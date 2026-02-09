8 stycken

Du behöver

Dumleskum:

  • 240 g dumlekolor
  • 4 dl vispgrädde
  • 1 krm flingsalt

Bakelser:

  • 1 ½ dl vatten
  • 60 g smör
  • 85 g vetemjöl
  • 2 tsk socker
  • 1 krm salt
  • 2 ägg

Kakbotten:

  • 85 g smör
  • 100 g socker
  • ¼ tsk salt
  • 100 g vetemjöl
  • Fyllning och garnering:
  • 4 msk björnbärssylt
  • 4 dumlekolor
  • 8 färska björnbär

Ugn: 180°

Gör så här

  1. Skär dumlekolorna till skummet i små bitar. Värm grädden i en kastrull till precis under kokpunkten. Tillsätt kolorna, sänk till låg värme och låt dem smälta i grädden. Rör försiktigt i kastrullen med en slickepott tills krämen är jämn. Rör i flingsalt. Häll krämen i en ren skål, täck med plastfilm och ställ den i kallt, gärna till nästa dag.
  2. Värm vatten och smör till bakelserna i en kastrull till kokpunkten. Tillsätt mjöl, socker och salt. Rör kraftigt till degen släpper från kastrullens kanter. Ta av kastrullen från värmen och låt degen svalna i 5 minuter. Tillsätt 1 ägg i taget och vispa med en visp tills degen håller ihop. Häll degen i en spritspåse med rund tyll och spritsa ut 8 stora runda toppar på en bakplåt med bakplåtspapper.
  3. Knåda ihop alla ingredienser till kakbottnen till en jämn deg. Kavla ut degen med en kavel och stansa ut 8 cirklar med samma diameter som bakelserna. Placera försiktigt en degcirkel ovanpå varje obakad bakelse.
  4. Grädda i 40 minuter och öppna INTE ugnsluckan under gräddningen, eftersom bakelserna kan kollapsa. Ta ut dem och låt svalna på ett galler.
  5. Vispa den kalla dumlegrädden till luftigt skum med en elvisp och fyll den i en spritspåse med stor stjärntyll. Skär toppen på de avsvalnade bakelserna. Lägg en sked björnbärssylt i botten och spritsa dumleskum ovanpå i ett högt lager. Sätt på topparna igen. Spritsa lite extra skum på toppen och garnera med ½ dumlekola och ett björnbär.
