4 portioner
Du behöver
- 1 melon, t ex honungs- eller galia
- 1 rejäl klase kärnfria vindruvor
- 1 citron
- Färska myntablad
Gör så här
- Skala och kärna ur melonen och skär i klyftor.
- Dela druvorna på hälften.
- Skär av skalet och den vita hinnan på citronen, filea fruktköttet och skär det i grova bitar.
- Lägg upp alltsammans på ett stort fat. Garnera med generöst med mynta.