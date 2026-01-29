Vid 55 års ålder stängdes hon ute från skönhets-branschen som hon länge älskat att arbeta i – och var nära att knäckas. Men nu har Åsa Lindquist tagit revansch. Med råd om smink, hudvård och kläder för kvinnor i mogen ålder gör hon succé på nätet.

Åsa Lindquist riggar upp mobiltelefonen på ett stativ, rättar till belysningen och sätter sig sedan vid sminkbordet.

I dag ska hon spela in en film om ett läppstift som hon rekommenderar. Åsa är nämligen influencer, eller oldfluencer som man brukar kallas efter en viss ålder, med närmare 9 000 följare på Instagram.

– I stort sett alla influencers som skriver om smink och kläder är unga tjejer som kallar sig experter. Då kom jag att tänka på vad jag kunde bidra med, säger Åsa som arbetat över 30 år i branschen.

Många kvinnor känner sig utestängda

Åsa noterade för ett par år sedan att det inte fanns någon influencer som rekommenderade smink och hudvårdsprodukter för kvinnor över 45 år, trots att behovet finns. Alla fokuserade på produkter som passade uteslutande unga tjejer.

– Huden förändras när man blir lite äldre. Vi får rynkor, framförallt kring ögonen och läpparna. Huden blir slappare och torrare och då behövs andra typer av krämer.

Efter många år i mode- och skönhetsbranschen vet Åsa att många kvinnor som närmar sig 50 år känner sig utestängda. Att de knappt vågar gå in i en parfymbutik eftersom många av de unga tjejerna som arbetar där inte känner till de speciella behov som kvinnor i mogen ålder har.

– De känner av åldersdiskrimineringen. Nästan all reklam och alla influencers rekommenderar smink och kläder för yngre kvinnor.

Sa att jag var för gammal för branschen

Åsa har själv bittra erfarenheter av åldersdiskriminering. Den är också på sätt och vis anledningen till att hon i dag är en oldfluencer. Man kan kalla det hennes ­revansch.

Efter många år i branschen slog järngrinden igen med en smäll framför hennes ögon. För 55 år gammal fick hon veta att hon inte passade in längre.

– Jag hade sökt hundratals jobb utan att ens bli kallad till en intervju. Till slut var det två rekryterare som, oberoende av varandra, sa rakt ut att jag var för gammal.

Det beskedet kom minst sagt som en chock för Åsa och innebar att hon stängdes ute från en bransch som hon älskat att arbeta i sedan ton­åren. Insikten medförde att hon drabbades av en svår utmattningsdepression.

– När det var som värst ­orkade jag inte mer än att äta frukost och klä på mig. Sedan låg jag i soffan hela dagarna. Jag har fortfarande sviter av utmattningsdepressionen och kommer aldrig att bli helt bra igen.

Det som smärtade henne mest var att ingen var intresserad av att ta tillvara hennes långa erfarenhet.

Det var ett paradis

Fröet till hennes intresse såddes när hon, fem år gammal, fick följa med sin mamma till ett litet parfymeri och frisersalong i Trelleborg där hennes moster arbetade.

– Det var som att komma in i ett paradis för mig. Det var då jag bestämde mig för vad jag ville arbeta med.

Som tonåring började hon arbeta bakom disken på de stora varuhusens skönhetsavdelningar i Malmö.

Men Åsa hade också högre ambitioner. Så småningom hade hon familj och tre små barn att ta hand om, men började samtidigt studera marknadsföring, företagsekonomi, försäljning och affärsjuridik vid IHM Business School.

Efter avslutad utbildning fick hon jobb som butikschef på parfymavdelningen på Malmö flygplats, blev senare butikschef på skönhets- och make up-kedjan Kicks och har även varit butikschef på Sephora i Köpenhamn.

Åsa älskade direktkontakten med kunderna.

– En kund kunde till exempel be mig om hjälp med att hitta ett nytt rosa läppstift. Jag kunde se att ett kallt rosa läppstift inte var rätt för henne och testade ett annat. Det var underbart för mig att se hur förändringen påverkade, hur kunden liksom sträckte på sig och gick ut ur butiken med en ny självkänsla.

Tipsar om smink, hudvård och kläder på Instagram

Efter en tids mellanspel i restaurangbranschen ville Åsa tillbaka och jobba med skönhet.

Men då hade hon passerat 50-årsstrecket och det var svårare än hon hade trott.

För två och ett halvt år sedan kläckte Åsa idén om att själv starta ett Instagramkonto.

– Instagramkontot startade jag mest som en terapi för mig själv. Men antalet följare växte snabbt och jag har förstått av alla som skriver till mig att det betyder mycket för många äldre kvinnor.

Genom utbildningar har hon också höjt sin kompetens och har även lärt sig att filma och klippa.

Förutom smink och hudvårdsprodukter tipsar Åsa om kläder.

– Jag vill att även äldre kvinnor ska välja färgglada kläder och våga synas och ta plats! Men jag är inte för mode­trender. De håller bara något år och sedan måste man köpa nytt. Det är varken hållbart för naturen eller plånboken.

Åsa rekommenderar gärna krämer och andra hudvårdsprodukter som gör huden mjukare och friskare, men till botox och fillers är hon motståndare. Hon slår fast:

– Vi ska vara glada för att vi åldras och får våra rynkor, säger hon.