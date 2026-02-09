Bamse firar 60 år och i samband med jubileet instiftas en utmärkelse som lyfter fram snälla vuxna som gjort skillnad – Bamses Snällhetspris.

Som en del i 60-årsjubileet av världens starkaste och snällaste björn har Bamsetidningen tagit initiativ till ett nytt snällhetspris för att lyfta fram vuxna som föregår med gott exempel.

– Snällhetspriset sätter ljuset på empati och medmänsklighet och visar att både små och stora handlingar kan göra verklig skillnad, säger Charlotta Borelius, chefredaktör på Bamsetidningen, i ett pressmeddelande.

Nu är det upp till allmänheten att rösta fram vinnaren bland de nominerade och Charlotta ser fram emot att följa omröstningen.

– De tre nominerade har på olika sätt visat att snällhet är en dunderkraft som kan göra verklig skillnad – både för enskilda människor och samhället i stort, säger hon.

Nominerade till Bamses Snällhetspris 2026

Niclas Wennerlund. Foto: Pelle T Nilsson/Kungl. Hovstaterna

Niclas Wennerlund, författare och föreläsare

Niclas Wennerlund, grundare av Bara Vanlig, är en av de nominerade till priset. Så här lyder motiveringen:

”Niclas Wennerlund nomineras för sin uthålliga insats och sitt stöd för personer med funktionsnedsättning. Han står tillsammans med sin dotter Melina bakom initiativet Bara Vanlig, som arbetar för att fler barn och unga, tillsammans med sina anhöriga, ska ges möjlighet att leva ett meningsfullt och aktivt liv – med större inflytande över sin egen vardag. Genom sitt engagemang har Niclas bidragit till konkreta förändringar för barn och unga med funktionsnedsättning och visat hur snällhet kan göra verklig skillnad.”

– Att bli nominerad till Bamses Snällhetspris är verkligen en stor ära för mig och Bara Vanlig. För mig som grundare av Bara Vanlig älskar jag att få stödja och hjälpa barn och ungdomar med funktionsnedsättning till att få ökad självkänsla, bättre självförtroende och bättre psykisk och fysisk hälsa och få träffa nya kompisar, säger Niclas.

Sofia Jannok med hunden Ayo. Foto: Petter Hedman

Sofia Jannok, artist och låtskrivare

En av de andra nominerade är Sofia Jannok, som nomineras för sitt engagemang för samers rättigheter, natur och miljö samt alla människors lika värde.

”Genom sin röst och musik har hon bidragit till att öka kunskapen och förståelsen för samernas situation och livsvillkor. Hon står upp för andra och tar tydlig ställning i angelägna frågor, samtidigt som hon möter människor med värme och respekt. Sofia Jannok visar at snällhet kan handla om både mod, handlingskraft och omtanke – och att det ena inte utesluter det andra”, lyder motiveringen.

Hur känns det att ha blivit nominerad till Bamses Snällhetspris?

– Jag blir alldeles rörd och varm i hjärtat. Jag blir så glad att snällhet lyfts fram, i en värld där vassa tungor och armbågar ofta tar plats. Det känns oerhört hedrande, säger Sofia.

Olof Wretling, skådespelare, komiker, dramatiker och författare

Även Olof Wretling är nominerad till det nyinrättade priset med motiveringen:

”Olof Wretling nomineras för hur han genom sitt konstnärskap konsekvent valt att lyfta empati, relationer och mänsklig värme. I sina föreställningar, radioprogram och berättelser har han skildrat vardagsnära situationer där förståelse, omtanke och vänlighet står i centrum – ofta med humor och berättande som verktyg. Genom sitt arbete har han bidragit till att bredda synen på vad som är normalt och lyft vikten av att möta andra människor med vänlighet och respekt.”

Olof Wretling. Foto: Rickard Eriksson

Vad betyder snällhet för dig?

– Snällhet betyder en väg framåt för mig. En väg till en djupare förståelse till en annan människa. Vi kan inte göra om våra medmänniskor men om vi är snälla mot varandra så händer något häftigt. Vi släpper garden och visar upp vår bästa sida för varandra. Det är snällhet för mig – allas vår bästa sida, svarar Olof.