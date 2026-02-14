Vi har djupdykt i vårens utbud av föreställningar och vaskat fram guldkornen. Här är våra utvalda tips – stora evenemang och lite ­mindre oväntade ­höjdpunkter.

Teater

”Tills stjärnorna faller” Foto: Ola Kjelbye

”Tills stjärnorna faller” på Göteborgs stadsteater

Beth Steels nyskrivna pjäs gör Sverigepremiär på Göteborgs Stadsteater i regi av Stefan Larsson. Föreställningen skildrar bröllopet mellan Sylvia och Marek, där familjelojaliteter prövas, hemligheter avslöjas och kärleken sätts på prov. I centrum står de tre systrarna Sylvie, ­Hazel och Maggie med vänner och familj. Pjäsen beskrivs som en varm komedi med allvarliga undertoner.



Göteborgs stadsteater

Spelas till och med 21 maj

stadsteatern.goteborg.se

Lena Endre och Ingela Olsson i poetisk duell. Foto: Thomas Klementsson/Studio Bon

”I bomullsfältens ensamhet” på Dramaten

Staffan Valdemar Holm regisserar Lena Endre och Ingela Olsson i Bernard-Marie Koltès moderna klassiker. Här är den poetiska, filosofiska och politiska duellen mellan en dealer och en kund på en öde plats. I denna uppsättning ges den ursprungliga manliga dialogen till två av Dramatens mest erfarna kvinnliga skådespelare, där frågor om makt, dialog och postkolonial världsordning står i centrum.

Dramaten, Stockholm

Spelas 28 februari till 31 maj

dramaten.se

P.O. Enquists viktiga roman ”Nedstörtad ängel” blir teater. Foto: Klara G

”Nedstörtad ängel” av Östgötateatern

Följ med på en fascinerande resa genom ­P.O. Enquists romanvärld där kärlekens obegriplighet och människans innersta väsen utforskas. Vi möter bland annat en av Bertolt Brechts avlagda älskarinnor, skådespelerskan Ruth Berlau, på ett sjukhus i New York, och Pasqual Pinon, mannen med två huvuden, som hittades i en koppargruva i Mexiko och senare ställdes ut som ett monster på ett tivoli. Men också den inspärrade unge pojken, ”Vargen i Säter”, barnamördaren vars fruktansvärda handling är oåterkallelig. Genom berättarjaget binds historierna samman och blir en skildring av villkorslös och förlåtande kärlek. För Östgötateatern skapas nu en helt ny scenisk version med ett nytt konstnärligt team.

Östgötateatern, Norrköping och Linköping

Spelas 21 februari till 14 mars i Norrköping och 11 april till 9 maj i Linköping

ostgotateatern.se

”Frankenstein” Foto: Klara G

”Frankenstein” på Kulturhuset Stadsteatern, Stockholm

I Mary Shelleys klassiska berättelse möter publiken Frankensteins varelse, som längtar efter att bli människa. I hyllade dansaren och koreografen Fredrik Benke Rydmans regi och koreografi skildras varelsens resa från oskuldsfull till känslomonster som drivs av hämndbegär. Mötet med skaparen resulterar en intensiv kamp om människans vilja att kontrollera naturen.

Kulturhuset Stadsteatern, Stockholm

Spelas till och med 13 maj

kulturhusetstadsteatern.se

”Vi är Orlando” Foto: Henrik Halvarsson. Illustration: Moa Romanova

”Vi är Orlando” på Uppsala stadsteater

Natten till den 12 juni 2016 dödades 49 personer på gayklubben Pulse i Orlando under klubbens populära ”Latin nights”. Två år senare reste författaren och journalisten Johan Hilton till Orlando för att intervjua invånare om tragedin, vilket resulterade i boken ”Vi är Orlando”. Tio år efter dådet har Hilton bearbetat boken till en pjäs, som lyfter fram vittnesmål om sorg, ilska och mörker – men också om hopp, värme och solidaritet i krisens stund.

