10 stycken
Du behöver
- 2 ½ dl mjölk
- 25 g jäst
- 35 g socker
- 1 tsk kardemumma
- 1 tsk malen kanel
- ½ tsk salt
- 400 g vetemjöl
- 100 g mjukt smör
Garnering
- 1 ägg till pensling
- 30 g mandelflagor
- Mandelfyllning:
- 100 g mandelmassa
- 100 g mjukt smör
- 80 g socker
- 1 ½ tsk malen kanel
- 60 g mandlar
Servering
- 4 dl vispgrädde
- 1 msk florsocker
Ugn: 200°
Gör så här
- Värm mjölken fingervarm och smula ner jästen. Tillsätt socker, kardemumma, kanel, salt och det mesta av vetemjölet, och knåda degen. Tillsätt mjukt smör lite i taget och knåda in det ordentligt i degen, tills den är mjuk och smidig, ca 10 minuter. Tillsätt det sista vetemjölet om det behövs.
- Täck skålen med en fuktig duk och låt degen jäsa på en varm plats i 1 timme. Häll ut degen på ett mjölat bord. Dela den i 10 delar och forma dem till runda bullar.
- Lägg bullarna på en bakplåt med bakplåtspapper och låt dem jäsa ytterligare i 30 minuter. Pensla bullarna med uppvispat ägg och strö över mandelflagor. Baka bullarna i 12–14 minuter tills de är gyllene och genomgräddade. Låt svalna på ett galler.
- Riv mandelmassan och rör ihop med smör, socker och kanel. Hacka mandlarna medelgrovt och rör ner dem i massan.
- Vispa grädden till skum och fyll den i en spritspåse med stjärntyll. Dela bullarna och bred en sked mandelmassa på underdelen. Spritsa en hög topp med vispgrädde ovanpå och lägg överdelen som lock. Sikta över florsocker före servering.