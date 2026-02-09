10 stycken

Du behöver

  • 2 ½ dl mjölk
  • 25 g jäst
  • 35 g socker
  • 1 tsk kardemumma
  • 1 tsk malen kanel
  • ½ tsk salt
  • 400 g vetemjöl
  • 100 g mjukt smör

Garnering

  • 1 ägg till pensling
  • 30 g mandelflagor
  • Mandelfyllning:
  • 100 g mandelmassa
  • 100 g mjukt smör
  • 80 g socker
  • 1 ½ tsk malen kanel
  • 60 g mandlar

Servering

  • 4 dl vispgrädde
  • 1 msk florsocker

Ugn: 200°

Gör så här

  1. Värm mjölken fingervarm och smula ner jästen. Tillsätt socker, kardemumma, kanel, salt och det mesta av vetemjölet, och knåda degen. Tillsätt mjukt smör lite i taget och knåda in det ordentligt i degen, tills den är mjuk och smidig, ca 10 minuter. Tillsätt det sista vetemjölet om det behövs.
  2. Täck skålen med en fuktig duk och låt degen jäsa på en varm plats i 1 timme. Häll ut degen på ett mjölat bord. Dela den i 10 delar och forma dem till runda bullar.
  3. Lägg bullarna på en bakplåt med bakplåtspapper och låt dem jäsa ytterligare i 30 minuter. Pensla bullarna med uppvispat ägg och strö över mandelflagor. Baka bullarna i 12–14 minuter tills de är gyllene och genomgräddade. Låt svalna på ett galler.
  4. Riv mandelmassan och rör ihop med smör, socker och kanel. Hacka mandlarna medelgrovt och rör ner dem i massan.
  5. Vispa grädden till skum och fyll den i en spritspåse med stjärntyll. Dela bullarna och bred en sked mandelmassa på underdelen. Spritsa en hög topp med vispgrädde ovanpå och lägg överdelen som lock. Sikta över florsocker före servering.
