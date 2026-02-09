8 stycken
Du behöver
Dumleskum:
- 240 g dumlekolor
- 4 dl vispgrädde
- 1 krm flingsalt
Bakelser:
- 1 ½ dl vatten
- 60 g smör
- 85 g vetemjöl
- 2 tsk socker
- 1 krm salt
- 2 ägg
Kakbotten:
- 85 g smör
- 100 g socker
- ¼ tsk salt
- 100 g vetemjöl
- Fyllning och garnering:
- 4 msk björnbärssylt
- 4 dumlekolor
- 8 färska björnbär
Ugn: 180°
Gör så här
- Skär dumlekolorna till skummet i små bitar. Värm grädden i en kastrull till precis under kokpunkten. Tillsätt kolorna, sänk till låg värme och låt dem smälta i grädden. Rör försiktigt i kastrullen med en slickepott tills krämen är jämn. Rör i flingsalt. Häll krämen i en ren skål, täck med plastfilm och ställ den i kallt, gärna till nästa dag.
- Värm vatten och smör till bakelserna i en kastrull till kokpunkten. Tillsätt mjöl, socker och salt. Rör kraftigt till degen släpper från kastrullens kanter. Ta av kastrullen från värmen och låt degen svalna i 5 minuter. Tillsätt 1 ägg i taget och vispa med en visp tills degen håller ihop. Häll degen i en spritspåse med rund tyll och spritsa ut 8 stora runda toppar på en bakplåt med bakplåtspapper.
- Knåda ihop alla ingredienser till kakbottnen till en jämn deg. Kavla ut degen med en kavel och stansa ut 8 cirklar med samma diameter som bakelserna. Placera försiktigt en degcirkel ovanpå varje obakad bakelse.
- Grädda i 40 minuter och öppna INTE ugnsluckan under gräddningen, eftersom bakelserna kan kollapsa. Ta ut dem och låt svalna på ett galler.
- Vispa den kalla dumlegrädden till luftigt skum med en elvisp och fyll den i en spritspåse med stor stjärntyll. Skär toppen på de avsvalnade bakelserna. Lägg en sked björnbärssylt i botten och spritsa dumleskum ovanpå i ett högt lager. Sätt på topparna igen. Spritsa lite extra skum på toppen och garnera med ½ dumlekola och ett björnbär.