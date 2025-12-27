I väntan på nya lagar och förordningar är det viktigt att tidigt ta ett eget ansvar för sin ekonomi. Att som dagens ”soft ­girls” lämna över sin försörjning till sin man, är bland det dummaste du kan göra, menar Birgitta Piper.

Hon är ekonomijournalist och har svarat på privat­­­­e­konomiska och familjejuridiska frågor i kvinnotidningen M-magasin i över 20 år. Birgitta Pipers råd är kort och koncist – våga prata pengar!

– Ta upp frågan om ekonomi så tidigt som möjligt i ett förhållande. Var förberedd, var medveten om fällorna, och ­föregrip riskerna.

– Det låter kanske hemskt att förbereda sig för det värsta – det vill säga skilsmässa eller död – när man nyligen är lyckligt gift. Men vid många skilsmässor är man så osams och arga på varandra att då är det för sent.

Birgitta Piper.

Ha koll på hushållets ekonomi

Som kvinna måste du sätta dig in i hushållets ekonomi, menar Birgitta Piper.

– Vilka tillgångar, skulder, pensioner och försäkringar finns till exempel. Ta reda på exakt vad som gäller och dokumentera allt. Spara nästan varenda kvitto.

Kvinnor måste sluta göra sig omyndiga och passiva, eller skylla på att ”det är krångligt och jobbigt med alla papper”. Grunden är att skaffa sig bra juridiska och ekonomiska avtal.

Argast vinner bodelningen

– En bodelning tar tid och den som är argast och har mest pengar vinner, säger Birgitta Piper och understryker framförallt att kvinnor måste satsa på ett eget sparande som ett sätt att investera i sin egen framtid.

– Öka den egna investeringen. Ös in så mycket du kan, det gör männen. Och tro inte att du är dummare än dem!

Boka ett möte med din bank som kan hjälpa dig att förmedla kontakt med en seriös advokat och gör det så tidigt som möjligt i äktenskapet, råder Birgitta Piper. Hon framhåller att vara förberedd på ”the worst case” även gäller sambos.