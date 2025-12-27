Att medvetet förhala en bodelning vid skilsmässa är ekonomiskt eftervåld – och kan bli väldigt kostsamt för den som utsätts. Ändå finns det inget i lagen som förhindrar att det sker. Men nu ses lagen över.

Mia Edwall Insulander är advokat och generalsekreterare för Sveriges Advokatsamfund. Hon menar att lagen inte fungerar bra idag.

– Det är äktenskapsbalken som är den lag som reglerar bodelning efter skilsmässa. Det stora problemet är att det kan vara mycket svårt att bli klar med bodelningsprocessen och få de tillgångar man har rätt till om man inte är överens. Det är alltför lätt för en av parterna att försvåra och förhala själva processen. Det är inte rimligt att man ska behöva tvista i flera år och betala höga arvoden för att få till stånd en rättvis bodelning.

Vad händer när en bodelning drar ut på tiden?

– Den stora faran är att en av parterna varken har råd eller orken att stå på sig och då inte heller får ut den andel som han/hon har rätt till efter en skilsmässa. För vissa går det inte att klara sig ekonomiskt under den långa tid som bodelningen inte blir av. Då riskerar man att acceptera en bodelning som inte är skälig bara för att få ett avslut. Tyvärr hamnar vissa barn också i kläm om en av föräldrarna efter en skilsmässa får en mycket försämrad ekonomi. Den som har underläge kan också få svårt att finansiera ett nytt boende.

Hoppas på bättre ekonomiskt stöd

Vad blir den avgörande skillnaden med nya förlaget, hoppas ni?

– Främst hoppas jag att bodelningsförrättaren får bättre verktyg att driva en bodelning framåt när en part trilskas, samt att en part kan få bättre ekonomiskt stöd för att betala bodelningsförrättaren och en egen advokat. Det är inte rimligt att man ska behöva lägga ner så mycket pengar på att få igenom det som man har rätt till enligt lag. Många har inte råd.

Hur har problematiken kunnat fortgå så länge?

– Det får nog lagstiftaren svara på. Som advokat specialiserad på detta men även som generalsekreterare för Advokatsamfundet har jag många gånger påpekat det orimliga i situationen. Det här är en rättssäkerhetsfråga. Redan år 2005 föreslogs i en departementspromemoria vissa ändringar som hade kunna hjälpa betydligt. Det har gått tjugo år sedan men det har inte hänt någonting ännu tyvärr.