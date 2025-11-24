24 bullar och 18 lussekatter

Du behöver

  • 50 g jäst
  • 1 g saffran
  • 2 dl strösocker
  • 5 dl mjölk
  • 250 g smör, rumsvarmt
  • 1 ägg
  • 1 tsk salt
  • Ca 16 dl vetemjöl

Fyllning

75 g smör, rumsvarmt
½ dl strösocker
2 tsk vaniljsocker
1 dl fast vaniljkräm av marsanpulver

Lussekatter

  • ½ dl russin

Pensling

  • Ägg

Ugn: 225°

Gör så här

  1. Smula jästen i en degskål. Mortla saffran med 1 msk av sockret. Värm mjölken med saffran till 37°. Häll över jästen och rör om tills jästen lösts upp. Tillsätt resten av sockret, smöret i bitar, ägg, salt och mjöl.
  2. Arbeta degen väl i maskin. Låt degen jäsa övertäckt i 1 timme.
  3. Fyllning: Rör ihop smör, socker och vaniljsocker. Lägg russinen i blöt i vatten.
  4. Ta upp degen på mjölat bakbord och dela den i två bitar. Kavla ut en av dem till en rektangel, 60 x 30 cm. Bred först på smörfyllning på halva, sedan vaniljkräm ovanpå smöret. Vik över den ofyllda halvan.
  5. Skär degen i remsor, snurra ihop till en bulle och lägg på plåt med bakplåtspapper. Låt bullarna jäsa övertäckta
    i 40 minuter.
  6. Lussekatter: Rulla ut en längd av degen och dela i 18 bitar. Rulla ut fingertjocka längder och forma lussekatter. Tryck i russin. Låt jäsa övertäckta i 40 minuter.
  7. Pensla med uppvispat ägg och grädda mitt i ugnen i ca 10 minuter.
  8. Pensla snäckorna med smält smör och doppa i socker eller sikta över florsocker.
Kakor & bullar Recept