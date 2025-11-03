6 portioner
Du behöver
Fyllt kalkonbröst
- 800 g kalkonbröst, gärna med skinn
- ½ dl torkade tranbär
- 10 torkade aprikoser
- 2 msk hackad timjan
- ½ dl hackad persilja
- 1 ägg
- 4 skivor lufttorkad skinka
- Salt och peppar
- 2 msk smör
Apelsinsås
- Saft av 2 apelsiner
- 1 dl vatten
- 2 msk kycklingfond
- 2 dl vispgrädde
- 1 msk honung
- Salt och peppar
- 2 tsk maizena majsstärkelse
- 25 g smör
Hasselbackspotatis
- 1 kg potatis
- 50 g smör
- salt och peppar
- 1 ½ dl riven ost
- 25 g mandelspån
Servering
- Haricot verts, morötter och stekt smålök
Gör så här
Fyllt kalkonbröst
- Sätt ugnen på 175°. Skär kalkonbröstet nästan rakt igenom med en vass kniv. Vik ut och banka ut tills köttet är 2 cm tjockt. Krydda med salt och peppar.
- Hacka tranbär och aprikoser och blanda med örter och uppvispat ägg.
- Lägg skinkskivorna på köttet, bred på fyllningen, tryck till och rulla ihop. Bind upp med hushållssnöre.
- Krydda köttet runt om och bryn i smör. Tillaga klart i ugnen tills innertemperaturen är 70°, cirka en timme. Låt köttet vila i 10 minuter innan det skivas upp.
- Servering: Servera det fyllda kalkonbröstet med haricot verts, morötter, stekt smålök, hasselbackspotatis och apelsinsås (se instruktionerna nedan).
Apelsinsås
- Koka upp apelsinsaft, vatten, fond och grädde och koka ihop i 10 minuter.
- Smaka av med honung, salt och peppar. Red av såsen med majsstärkelse utrörd i lite vatten och koka ett par minuter. Vispa ner smöret i såsen precis innan servering.
Hasselbackspotatis
- Sätt ugnen på 225°. Tvätta och torka potatisen och skär täta snitt i den men inte helt igenom. Lägg potatisen på plåt med bakplåtspapper, pensla med smält smör och krydda med salt och peppar.
- Baka i ugnen i 30 minuter. Ta ut och pensla igen och strö på riven ost och krossade mandelspån. Baka i ugnen i cirka 10 minuter till tills den är mjuk och fått fin färg.