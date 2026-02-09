Följ med oss till musikens, kulturens och kaféernas stad Wien och njut av förstklassig opera, spännande historia, legendariska hästar och läckra bakverk.

Wien är en fantastiskt vacker stad där Mozart, Beethoven och flera andra kända kompositörer skapade sina mest berömda verk. Men Wien är mer än Mozart och wienervals. Praktfulla slott, som Schönbrunn och Hofburg, och magnifika parker och monument påminner om att Wien en gång var medelpunkt i det mäktiga habsburgska riket.

Vår kunniga guide kom-mer att bjuda oss på några av ­stadens bästa upplevelser och sevärdheter. Spanska ridskolan, Schönbrunn och kryssning i den undersköna Wachaudalen är några av ingredienserna.

En föreställning av operan Trollflöjten på Volksoper fulländar upp­levelsen!

Välkommen att följa med!

Fotograf: Barbara Pálffy.

Dag 1 Flyg till Wien. Stadsrundtur med buss

Dag 1

Efter ankomst till Wiens flygplats tar vi oss med buss in till centrum och vårt fyrstjärniga hotell, Hotel Ananas. På resan in får vi ett första intryck av Wien. Stadens kejserliga förflutna är påtagligt, de historiska skatterna oräkneliga. Hofburg, habsburgarnas vinterresidens och numera presidentens säte, katedralen Stefansdomen, Schönbrunn, den forna kejsarfamiljens grandiosa sommarpalats, är bara några av sevärdheterna.

Nöjesparken Prater, känd från filmklassikern Den tredje mannen och fantasieggande Hundertwasserhaus är andra besöksmål. En del möter vi under rundturen, annat får vi tillfälle att se på egen hand. Eftermiddagen är fri att efter eget tycke och smak upptäcka Wien.

Kanske tar du in stadens skönhet från en hästdroska, en så kallad fiaker? Eller ­varför inte prova något sött på klassiska Café Sacher? Gemensam middag på restaurang.

Dag 2 Wachaudalen, Melk och vinprovning

Idag lämnar vi för en stund Wien för dess vackra omgivningar. Med buss tar vi oss till Krems an der Donau, centralort för vinproduk­tionen i Wachaudalen.

Här­ifrån ska vi njuta av en seglats ”an der schönen blauen ­Donau”!

I sakta mak glider vi fram genom Wachaus ­underbara dalgång. Sträckan anses vara en av de vackraste på Donau. ­Storslagna scenerier med vinodlingar som i terrasser biter sig fast på sluttningarna fyller vårt blickfång. Vinorterna Dürnstein, i vars borg den engelska kungen Rikard Lejonhjärta satt fången, och Spitz passerar revy.

Vi seglar söderut, motströms, mot Melk, vars praktfulla benediktinkloster gett staden berömmelse. Under en gemensam promenad ser vi mer av Melk innan vi åter beger oss mot Wien för att besöka en vinkällare med vinprovning. Kvällen är fri för egna aktiviteter.

Vid ett besök på Spanska ridskolan får vi bekanta oss med de vita lippizzaner-hästarna.

Dag 3 Spanska ridskolan och Trollflöjten

Dagen inleds med ett besök på världsberömda Spanska ridskolan, där man i 400 år vårdat den klassiska ridkonsten. Vi får vara med under en guidad tur där vi lär oss mer om lippizanerhästarna. Dessa föds för övrigt mörka och vitnar med åren!

Vi gör även en guidad stadspromenad och får därefter lite tid på egen hand. Tidig kväll äter vi en gemensam middag på en trevlig restaurang och beger oss därefter till Volksoper för att njuta av operan Troll­flöjten.

Storslagna Schönbrunn tillhör de många höjdpunkterna på resan.

Dag 4 Schönbrunn

Efter frukost beger vi oss med tunnelbana till Schönbrunn, där vi försedda med audioguider får se flera av de pampiga salarna och även slottsparken. På slottet har berömdheter som till exempel kejsarparet Franz Josef och Sisi bott, liksom kronprins Franz Ferdinand, vars avrättning blev starten till första världskriget. Det var också här Mozart som sexåring hade sin första konsert i Wien. Våra flyg avgår först på eftermiddagen/kvällen varför vi även denna dag

får tid att ta del av Wiens rika utbud!

Resfakta Wien 6-9 juni 2026

Avresa: 6 juni 2026.

Hemkomst: 9 juni 2026.

Pris: Från 15 995 kr med del i ­dubbelrum.

Avreseorter: Köpenhamn ­Kastrup, Göteborg Landvetter och Stockholm Arlanda.

I priset ingår:

Flyg Wien t/r inkl flygskatt

Bussresor i Wien

Logi i dubbelrum med dusch/wc 3 nätter

Svensktalande guide

Representant från Hemmets Journal vid fler än 25 deltagare

Whispers (hörsnäckor)

Tre frukostar och två middagar (dag 1 och 2)

Guidad stadsrundtur i Wien

Biljett till Trollflöjten

Inträde Schönbrunn och Spanska ridskolan

Utflykt i Wachaudalen med båttur på Donau (Krems–Melk)

En vinprovning (4–5 viner)

Tillägg per person:

Enkelrumstillägg: 2 095 kr

Boka din resa redan idag!

Besök: www.jornsresor.se/lasarresa-wien

Mejla: info@jorns.se

Ring: 0770-787 000

Vi reserverar oss för eventuella program-, pris- och tidtabelländringar utanför vår kontroll.