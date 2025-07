Koll på EM!

Så spelas EM i fotboll för damer i Schweiz:

Turneringen pågår mellan 2 och 27 juli. 16 lag är kvalificerade, och möts först i gruppspel, där Sverige spelar i grupp C med Danmark, Polen och Tyskland som övriga nationer. Sverige börjar mot Danmark den 4 juli i Geneve kl. 18.00. Alla Sveriges matcher sänds i SVT.

Länderna som gör upp:

Belgien, Danmark, England, Finland, Frankrike, Island, Italien, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Schweiz, Spanien, Sverige, Tyskland, Wales

Svenska truppen

Målvakter: Tove Enblom (Vålerenga IF), Jennifer Falk (BK Häcken), Emma Holmgren (Levante)

Backar: Jonna Andersson (Linköping FC), Nathalie Björn (Chelsea), Magdalena Eriksson (Bayern München), Smilla Holmberg (Hammarby IF), Amanda Ilestedt (Arsenal), Emma Kullberg (Juventus), Hanna Lundkvist (San Diego Wave), Amanda Nildén (Tottenham), Linda Sembrant (Bayern München)

Mittfältare/Forwards: Filippa Angeldahl (Real Madrid), Kosovare Asllani (London City Lionesses), Hanna Bennison (Juventus), Stina Blackstenius (Arsenal), Rebecka Blomqvist (Wolfsburg), Evelyn Ijeh (Milan), Sofia Jakobsson (London City Lionesses), Madelen Janogy (Fiorentina), Rosa Kafaji (Arsenal), Fridolina Rolfö (Barcelona), Johanna Rytting Kaneryd (Chelsea), Felicia Schröder (BK Häcken), Ellen Wangerheim (Hammarby IF), Julia Zigiotti Olme (Bayern München)

Förbundskapten: Peter Gerhardsson

(Obs att uttagningen kan förändras efter att detta skrevs)