härdighet. Jag är jättebra på att stå ut med smärta och all annan skit.

Sämsta karaktärsdrag: Att jag är känslostyrd och väldigt filterfri.

Favoritalbum: Stevie Wonders ”Songs in the key of life”. Jag och Stevie hade ett fint möte i samband med att jag hyllade honom på Polarprisgalan 1991. Då viskade han i mitt öra: ”You made me cry today.” Det är ett av mitt livs starkaste ögonblick.

Käraste ägodel: Mitt skärgårdshus som jag hade turen att komma över när jag var 23 år. Ingen terapi i världen hade kunnat ge mig lika bra läkning och påfyllning som det huset har gett mig.

Person jag skulle velat träffa: Drottning Kristina. Jag är väldigt nyfiken på henne eftersom hon var så modig och avig och utsatte sig själv för stora prövningar.