Uppsala stadsteater

Spelas 5 mars till 9 maj

uppsalastadsteater.se

”Det svenska missnöjet” Foto: Helsingborgs stadsteater

”Det svenska missnöjet” på Helsingborgs stadsteater

Följ med på en resa genom Sverige idag, från miljonprogram och utsatta områden till avfolkningsbygd och storstad. Här skildras vardagslivets frustrationer med tomma butikslokaler, långa vårdköer och avståndet till maktens korridorer, men också hur det är att leva tillsammans med nya och gamla grannar. Regissör John Hanse bygger vidare på samhällsdebattörerna Johanna Lindells och Lisa Pellings bok, som är baserad på över 300 samtal med människor i hela landet. ­Föreställningen är en plats för samtal, reflektion och förståelse under ett viktigt valår.

Helsingborgs stadsteater

Spelas 28 februari till 11 april

helsingborgsstadsteater.se

”Köpenhamnstrilogin” Foto: Johan Sundell

”Köpenhamnstrilogin” på Malmö stadsteater

I den moderna klassikern ”Köpenhamnstrilogin – Barndom, Ungdom och Gift” skildrar danska författaren Tove Ditlevsen sitt liv i 1920-talets Vesterbro, där hon kämpar för sina drömmar i en värld som begränsar kvinnor. Hon lämnar skolan vid fjorton års ålder och skickas mot sin vilja att arbeta som piga, men inom henne växer en längtan efter något större. Genom minnesbilder och självporträtt berättar hon om klass, kön, begär och skrivandets kraft – en flykt från vardagens kaos och ett försök att skriva sig fri.

Malmö stadsteater

Spelas 31 mars till 16 maj

malmostadsteater.se

Kvinnosyn på scen i ”Jonah”. Foto: Playhouse Teater

”Jonah” på Playhouse teater, Stockholm

En pjäs av den amerikanska dramatikern Rachel Bonds, tidigare spelad off-Broadway. Föreställningen följer Ana från den första förälskelsen som ung kvinna genom vuxen­livet, där hennes längtan efter närhet leder till relationer som först stärker och sedan bryter ner. Rachel Bonds har beskrivit pjäsen som en personlig reaktion på samtidens kvinnosyn med avstamp i både presidentvalet 2016 och metoo. Rollen som Ana spelas av Nina Dahn. Playhouse, som presenterar nyskrivna kvalitetspjäser från New York och London på svenska, tog över Reginateatern på Drottninggatan 2015.

Playhouse Teater, Stockholm

Spelas 18 februari till 14 mars

playhouseteater.se

”Göteborgskravallerna” på Göteborgs stadsteater

En polis som försöker hålla fast vid sitt uppdrag, en mamma och dotter som barrikaderas inne på Hvitfeldska gymnasiet, och unga aktivister med stora drömmar. Nu tar sig Niklas Hjulström an Göteborgskravallerna 2001. Föreställningen berättar om EU-toppmötet som besöktes av USA:s president George W. Bush, där tusentals unga samlades för att demonstrera mot hans besök, EU och den globala marknadsekonomin. Genom olika perspektiv – polis, aktivister och civila – skildras drömmar, kamp och kaos i en musikaliskt och visuellt driven berättelse, baserad på omfattande research och intervjuer med ögonvittnen.

Göteborgs stadsteater

Spelas 27 mars till 30 maj

stadsteatern.goteborg.se

En legend väcks tills liv på Dramaten. Foto: Dramaten

”Färbodjäntan” på Dramten, Stockholm

Dramaten väcker kultklassikern ”Fäbod­jäntan” till liv i en ny scenversion som utforskar svensk landsbygd, kropp och begär. Den ursprungliga porrfilmen spelades in 1978 och blev känd världen över tack vare kombon idyllisk svensk landsbygd och sexuellt explicit innehåll. Regissörerna Amanda Apetrea, Lisen Rosell och Nadja Hjorton tar publiken genom en lekfull och frigjord tolkning av filmens erotiska och kulturella universum, där förflutet möter samtid och idyll möter synd.

