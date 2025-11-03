6 portioner

Du behöver

Fyllt kalkonbröst

  • 800 g kalkonbröst, gärna med skinn
  • ½ dl torkade tranbär
  • 10 torkade aprikoser
  • 2 msk hackad timjan
  • ½ dl hackad persilja
  • 1 ägg
  • 4 skivor lufttorkad skinka
  • Salt och peppar
  • 2 msk smör

Apelsinsås

  • Saft av 2 apelsiner
  • 1 dl vatten
  • 2 msk kycklingfond
  • 2 dl vispgrädde
  • 1 msk honung
  • Salt och peppar
  • 2 tsk maizena majs­stärkelse
  • 25 g smör

Hasselbackspotatis

  • 1 kg potatis
  • 50 g smör
  • salt och peppar
  • 1 ½ dl riven ost
  • 25 g mandelspån

Servering

  • Haricot verts, morötter och stekt smålök

Gör så här

Fyllt kalkonbröst

  1. Sätt ugnen på 175°. Skär kalkonbröstet nästan rakt igenom med en vass kniv. Vik ut och banka ut tills köttet är 2 cm tjockt. Krydda med salt och peppar.
  2. Hacka tranbär och aprikoser och blanda med örter och upp­vispat ägg.
  3. Lägg skinkskivorna på köttet, bred på fyllningen, tryck till och rulla ihop. Bind upp med hushållssnöre.
  4. Krydda köttet runt om och bryn i smör. Tillaga klart i ugnen tills innertemperaturen är 70°, cirka en timme. Låt köttet vila i 10 minuter innan det skivas upp.
  5. Servering: Servera det fyllda kalkonbröstet med haricot verts, morötter, stekt smålök, hasselbackspotatis och apelsinsås (se instruktionerna nedan).

Apelsinsås

  1. Koka upp apelsinsaft, vatten, fond och grädde och koka ihop i 10 minuter.
  2. Smaka av med honung, salt och peppar. Red av såsen med majsstärkelse utrörd i lite vatten och koka ett par minuter. Vispa ner smöret i såsen precis innan servering.

Hasselbackspotatis

  1. Sätt ugnen på 225°. Tvätta och torka ­potatisen och skär täta snitt i den men inte helt igenom. Lägg potatisen på plåt med bakplåtspapper, pensla med smält smör och krydda med salt och peppar.
  2. Baka i ugnen i 30 minuter. Ta ut och pensla igen och strö på riven ost och krossade mandelspån. Baka i ugnen i cirka 10 minuter till tills den är mjuk och fått fin färg.
Huvudrätt Kyckling & fågel Recept