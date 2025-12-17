VÅRTONER I april går färden till Hamburg – den pulserande hamnstaden där musik, arkitektur och historia möts. Här väntar en konsert i det imponerande konserthuset Elbphilharmonie, en rundtur bland Speicherstadts tegelröda magasin och ett besök vid den ståtliga St Mikael-kyrkan.

Vi njuter dessutom av en båttur på stadens kanaler och god mat i härligt sällskap.

Följ med på en resa där vi inte bara upptäcker Hamburgs charm, utan också får njuta av en föreställning på det ikoniska konserthuset Elbphilharmonie. Resan bjuder även på guidad rundtur i olika stadsdelar och en stämningsfull båttur genom stadens kanaler.

Välkommen att följa med!

Elbphilharmonie vid floden Elbe, vid hamnområdet i stadsdelen HafenCity. Byggnaden är placerad ovanpå det gamla

Kaispeicher A, ett tidigare lagerhus från 1960-talet,

och har utsikt över Elbe och hamninloppet.

Dag 1 Middag, konsertkväll

Vi flyger till Hamburg, där resenärer från Köpenhamn och Göteborg landar på förmiddagen och får lite extra tid att bekanta sig med staden, medan gruppen från Stockholm ansluter under eftermiddagen.

Vi samlas på vårt centralt belägna hotell, Arcotel Rubin och intar vår gemensamma middag.

Redan denna första kväll tar vi sikte på resans höjdpunkt: konserten med Chamber Orchestra of Europe, under ledning av Sir Simon Rattle, en av vår tids främsta dirigenter. Elbphilharmonie är en storslagen byggnad som reser sig likt ett segel över Elbes hamn och är en av Hamburgs kända silhuetter. Här finns en av världens mest hyllade konsertsalar, Grosser Saal, som är byggd för att skapa en känsla av närhet mellan musiker och publik – oavsett var man sitter.



Speicherstadt är världens största sammanhängande lagerhuskomplex byggt 1883-1927, UNESCO-listat och ligger i Hamburgs hamnområde.

Dag 2 Rundtur, St Mikaelkyrkan och båttur på kanalerna

Efter frukost ger vi oss ut på en guidad busstur genom Hamburgs mest intressanta kvarter. Vi upplever stadens livliga gator och charmiga hantverksområden, som Karolinenviertel och Schanzenviertel, där små butiker, kaféer och ateljéer bidrar till den kreativa atmosfären. Självklart stannar vi också vid stadens stolthet, den mäktiga St Mikaelkyrkan – i folkmun kallad ”Michel”.

Därefter finns tid att på egen hand njuta av lunch innan vi samlas igen för att se Hamburg från vattnet under en avkopplande båttur på kanalerna. Här berättar audioguiden om Hamburgs rika historia och arkitektur.

På kvällen samlas vi för en gemensam middag på restaurang Blockbräu vid Landungsbrücken vid vattnet. Här serveras vi klassiska tyska rätter i kombination med husets egenbryggda öl som en härlig avslutning på dagen.

Vi upplever Hamburg både med buss och med båttur på kanalerna, för att få njuta av stadens alla hörn.

Dag 3 Hemresa

Vi njuter av en sista frukost på hotellet innan det är dags att ta farväl av Hamburg. Därefter beger vi oss till flygplatsen för hemresa, fyllda av nya intryck och härliga minnen från vår vistelse.

Resfakta Hamburg med konsert på Elbphilharmonie

Resedatum

Avresa 26 april 2026

Hemresa 28 april 2026

Avreseorter: Stockholm, Köpenhamn och Göteborg

Pris

15 995 kr per person i dubbelrum

Tillägg

Enkelrum 1 345 kr

Avbeställningsskydd 800 kr

Måltidsdryck

Allt detta ingår

Flyg till Hamburg t/r inkl. 1 incheckat bagage

Logi i 2-bäddsrum med dusch/wc (2 nätter)

2 frukostar, 2 middagar

Bussresor i Tyskland

Biljett till Elbphilharmonie (PK1)

Guide

Whispers (hörlurar)

Stadsrundturer

Båttur i kanalerna

Representant för Icakuriren vid minst 25 resenärer

Vid bokningen får du övriga resevillkor.

Resan är ett samarbete mellan Jörns och Icakuriren.

Vi reserverar oss för eventuella program-, pris-, valuta- och tidtabellsändringar utanför vår kontroll.

Boka din resa redan idag!

Boka: www.jorns.se

Ring: 0770–787 000

Mejla: info@jorns.se