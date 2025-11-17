4 portioner

Du behöver

  • 400 g torkade äggnudlar
  • 2 små pak choi eller 1 stor
  • 1 1/2 liter kycklingbuljong
  • Ljus soja
  • Socker och salt
  • Sesamolja
  • 1 knippa salladslök
  • Chiliolja (valfritt)

Wonton

  • 1 finhackad salladslök
  • 1 tsk finhackad färsk ingefära
  • 200 g fläskfärs
  • 1 msk kinesiskt risvin eller torr sherry (kan uteslutas)
  • 1 msk sesamolja
  • 1 msk ljus soja
  • ½ tsk salt
  • 1 tsk socker
  • 1 knivsudd vitpeppar
  • 1 paket wontonark, upptinade (finns i asiatiska butiker)

Gör så här

  1. Börja med att göra wonton-knyten. Rör ihop salladslök, ingefära, fläskfärs, risvin, sesamolja, ljus soja, salt, socker och vitpeppar till en smet. Lägg upp wonton-ark och lägg ca en tesked smet i mitten på varje.
  2. Fukta runt om genom att doppa ett finger i vatten och sedan droppa vatten runt om fyllningen. För ihop hörnen ovanpå fyllningen, och kläm ihop degen ordentligt till en liten påse. Gör likadant med alla ark. Koka knytena i omgångar i lättsaltat vatten i ca 3 minuter. Ta upp med en hålslev och låt rinna av.
  3. Tillred nudlarna enligt förpackningens anvisningar. Skär pak choi i mindre bitar och skölj dem grundligt. Värm kycklingbuljongen och smaka av den med ljus soja, socker, salt och sesamolja.
  4. Lägg wonton-knyten, nudlar och pak choi i skålar och häll på den heta buljongen. Toppa med sköljd och finhackad salladslök och eventuellt chiliolja. Servera.
