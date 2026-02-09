12 stycken
Du behöver
- 150 g smör
- 2 dl mjölk
- 25 g jäst
- 2 ägg
- 2 tsk vaniljsocker
- 75 g socker
- 1 tsk malen kardemumma
- ¾ tsk salt
- 400 g vetemjöl
- 1 uppvispat ägg till pensling
Fyllning
2 äpplen
3 msk socker
30 g smör
1 burk dulche de leche (397 g)
200 g bröd från bullarna
Dessutom
- 2 ½ dl vispgrädde
- 1 tsk vaniljsocker
- Siktat florsocker
Ugn: 200°
Gör så här
- Smält smöret i en kastrull. Ta bort från värmen och tillsätt mjölk. Häll blandningen i en skål och lös upp jästen. Rör ner äggen. Tillsätt vaniljsocker, socker, kardemumma, salt och vetemjöl. Arbeta degen smidig och låt den jäsa täckt i 45 minuter i rumstemperatur.
- Dela degen i 12 delar. Forma runda bullar och lägg dem på en bakplåt med bakplåtspapper. Låt jäsa i ytterligare 45 minuter under en ren duk. Pensla bullarna med uppvispat ägg. Grädda i ca 15–18 minuter. Låt svalna på galler.
- Skär av topparna på bullarna och spara dem. Gröp ur bullarna så att de får ca 200 g av det urgröpta brödet.
- Skär äpplena i 1×1 cm tärningar. Lägg dem i en skål och blanda med socker. Stek äppelbitarna gyllene i smör i en kastrull. Tillsätt dulche de leche och låt koka upp under omrörning. Tillsätt det smulade brödet från bullarna i äppelkaramellen och låt koka i några minuter. Låt svalna och fördela fyllningen i bullarna.
- Vispa grädden till skum och smaksätt med vaniljsocker. Fyll bullarna med grädden, använd gärna en spritspåse med stjärntyll. Lägg på locken och sikta över florsocker som dekoration.