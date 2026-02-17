Resten av Gert Wingårdhs meny

Förrätt: Krabba med portugisisk ­vitlöksvinägrett

Huvudrätt: Inkokt kyckling med ­dragonsås, risotto och ­ingefärsgremolata

LÄS ÄVEN: Hemma i köket hos Gert Windgårdh: ”Enmansköket är perfekt för mig”

4 portioner

Du behöver

  • 1 melon, t ex honungs- eller galia
  • 1 rejäl klase kärnfria vindruvor
  • 1 citron
  • Färska myntablad

Gör så här

  1. Skala och kärna ur melonen och skär i klyftor.
  2. Dela druvorna på hälften.
  3. Skär av skalet och den vita hinnan på citronen, filea fruktköttet och skär det i grova bitar.
  4. Lägg upp alltsammans på ett stort fat. Garnera med generöst med mynta.
Dessert Recept Sallad