4 portioner
Du behöver
- 2 välmatade kokta krabbor
- 1 dl olivolja
- ½ dl rödvinsvinäger
- 2–3 tsk hackad och urkärnad piripiri eller vanlig röd chili
- 3 vitlöksklyftor
- Massor med hackad persilja
- Lite hackad koriander (kan uteslutas)
- Salt & nymalen svartpeppar
- 1 citron
- Bröd
Gör så här
- Plocka loss köttet och eventuell rom ur krabban. Spara saften och själva skalen. Knäck klorna och plocka ur dem också. Rensa köttet från skal och hårda delar.
- Vispa ihop olja och vinäger med chili, 1 finhackad vitlöksklyfta och den sparade krabbsaften. Pressa i de resterande 2 vitlöksklyftorna.
- Tillsätt persilja och eventuellt koriander. Smaka av med salt och peppar.
- Blanda krabbköttet med dressingen och lägg tillbaka i krabbskalet. Pressa över halva citronen och servera resten i klyftor bredvid tillsammans med bröd, gärna rostat.