Dramaten, Stockholm

Spelas 6 mars till 17 maj

dramaten.se

Musikteater

”This is the moment” Foto: Nadja Sjöström

”This is the moment” – historisk musikalresa på turné

Historikern Herman Lindqvist ger sig ut på turné med en musikalshow som tar publiken med på en historisk resa genom tidens stora ögonblick. Föreställningen skildrar 2 000 år av världshistoria genom kända musikalnummer. Musikal- och operasångare framför låtar ur bland annat ”Kristina från Duvemåla”, ”The Phantom of the Opera”, ”Chess” och ”Les Misérables” – allt placerat i sina historiska kontexter. Herman Lindqvist medverkar som berättare och ciceron och binder ihop numren med historiska berättelser, varvat med nedslag i sitt liv som utrikes- och krigskorrespondent.

Sverigeturné med premiär på Lorensbergssteatern i Göteborg, och avslutning på Nya Cirkus i Stockholm.

Spelas 11 mars till 25 april

ticketmaster.se

Herman Lindqvist med ensemble. Foto: Nadja Sjöström

”Bonnie & Clyde” Foto: Henrik Halvarsson. Illustration: Moa Romanova

”Bonnie & Clyde” på Uppsala stadsteater

Den ikoniska Broadwaymusikalen om det berömda kärleksparet Bonnie och Clyde, som trotsade lagen och jagade drömmen, kommer nu till Uppsala. Ackompanjerad av känsloladdad musik berättas historien om Bonnie Parker och Clyde Barrow, unga och hungriga under den stora depressionen, som tillsammans ger sig ut på en farofylld jakt efter frihet och spänning, men som dras allt djupare in i kriminalitet. Regisserar gör Niklas Riesbeck, som skildrar parets passionerade kärlek, deras uppror och desperata flykt från rättvisan, på väg mot det obönhörliga slutet. Musikalen har spelats världen över sedan premiären på Broadway 2011.

Uppsala stadsteater

Spelas 28 mars till 30 maj

uppsalastadsteater.se

”& Julia” Foto: Peter Knutson

”& Julia” på Cirkus, Stockholm

Här är Shakespeares odödliga kärlekshistoria ”Romeo & Julia” i en modern musikalversion med en spellista av pophits, däribland Britney Spears ”Baby One More Time” och Katy Perrys ”Roar” avverkas. Det är alltså Max Martin, som ligger bakom fler förstaplaceringar på Billboard än någon annan under detta århundrade, som står för musiken.

Den klassiska balkongscenen lever kvar, men här bevisas att det finns liv efter Romeo. I rollistan ser vi Viktor Norén som William Shakespeare, Linda Olsson som hans fru Anne Hathaway och Joanné Nugas som Julia, som gör sin musikaldebut. Oscar Zia spelar den självgoda men charmiga Romeo, medan Sussie Eriksson och Rennie Mirro axlar rollerna som Julias mamma Angelic respektive Lance Du Bois.

Cirkus, Stockholm

Spelas 19 februari till 31 maj

ochjuliamusikalen.se

Mörk magi och Tom Waits musik i ”The Black Rider”. Foto: Mats Bäcker

”The Black Rider” på Folkteatern Göteborg

Musikverket ”The Black Rider” av William S. Burroughs, och med musik av Tom Waits, tar publiken genom mörka skogar och märkliga myter. Berättelsen följer Wilhelm som får ett magiskt vapen från djävulen för att vinna sin älskades hand – men varje skott för honom närmare fördärvet. Musikensemblen Tonbruket och Per Texas Johansson framför musiken live i detta musikaliska äventyr. Mellika Melouani Melani, tidigare konstnärlig ledare för Folkoperan, regisserar.

Folkteatern Göteborg

Spelas 14 februari till 1 april

folkteatern.se

Musikteater om Malmö-vardagens hemligheter i ”Det var en gång ett hus”. Foto: Johan Sundell

”Det var en gång ett hus” på Malmö Stadsteater

I en ny musikteaterföreställning av Anders Lundin och Hans Marklund möter vi Anna som får uppfylla tre önskningar och flyttar in i ett till synes vanligt lägenhetshus i Malmö. Här vävs grannarnas vardagsliv, drömmar och hemligheter samman med mystik, där verklighet, minne och saga sakta upplöses i en berättelse om gemenskap och längtan.

