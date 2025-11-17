4 portioner
Du behöver
- 400 g torkade äggnudlar
- 2 små pak choi eller 1 stor
- 1 1/2 liter kycklingbuljong
- Ljus soja
- Socker och salt
- Sesamolja
- 1 knippa salladslök
- Chiliolja (valfritt)
Wonton
- 1 finhackad salladslök
- 1 tsk finhackad färsk ingefära
- 200 g fläskfärs
- 1 msk kinesiskt risvin eller torr sherry (kan uteslutas)
- 1 msk sesamolja
- 1 msk ljus soja
- ½ tsk salt
- 1 tsk socker
- 1 knivsudd vitpeppar
- 1 paket wontonark, upptinade (finns i asiatiska butiker)
Gör så här
- Börja med att göra wonton-knyten. Rör ihop salladslök, ingefära, fläskfärs, risvin, sesamolja, ljus soja, salt, socker och vitpeppar till en smet. Lägg upp wonton-ark och lägg ca en tesked smet i mitten på varje.
- Fukta runt om genom att doppa ett finger i vatten och sedan droppa vatten runt om fyllningen. För ihop hörnen ovanpå fyllningen, och kläm ihop degen ordentligt till en liten påse. Gör likadant med alla ark. Koka knytena i omgångar i lättsaltat vatten i ca 3 minuter. Ta upp med en hålslev och låt rinna av.
- Tillred nudlarna enligt förpackningens anvisningar. Skär pak choi i mindre bitar och skölj dem grundligt. Värm kycklingbuljongen och smaka av den med ljus soja, socker, salt och sesamolja.
- Lägg wonton-knyten, nudlar och pak choi i skålar och häll på den heta buljongen. Toppa med sköljd och finhackad salladslök och eventuellt chiliolja. Servera.