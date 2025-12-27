Maria skilde sig för åtta år sedan. Bodelningen tog fem år och hade inte Maria stått på sig, hade det kunnat sluta med betydligt mindre pengar än hon hade rätt till. ”Jag vågar påstå att vem som helst kan drabbas”, säger hon.

Fem år av ekonomisk stress, där Maria från den ena månaden till den andra inte visste om hon skulle tvingas gå i personlig konkurs.

Advokatkostnader på miljonbelopp

– En väninna erbjöd sig att gå i borgen för ett banklån, annars vet jag inte hur jag hade klarat det, säger Maria, 57 år.

Nej, inte ens Maria som själv är advokat, hade kunnat ana vilka utmaningar som väntade när hennes skilsmässa var klar.

– Jag kände inte till det här svarta hålet i det svenska rättssystemet.

Eftersom hon och exmaken inte var överens tillsattes en medlare, en så kallad förrättare för att göra klar bouppteckningen. En förrättare är en advokat som du måste betala ur egen ficka. Ingen rättshjälp finns att få. Med arvoden som tickade på under fem år, så var de snart uppe i miljonbelopp.

Katt- och råtta-lek

Under sitt äktenskap hade Maria och maken ett alltför vanligt upplägg där Marias lön gick till löpande kostnader som hyra, mat och barnens omkostnader. Inget äktenskapsförord – och då är det likadelning som gäller enligt lagen. Men när skilsmässan gått igenom började en fem år lång, ja nästan katt- och råtta-liknande lek verkar det som.

– Det var en mardröm. I början tvivlade alla omkring mig ”så här kan det väl inte fungera i Sverige?”

– Alltför många kollegor inom familjerätten gör ett uselt jobb. Vi hade en erkänd förrättare men när jag överklagade hennes beslut till domstol, fick jag tio gånger mer bara i förlikningen.

Mitt i processen kom Maria i kontakt med tankesmedjan ”Ownershift” och deras rapport ”Ägande i nöd och lust”.

– Det var mitt sätt att stå ut och inte tappa förståndet i min egen Kafka-process. Stödet från organisationen betydde allt för att kunna fortsätta att stå på mig.

”Ingen har råd eller ork att gå till domstol”

– Genom Ownershift fick jag se systemfelet i statistiken och blev provocerad. Många kvinnor får rådet att inte gå vidare, men jag var beredd att gå ända upp till Högsta domstolen. För mig handlar det om rättvisa.

– Det finns ingen praxis på det här området, och det beror inte på att det saknas tvister. Ingen har råd eller ork att gå till domstol. Det är inte klokt. Det är rättsosäkert, säger Maria.

– Lagstiftaren tillåter ekonomisk svält. Vi måste börja prata mer om ekonomiskt eftervåld och hur vanligt det är.

Våga stå på dig!

Idag har Maria också engagerat sig i lobbyarbetet för nya bodelningsregler tillsammans med #Ownershift” och flera kvinnorättsorganisationer.

– Bodelningsreglerna måste ändras. Och så kanske vi kan inspirera andra att ta tillvara sina rättigheter.

– Många känner sig dumma och skäms efter att ha hamnat på bar backe efter en skilsmässa. Men det är inget att skämmas över och jag hoppas att min historia kan bekräfta det, säger Maria och ger ett sista råd till de som är utsatta.

– Våga stå på dig!