Malmö stadsteater

Spelas 14 mars till 15 maj

malmostadsteater.se

Opera

Christina Nilsson. Foto: Peter Knutson

Christina Nilsson i ”Turandot” på Kungliga Operan

Upplev Puccinis ”Turandot” – en sagolik opera med en av operavärldens mest älskade arior, »Nessun dorma«. Den musikaliska berättelsen utspelar sig i sagans Kina där den iskalla prinsessan Turandot kräver att hennes friare ska lösa tre gåtor. Och den som misslyckas kommer att avrättas. Vid premiären 2013 hyllades föreställningen av Svenska Dagbladet som ypperlig och andlösande. Publikfavoriten och hovsångerskan Christina Nilsson, nyligen aktuell i succén ”Aida” på Kungliga Operan och Metropolitan Opera i New York, återvänder våren 2026 till Kungliga Operan i ”Turandot”. Hon sjunger rollen som Liù vid föreställningarna den 25 april samt 2, 5 och 9 maj.

Kungliga Operan, Stockholm

Spelas 25 april till 29 juni

operan.se

”Olympiaden” på Folkoperan i Stockholm.

Idrott och dramatik i ”Olympiaden” på Folkoperan, Stockholm

Folkoperan blir scen för Antonio Vivaldis barockopera regisserad av Charlotte Engelkes. Här tävlar idrottare och konstnärssjälar sida vid sida i ett sportigt förväxlingsdrama. Operaföreställningen bjuder på kärleksförvecklingar, identitetsförväxlingar och idrottstävlingar i ett pulserande tempo. Prinsen Licida och hans vänner tampas med rivalitet och stora känslor – allt till Vivaldis barocktoner.

Folkoperan, Stockholm

Spelas 19 februari till 22 mars

folkoperan.se

Dockteater

Vikingatida stamfader på scen i ”Folke Filbyter”. Foto: Klara G

”Folke Filbyter” av Östgötateatern

Folke Filbyter har gett namn åt staty, torg och galleria – men vem var han egentligen? Nationalskalden Verner von Heidenstam skildrade honom 1905 som stamfadern till den medeltida Folkungaätten och en av de sista svenska vikingarna. I romanen möter vi en tid av övergång: medan Folke och hans grannar lever enligt asagudarnas lagar, sprider sig kristendomen i Sverige. Nu väcks klassikern till liv på scen i en föreställning som blandar tragedi, dockteater och national­romantik. Regissören Erik Holmström, känd från Malmö Dockteater, låter skådespelare och dockor samsas om rollerna i en dramatisk, vikingadoftande upplevelse.

Östgötateatern, Linköping och Norrköping

Spelas 14 februari till 14 mars i Linköping, och 28 mars till 25 april i Norrköping.

ostgotateatern.se

Humor

Magnus Betnér. Foto: Ulrika Cambell

Magnus Betnér – från pension till roast

Efter att ha gått i pension från den svenska standupscenen 2016, återvände Magnus Betnér bara några år senare. Pausen blev kortare än planerat då både publikens efterfrågan och hans egen längtan efter att uppträda blev för stor. Sedan dess har han släppt hela fyra standup-specials, och genomfört hundratals uppträdanden.

Få svenska komiker har varit mer innovativa i att testa nya grepp och forma utvecklingen av stand-up än Magnus Betnér. Nu, till våren, beger han sig ut på en omfattande Sverigeturné som omfattar över fyrtio städer.

”Mellan oss” med Magnus Betnér

Sverigeturné med stopp i över fyrtio städer

Katrin Sundberg. Foto: Anna-Lena Ahlström

Katrin Sundberg – ingen surtant på scenen

Katrin Sundbergs humorshow hade premiär 2024, men förra årets föreställningar sköts upp på grund av en ögonoperation. Nu återupptas turnén med premiär i Karlstad och drar vidare till spelplatser runt om i landet. I showen bjuder Katrin publiken på en resa i sitt inre, samt bekännelser i ”Dagens bikt”. Publiken får också en lektion i vad man inte får lägga ut på sociala medier, eller ens titta på, om man vill fortsätta att må bra.