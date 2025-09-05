Elisabeth Nilsson, en gång själv fotbollsspelare på högsta nivå, läste artikeln Icakurirens artikel om fotboll och minns hur det var – en ständig kamp.

Tack för artikeln om damfotboll och dess historia (nr 27). Då jag själv spelade fotboll på 1970- och 80-talet så var det mycket minnen (både roliga och mindre roliga) som dök upp!

Jag vill börja med lite ­korrigering av fakta. Sunnanå SK från Skellefteå vann (1980) som första lag i Norrland oavsett kön ett officiellt SM-guld i fotboll. Lika officiella som de som var före och efter oss.

Det står också ”efter matchen fotograferas de i omklädningsrummet, halvnakna med bara bröst av Aftonbladet”. Det kan ju tolkas som om vi ställde upp halv­nakna på en lagbild. Så var det inte riktigt.

Tyvärr var det inte det sportsliga som ­Aftonbladet valde att lyfta fram. Efter att deras Luleå-redaktion hade följt oss en vecka och tagit massvis med bilder från träningar och förberedelser inför returmatchen i Västerås som vi också vann valde de att publicera en suddig, väldigt utdragen bild av några av oss, helt nakna i duschen.

Ursäkt på löpsedeln.

Journalisten och fotografen hade tillstånd att vara i omklädningsrummet en stund efter matchen för intervjuer och för att ta bilder på glädjescener när vi firade vårt SM-guld. Inget annat!

Men det vi inte visste var att de, i smyg, också tog bilder från korridoren genom dörren till omklädningsrummet som stod på glänt. Vi var inte medvetna om att vi blev fotade.

”Alla pratade om nakenbilderna. Ingen pratade om att vi hade vunnit SM-guld.”

Reportaget hade också en märklig rubrik och underrubriker som ”smekande passningar” och ”läckra inlägg”. Så valde en av Sveriges största tidningar att presentera vinnarna av SM-guld för damer!

Vi var alltså reducerade till nakna kroppar och sexobjekt. Inte fotbollsspelare som hade tränat 3–5 ggr/veckan året om i relativt svåra förhållanden, till exempel fick vi inte från början träna i kommunens fotbollstält, det var en isig grusplan som gällde. Genom att kräva att vi skulle rankas högre än exempelvis herrlag som spelade i lägre och lokala serier (vid fördelningen av tider) kämpade vi oss till bättre träningstider. Ständigt denna kamp!

Alla pratade om nakenbilderna. Ingen pratade om att vi hade vunnit SM-guld. Men vi ställde till med ett jäkla liv med stöd av föreningen och till slut fick vi en offentlig ursäkt på ALLA löpsedlar i Sverige ”Förlåt oss fotbolls-tjejer”, ursäkt på Aftonbladets ledarsida och i Sportspegeln. Vi kallade också ner journalisten och fotografen till ett möte på Sörvalla IP.

En del menade att vi fick skylla oss själva då vi hade tillåtit dem att vara i omklädningsrummet direkt efter matchen – det var alltså vårt fel?

Nu är det 2025 och Sverige spelar EM. ­Naturligtvis har det gått framåt. Men det hade inte gått utan alla dessa fantastiska kvinnliga fotbollsspelare i olika generationer som har tagit fighten mot egna förbund, mot massmedia, mot internationella förbund etc. för att åtminstone närma sig de förutsättningar och summor männen på samma nivå har/vinner/får utan att göra ett skit förutom att träna – vilket kvinnorna också gör och precis lika mycket. Eller har jag fel?

Med vänliga hälsningar från en som var med!

Elisabeth ”Flisan” Nilsson