Vad kan man själv göra för att påverka elanvändningen hemma? Här är 12 energismarta tips!

Vill du minska elanvändningen hemma så finns det flera knep att ta till, här delar Vattenfalls klimatcoach Lasse Ejeklint med sig av flera smarta tips.

12 tips för att spara el:

1. Sänk inomhustemperaturen

För varje grad du sänker snittemperaturen hemma minskar elanvändningen med 5 procent. Att sänka temperaturen med tre grader i en villa med 20 000 kWh i förbrukning per år skulle innebära 15 procent mindre elanvändning, en besparing på 1200-1500 kWh/år. Se till att ha termometrar på olika platser i huset för att kontrollera att det inte är för varmt, en bra temperatur är 20 grader men i ytor som garage, förråd och andra rum som inte används kan temperaturen vara lägre.

2. Få koll på tätningslisterna

Fönster och dörrar kan vara ordentliga energitjuvar. Kontrollera att tätningslisterna fortfarande är i bra skick och byt ut dem om det behövs, så att värmen inte försvinner ut. Nya tätningslister kan minska elanvändningen med upp till 800 kWh.

Foto: Velux

3. Placera möblerna på rätt sätt för att spara el

Möblernas placering är viktigare än du kanske tror. Om möblerna står för nära elementen sprids värmen sämre i rummet. Genom att möblera om kan du minska uppvärmningsbehovet med upp till 500 kWh.

4. Utnyttja persienner och gardiner

Har du persienner i andra rum än i sovrummen? Genom att dra ner persienner och dra för gardiner i alla rum under kalla vinterkvällar blir fönstren mer energisnåla och uppvärmningsbehovet kan minska med upp till 350 kWh.

5. Använd golvvärmen smartare

Ett elvärmt badrumsgolv kan vara en bra investering eftersom varma golv gör att man kan hålla lägre temperatur. Ofta är dock golvvärmen inställd på en högre temperatur än övriga huset. Om dörren dessutom ofta står öppen förbrukar golvvärmen ännu mer energi. Om du sänker golvvärmen till samma temperatur som resten av huset och alltid hålla dörren stängd samt stänga av golvvärmen under sommarhalvåret kan du minska elanvändningen med minst 1000 kWh.

Foto: Vedum

6. Borsta tänderna utan att slösa på vattnet

Låter du varmvatten rinna under tandborstningen? En smal stråle vatten som rinner två minuter varje morgon och kväll blir tillsammans en liter vatten varje dag. Genom att stänga av kranen kan du spara 50 kWh.

7. Åtgärda droppande kran för att spara el

En droppande varmvattenkran kan bli en kostsam – att åtgärda en droppande varmvattenkran ger en kostnadsbesparing som motsvarar en dusch per dag, cirka 700 kWh/år.

Foto: A.S. Helsingö

8. Diska smart

Har du ingen diskmaskin? I så fall kan det vara en bra investering i det långa loppet. Det mest effektiva sättet att diska är nämligen att använda diskmaskinen. Den förbrukar cirka 1 kWh per disk medan handdisken drar 2–3 kWh el. Om man diskar 220 gånger per år sparar man 500 kWh.

9. Minska användningen av köksfläkten

Visste du att du kan spara el i köket genom att minska användningen av din köksfläkt? Köksfläkten i sig drar inte mycket el men luften som den suger ut ska ersättas med utomhusluften som värms upp av elementen. Genom att minska användningen är det möjligt att spara minst 300kWh/år.

Foto: Fjäråskupan

10. Torka kläderna energieffektivt

Att torka kläderna i en gammal torktumlare kräver fyra gånger så mycket el som det går åt för att tvätta den. En ny torktumlare förbrukar hälften så mycket som en kondenstumlare och ligger på nästan samma nivå som en tvättmaskin. Det mest energieffektiva är dock att hängtorka tvätten, i första hand utomhus. Det kan minska elanvändningen med 400 kWh.

11. Fyll tvättmaskinen

Minska antalet tvättar genom att alltid fylla tvättmaskinen, att hårt packade kläder inte skulle bli rena stämmer nämligen inte. Att alltid fylla maskinerna och undvika två av tre tvättar minskar vatten- och elanvändningen med två tredjedelar, upp till 200 kWh/år.

Foto: LG

12. Minska tiden tv- och dataspel

En speldator förbrukar 0,3 kWh per timme. Genom att minska speltiden med två timmar per dag kan du spara 180 KWh/år. Tv-spel drar i snitt 0,2 kWh per timme. Att dra ner på spelandet med två timmar per dag ger en årlig besparing på 120 kWh. Att se på teve är inte särskilt energikrävande, men att minska tv-tittandet från tre till två timmar per dag innebär en besparing på 35 kWh/år.

Källa: Vattenfall

Artikeln är tidigare publicerad hos Hus & hem.