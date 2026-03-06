Förfadern tycks ha varit en nederländsk handelsman som i början av 1600-talet klev i land i Ystad. Men Olof Palme hade även färgstarka präster, skådespelare och konstnärer att brås på. Däremot visste han nog inte ens själv att släkten även låg bakom August Strindbergs äktenskap med Harriet Bosse.

Egentligen skulle vår forne statsminister ha hetat Olof Lyder.

I alla fall om släkten hade varit trogen sin äldste kände förfader – en äventyrlig herre som lämnade sitt hemland för att för drygt 400 år sedan segla norrut med ett handelsfartyg.

Forskare har gissat på Nederländerna och 1607. Men ingen vet riktigt säkert vare sig nation eller det exakta årtalet.

Klart är däremot att Palme Lyder, som den välbärgade invandraren hette, omsider hamnade i Ystad och gifte sig med dottern till en dansk kollega vid namn Simon Loch.

Än idag kan man återfinna Palme Lydersgatan i den skånska kuststaden.

Att förnamnet blev ett efternamn får man skylla på den första skånska generationen. Sonen Jacob, som kom att bli rektor för Latinskolan i Ystad, tyckte möjligen att Lyder lät för udda eller utländskt.

För detta var tidigt en släkt med stora ambitioner.

Fotografer släpps in i familjen Palmes hem 1966. Sönerna Joakim och Mårten är med på bilden – än ska det dröja ett par år innan lillebror Mattias ser dagens ljus. Foto: Getty Images

Olof Palme föddes in i en välbärgad familj

Den unge Olof Palme hade exempelvis kunnat läsa redan som fyraåring och en av favoritböckerna var länge en barnversion av Iliaden.

Han ansågs vara ett underbarn: klipsk, brådmogen och lite lillgammal. Dessutom bra på att spela tennis, stå i bandymål och vara gast på kusinen Rutgers segelbåt.

Att Sven Olof Joachim Palme, döpt efter anförvanter som blivit krigets offer, med tiden skulle bli socialist var dock en smula överraskande – ja, närmast chockartat för vissa i släkten.

På både mammas och pappas sida fanns mängder av gods, gårdar, pengar och urgamla traditioner. Både pappa och farfar var välbetalda försäkringsdirektörer. Familjernas lägenheter låg bredvid varandra på Östermalmsgatan 36 och bestod av nio respektive sju rum. Middagsvinerna var direktimporterade från Frankrike, whiskyn kom från familjens egen leverantör och menyerna var skrivna på franska.

Sex år gammal uppträdde lille Olof vid en storslagen middag som pilskjutande kärleksängel, och kanske såg man redan då en framtida scenpersonlighet.

Palme fick träffa många kända personer under sina aktiva år – och inte bara politiker. Här ventilerar han sitt idrottsintresse med den hyllade engelske fotbollsspelaren Jackie Charlton. Foto: Getty Images

Möjligen hade han ärvt förmågan av sin farfars kusin August Palme, som var född 1856 och kom att dö i en tragisk olycka då han klämdes ihjäl mellan en hiss och en vägg.

August Palme var en av sin tids mest kända skådespelare och anställd vid Dramaten. När Strindbergs Till Damaskus skulle sättas upp 1900 föreslog han att motspelaren skulle vara den 22-åriga norskan Harriet Bosse, som han uppvaktade och var en smula förälskad i.

Det är således Olof Palmes förfaders förtjänst att Strindberg träffade sin tredje hustru.

Olof Palme sågade Vilhelm Moberg i Svenska Dagbladet

Till den blivande toppolitikerns egna meriter hör i sin tur att som 17-årig volontär på Svenska Dagbladet ha retat gallfeber på självaste Vilhelm Moberg med en syrlig recension av dennes pjäs Marknadsafton:

”Stycket är nämligen föga originellt och tillhör knappast den svenska litteraturens pärlor. De som sutto lite längre bak hörde inte ett dugg, men det var nog bara en fördel.”

Hur skribenten var som tecknare är däremot mer okänt. Men även här hade han anor att brås på.

Carl Palme, född 1879, hade egentligen rest till Sibirien för att arbeta på en trävarufirma. När bolaget gick i konkurs skickades han till London för att praktisera på en bank, men istället började han på en konstskola i smyg.

När han själv fick resa och skåda fattigdomen i tredje världen, blev han en hängiven samhällskritiker precis som sin farfars syster. Foto: Getty Images

Detta ledde så småningom till att han blev lärjunge till två av sin tids största mästare, Vasilij Kandinskij och Henri Matisse. Carl Palme kom på så sätt att bana väg för modernismen i Sverige och starkt inspirera flera konstnärer, bland andra den unge Isaac Grünewald.

Till denna färgstarka släkt hör även en hel rad originella präster, en professor i konsthistoria och arkitekten som lät bygga den så kallade Palmeska villastaden i Enskede.

Ej att förglömma Olof Palmes farbror och namne som drog igång den första arkeologiska utgrävningen i Sigtuna (efter att ha hittat första fyndet i sin trädgård).

Denne historiker var för övrigt en stockkonservativ herre som – ironiskt nog – 1907 skrev ett skådespel som enligt förordet var ”ett skri mot vår tids allt förhärjande demon: socialismen”.

Inspirerades av sin farfars syster

Men den släkting som allra mest kom att påverka den unge Olof Palme var förmodligen en kvinna.

Farfars syster hette Ingegerd Palme, var född 1877 och en snillrik ung dam. 21 år gammal blev hon student i Cambridge och avancerade snabbt till lärare vid det anrika universitetet.

Tillbaka i Sverige arbetade hon först som mäklare men började snart engagera sig i den gryende kvinnorörelsen.

LÄS ÄVEN: Ulrika Knutson hyllar Fogelstadgruppen som tog fajten för över 100 år sedan

Under 17 år var hon president i International Council of Women och ett tungt namn på konferenser för jämställdhet runt om i världen.

Att den unge Olof beundrade denna smarta och skarptungade kvinna är otvivelaktigt. När han själv fick resa och skåda fattigdomen i tredje världen, blev han en hängiven samhällskritiker precis som hon.

Olof och Lisbeth Palme på väg till prinsessan Christinas bröllop. Foto: Getty Images

Olof Palmes farmor hatade socialdemokrati

Som barn hade han tillbringat somrarna hos mormor och morfar som tillhörde den balttyska adeln i Lettland – en högborgerlig miljö där tjänstefolket fortfarande kysste herrskapet på hand.

Många har därför trott att Palme var ett namn som kom från andra sidan Östersjön. Men det stämmer alltså inte.

På mammas sida fanns visserligen släktnamn som von Knieriem, von Born och von Hartmann, men socialisten Palme blev som bekant med tiden allt mindre benägen att odla sina blåblodiga anor.

Mest irriterande tycks detta ha varit för farmor Hanna, en viljestark dam som vid 97 års ålder fortfarande styrde sin herrgård Ånga utanför Nyköping med järnhand och hatade socialdemokratin.

Att hennes mest begåvade barnbarn blev en klassförrädare kunde hon aldrig riktigt smälta.