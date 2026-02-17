Resten av Gert Wingårdhs meny

Förrätt: Krabba med portugisisk ­vitlöksvinägrett

Dessert: Melonsallad med vindruvor, citron och mynta

LÄS ÄVEN: Hemma i köket hos Gert Windgårdh: ”Enmansköket är perfekt för mig”

4 portioner

Du behöver

  • 1 stor majskyckling
  • 1 morot, i bitar
  • Persiljestjälkar
  • 1 gul lök, i bitar
  • Ca 5 cm färsk ingefära, skivad
  • 10–15 svartpepparkorn
  • 2–3 vitlöksklyftor, i bitar
  • Salt

Gremolata

  • Ca 3 cm färsk ingefära
  • 1 citron
  • 1 röd chili, finhackad
  • 1 rejäl knippa persilja, grovhackad
  • 2 vitlöksklyftor, finhackade

Risotto

  • 3 dl risottoris, t ex arborio eller
  • Carnaroli
  • Ca 12 dl kycklingbuljong
  • 2–3 schalottenlökar, finhackade
  • Olivolja
  • 1 ½ dl vitt vin
  • Ca 1 ½ dl färskriven parmesan
  • Smör
  • Salt & nymalen svartpeppar
  • Ca ½ citron

Sås

  • 1 kruka dragon, plockade blad
  • 2 dl vispgrädde
  • 50 g smör

Gör så här

  1. Lägg kycklingen i en rymlig kastrull.
  2. Tillsätt morot, persiljestjälkar, lök, ingefära, pepparkorn och vitlök. Slå på vatten så att det täcker. Salta.
  3. Låt koka upp. Skumma noga och låt koka upp igen. Sänk värmen och lägg på lock.
  4. Låt sjuda i cirka 40-50 min eller tills innertemperaturen är 75 grader. Skumma då och då.
  5. Gör gremolatan under tiden: Skala och finhacka ingefäran. Skala citronen tunt med potatisskalare utan att få med det vita. Finhacka. Blanda med ingefära, persilja och vitlök.
  6. Fiska upp kycklingen, lägg på ett fat och låt vila medan du gör resten. Sila buljongen och låt koka ihop tills du har cirka 12 dl. Håll den sjudande.
  7. Mjukfräs schalottenlöken i en gryta med lite olivolja. Tillsätt riset och låt det fräsa med tills det blir glansigt. Slå på vinet och låt det koka in.
  8. Späd med en mugg buljong i taget under ständig omrörning. Fortsätt tills riset är mjukt men har lite tuggmotstånd.
  9. Häll cirka 1 dl ost i risotton. Tillsätt en rejäl klick smör, smaka av med salt, peppar och lite citronsaft. Rör om kraftigt och strö över resten av osten.
  10. Koka ihop dragon, grädde och smör i en liten kastrull till en sås.
  11. Stycka kycklingen, toppa risotton med gremolatan och servera alltsammans med såsen och valfria grönsaker, till exempel lättkokta haricots verts.
Kyckling & fågel Recept