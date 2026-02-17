Resten av Gert Wingårdhs meny
Förrätt: Krabba med portugisisk vitlöksvinägrett
Dessert: Melonsallad med vindruvor, citron och mynta
4 portioner
Du behöver
- 1 stor majskyckling
- 1 morot, i bitar
- Persiljestjälkar
- 1 gul lök, i bitar
- Ca 5 cm färsk ingefära, skivad
- 10–15 svartpepparkorn
- 2–3 vitlöksklyftor, i bitar
- Salt
Gremolata
- Ca 3 cm färsk ingefära
- 1 citron
- 1 röd chili, finhackad
- 1 rejäl knippa persilja, grovhackad
- 2 vitlöksklyftor, finhackade
Risotto
- 3 dl risottoris, t ex arborio eller
- Carnaroli
- Ca 12 dl kycklingbuljong
- 2–3 schalottenlökar, finhackade
- Olivolja
- 1 ½ dl vitt vin
- Ca 1 ½ dl färskriven parmesan
- Smör
- Salt & nymalen svartpeppar
- Ca ½ citron
Sås
- 1 kruka dragon, plockade blad
- 2 dl vispgrädde
- 50 g smör
Gör så här
- Lägg kycklingen i en rymlig kastrull.
- Tillsätt morot, persiljestjälkar, lök, ingefära, pepparkorn och vitlök. Slå på vatten så att det täcker. Salta.
- Låt koka upp. Skumma noga och låt koka upp igen. Sänk värmen och lägg på lock.
- Låt sjuda i cirka 40-50 min eller tills innertemperaturen är 75 grader. Skumma då och då.
- Gör gremolatan under tiden: Skala och finhacka ingefäran. Skala citronen tunt med potatisskalare utan att få med det vita. Finhacka. Blanda med ingefära, persilja och vitlök.
- Fiska upp kycklingen, lägg på ett fat och låt vila medan du gör resten. Sila buljongen och låt koka ihop tills du har cirka 12 dl. Håll den sjudande.
- Mjukfräs schalottenlöken i en gryta med lite olivolja. Tillsätt riset och låt det fräsa med tills det blir glansigt. Slå på vinet och låt det koka in.
- Späd med en mugg buljong i taget under ständig omrörning. Fortsätt tills riset är mjukt men har lite tuggmotstånd.
- Häll cirka 1 dl ost i risotton. Tillsätt en rejäl klick smör, smaka av med salt, peppar och lite citronsaft. Rör om kraftigt och strö över resten av osten.
- Koka ihop dragon, grädde och smör i en liten kastrull till en sås.
- Stycka kycklingen, toppa risotton med gremolatan och servera alltsammans med såsen och valfria grönsaker, till exempel lättkokta haricots verts.