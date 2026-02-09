12 stycken

Du behöver

  • 150 g smör
  • 2 dl mjölk
  • 25 g jäst
  • 2 ägg
  • 2 tsk vaniljsocker
  • 75 g socker
  • 1 tsk malen kardemumma
  • ¾ tsk salt
  • 400 g vetemjöl
  • 1 uppvispat ägg till pensling

Fyllning

2 äpplen
3 msk socker
30 g smör
1 burk dulche de leche (397 g)
200 g bröd från bullarna

Dessutom

  • 2 ½ dl vispgrädde
  • 1 tsk vaniljsocker
  • Siktat florsocker

Ugn: 200°

Gör så här

  1. Smält smöret i en kastrull. Ta bort från värmen och tillsätt mjölk. Häll blandningen i en skål och lös upp jästen. Rör ner äggen. Tillsätt vaniljsocker, socker, kardemumma, salt och vetemjöl. Arbeta degen smidig och låt den jäsa täckt i 45 minuter i rumstemperatur.
  2. Dela degen i 12 delar. Forma runda bullar och lägg dem på en bakplåt med bakplåtspapper. Låt jäsa i ytterligare 45 minuter under en ren duk. Pensla bullarna med uppvispat ägg. Grädda i ca 15–18 minuter. Låt svalna på galler.
  3. Skär av topparna på bullarna och spara dem. Gröp ur bullarna så att de får ca 200 g av det urgröpta brödet.
  4. Skär äpplena i 1×1 cm tärningar. Lägg dem i en skål och blanda med socker. Stek äppelbitarna gyllene i smör i en kastrull. Tillsätt dulche de leche och låt koka upp under omrörning. Tillsätt det smulade brödet från bullarna i äppelkaramellen och låt koka i några minuter. Låt svalna och fördela fyllningen i bullarna.
  5. Vispa grädden till skum och smaksätt med vaniljsocker. Fyll bullarna med grädden, använd gärna en spritspåse med stjärntyll. Lägg på locken och sikta över florsocker som dekoration.
Recept