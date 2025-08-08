Slipp ingrodd smuts, rost och fastbränd mat i gjutjärnspannan. Här är knepen som fungerar!

Har du svårt att bli av med ingrodd smuts, rost eller fastbränd mat i gjutjärnspannan? Bara lugn. Här är knepet som gör den som ny igen.

Så rengör du gjutjärnspannan:

Knep 1. Ta bort ingrodd smuts

Du behöver:

Salt

Rengöringssvamp

Vatten

Gör så här:

Häl salt i stekpannan så att det täcker botten. Skrubba med rengöringssvamp (den gula sidan). Skölj av med varmt vatten och torka torrt. Saltet gör så att gamla matrester och ingrott fett försvinner. Avsluta med att olja in stekpannan med rapsolja.

Foto: Getty Images

Knep 2. Så blir du av med rost

Du behöver:

Stålull eller stålnät för gjutjärnspanna

Diskborste

Diskmedel

Rapsolja

Vatten

Gör så här:

Skrubba bort rosten med stålullen. Skölj och återupprepa skrubbandet tills rosten försvunnit, du kan behöva göra om proceduren flera gånger. Diska sedan stekpannan med varmt vatten och diskmedel, torka torrt och smörj in med rapsolja.

Hur sköter jag min gjutjärnspanna?

Ju längre tid du använder din gjutjärnspanna desto bättre kommer den att bli. Det är nämligen när fettet torkas in i stekpannan som den blir som bäst. Du behöver dock sköta den och olja in den med jämna mellanrum. Lämna aldrig mat i stekpannan efter att du lagat mat och diska din gjutjärnspanna med hett vatten, utan diskmedel. Torka torrt.

Artikeln publicerades först hos Hemmets journal.