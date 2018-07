Dags att sommarstäda: 7 saker alla borde göra för att fräscha upp sina hem

Sol i sinne – fräscht inne.

Foto: Istock

Visst finns det tusen saker vi hellre gör i sommar än att dra på oss städhandskarna, organisera garderoben och dammtorka alla våra lister, men det är ingen hemlighet att ett rörigt och smutsigt hem kan orsaka stress och ha negativ påverkan på vårt välmående.

Här kommer en checklista på vad du kan göra för en grundlig sommarstädning. Bocka av alla punkterna på en helg, så har du det snabbt överstökat – och kan njuta resten av semestern med ett lättat (och rent) samvete.

1. Avfrosta och rengör frysen

Och släng all gammal mat. En frys full med is drar mer el och håller inte maten lika kall. Dessutom kan det lukta illa. Stäng av frysen, öppna dörren och låt den nedersta lådan sitta kvar för att samla in smältvattnet. En ungsplåt kan också funka att ställa ner. Lägg då en handduk under för att samla in eventuellt spill. Ett tips är att ställa in en kastrull med kokat vatten så smälter isen snabbare. Försök inte att bryta eller hacka bort isklumparna eftersom du då kan skada frysen.

2. Tvätta och lufta alla dina sängkläder

Inte bara dina lakan, släng även in dina kuddar och täckena i en maskin. Även eventuella madrasskydd kan må bra av en uppfräschning. Ett klassiskt husmorsknep är att slänga in några tennisbollar i samma maskin för att undvika att materialet i täckena "klumpar ihop".

3. Tvätta fönstren

På både in- och utsidan (om du kan) och glöm inte att tvätta i mellan fönsterrutorna. Här har du en steg för steg-guide till hur du får dina fönster skinande rena.

4. Plantera om dina krukor

Och ge dem ny jord.

5. Damm- och våttorka dina lister

Och dörrkarmar, handtag, ovansidan på skåp och andra platser som kanske glöms bort under de mindre grundgörande veckostädningarna.

6. Ge dina mattor en omgång pisk

Dammsug och slå dina mattor. Eller skaka åtminstone av dem ifall du inte har tillgång till en piskställning. Är mattan mycket smutsig kan du rengöra den själv eller lämna in den på ett tvätteri. Har du en rödvinsfläck? Läs detta smarta knep.

7. Rengör grillen

Det finns lite olika knep hur man kan få bästa resultatet. Ett lite oväntat knep är att använda cola. Låt gallret dra över natten i en behållare eller balja fylld med läsken. Knyckla sedan ihop en boll av aluminium och skrubba! Fler tips hittar du här.

Källa: Brit.co

Artikeln publicerades först på Hus & Hem.