4 portioner

Du behöver

  • 2 välmatade kokta krabbor
  • 1 dl olivolja
  • ½ dl rödvinsvinäger
  • 2–3 tsk hackad och urkärnad piripiri eller vanlig röd chili
  • 3 vitlöksklyftor
  • Massor med hackad persilja
  • Lite hackad koriander (kan uteslutas)
  • Salt & nymalen svartpeppar
  • 1 citron
  • Bröd

Gör så här

  1. Plocka loss köttet och eventuell rom ur krabban. Spara saften och själva skalen. Knäck klorna och plocka ur dem också. Rensa köttet från skal och hårda delar.
  2. Vispa ihop olja och vinäger med chili, 1 finhackad vitlöksklyfta och den sparade krabbsaften. Pressa i de resterande 2 vitlöksklyftorna.
  3. Tillsätt persilja och eventuellt koriander. Smaka av med salt och peppar.
  4. Blanda krabbköttet med dressingen och lägg tillbaka i krabbskalet. Pressa över halva citronen och servera resten i klyftor bredvid tillsammans med bröd, gärna rostat.
Fisk & skaldjur Förrätt Recept