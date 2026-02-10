BÅTSOMMAR Bland kobbar och skär och vågornas kluckande njuter vi av karga klippor och lugna vikar. Vi besöker åtta av skärgårdens mest pittoreska öar!

Stockholms skärgård består av ungefär 30 000 öar, kobbar och skär. På denna resa upptäcker vi åtta av dess guldkorn. Medan vi strosar bland syrenbuskar på pittoreska Arholma får vi oss till livs historien om ryssarnas angrepp här 1719. I Furusund följer vi i August Strindbergs spår och på Norr öra ser vi miljöerna där Saltkråkan spelades in. Genuina Rödlöga bjuder på vandring längs fina, kala granitklippor med möjlighet att äta lunch. Under resan går vi också den så kallade båtluffarleden från Finnhamn till Ingmarsö.

Som avslutning på resan får vi lära oss allt om ”Morden i Sandhamn” under en runda i Viveca Stens fotspår runt Stockholms mest kända skärgårdsö.

Vi bor på gamla anrika hotell och värdshus på Lidö, Furusund och Sandhamn och i Finnhamn i enklare vandrarhemsstugor. Vi reser både med chartrade båtar och reguljärt. Välkomna att följa med!

Från utsiktstornet Båken på Arholma ser vi långt ut i havsbandet.

DAG 1 Arholma, Lidö

Med chartrad buss åker vi från Stockholm Central kl 08.30 och ankommer till Räfsnäs brygga efter ca 90 minuter. Med egen båt åker vi nu mot resans första anhalt, Arholma, där vi startar med ett besök vid Båken, ett utsiktstorn på öns högsta punkt. Det var här ryssarna påbörjade sin anstormning av Stockholms skärgård som kom att påverka nästan hela skärgården och stora del ar av Sveriges östkust. Vi ägnar eftermiddagen åt Arholma och vi gör det till fots. Vi korsar ön på små slingrande grusvägar mellan syrenhäckar, förbi pittoreska Arholma by, och kommer efter ca 1,5 km fram till några av skärgårdens bäst bevarade fiskebodar från slutet av 1600-talet. Båten tar oss sedan vidare till Lidö där vi ska tillbringa vår första natt i skärgården. Vi bor i dubbelrum med toalett ute i korridoren på Lidö värdshus. På kvällen bjuder våra värdar oss på en tvårätters middag.

Fly vardagen och njut av skärgårdens friska luft och vackra natur.

DAG 2 Norröra, Rödlöga och Furusund

Efter frukost lämnar vi Lidö. Vid ankomst till Furusund lämnar vi vårt bagage på klassiska Furusunds värdshus, där vi ska bo över natten. Med båt tar vi oss längre ut i havsbandet. Vårt första stopp blir Rödlöga, som varit bebodd sedan 1500-talet. Här finns det möjlighet till lunch på kafét. Alldeles intill kaféet ligger Gammelstugan som inrymmer ett litet museum med glimtar från öns historia. Därefter kan ni själva välja om ni vill göra en fin vandring runt ön som avslutas vid de vackra kala granitklipporna som givit ön dess namn. På väg tillbaka mot Furusund stannar vi till i Norröra för ett kortare strandhugg. Middag och övernattning på Furusunds värdshus.

Redo för ett kvällsdopp?

DAG 3 Ingmarsö och Finnhamn

På morgonen promenerar vi längs Zorns väg och Strindbergs väg för att få en liten inblick i Furusunds fornstora dagar. Vid elvatiden åker vi vidare till Finnhamn. På ön finns promenadvänliga stigar som slingrar sig över den lummiga ön, med områden täckta av odlingsmarker och lövträd blandat med vackra hällmarker. Dagens lunch intar vi på Finnhamns krog. För den som vill ta det lugnt i Finnhamn går det alldeles utmärkt. För dem som vill göra en lite större aktivitet ordnar vi med en kortare vandring till grannön Ingmars ö. Det är en del av den så kallade Båtluffarleden, totalt sju kilometer på öarna Ingmars ö och Finnhamn. Det går flera båt ar tillbaka till Finnhamn och ni väljer själva om ni vill inta er middag på Ingmarsö krog eller i Finnhamn. Vi bor i 2-bädds vandrarhemsstugor på Finnhamn denna natt med dusch och toalett i huvudbyggnaden.

Sandhamns by har anor från 1700-talets början.

DAG 4 Sandhamn

Efter frukost och egentid tar vi Waxholmsbåten till Sandhamn. Du bestämmer själv om du äter lunch innan vi åker eller om du äter under färd på väg till Sandhamn. Vi ankommer till Sandhamn vid tvåtiden.

Vi gör en gemensam promenad för att lära känna ön lite mer och får lära oss allt om Morden i Sandhamn under en runda i författaren Viveca Stens fotspår. Avskedsmiddag på lokal restaurang.

DAG 5 Egen tid på Sandhamn, hemresa till Stockholm

Vi har förmiddagen till eget förfogande. Det går att hyra cykel och ta sig runt på ön eller bara promenera. Badstränder finns bland annat i Trouville på sydöstra sidan av ön samt vid Fläskberget på nordvästra sidan. På eftermiddagen tar vi en av Waxholmsbolagets båtar tillbaka mot Stockholm och avslutar vårt skärgårdsäventyr med fina minnen och upplevelser.

Trevlig resa!

Skärgårdshus vackra som en tavla. Just dessa ligger på ön Huvudskär.

Resfakta Stockholms skärgård 22-26 juni eller 3-7 augusti 2026

Resedatum

Avresa 22 juni

Hemresa 26 juni

alternativt

Avresa 3 augusti

Hemresa 7 augusti

Pris 15 900 kr per person, i del av dubbelrum

Enkelrumstillägg: 3 000 kr

Allt detta ingår

Alla transporter med reguljära båttransporter: Lidö–Furusund, Furusund–Rödlöga, Rödlöga–Norröra, Furusund–Finnhamn, Ingmarsö–Finnhamn, Finnhamn–Sandhamn.

Chartrade båtar: Räfsnäs– Arholma–Lidö samt Norröra–Furusund.

Hyrd buss från Stockholm central till Räfsnäs.

Hemresa Sandhamn-Stockholm

Boende med del i dubbelrum på fyra anrika hotell på öarna; Lidö värdshus, Furusunds värdshus, Finnhamns vandrarhemsstugor samt Seglarhotellet på Sandhamn. Bra hotellstandard i Furusund och på Sandhamn. Enklare standard på Lidö med dusch och toalett utvändigt. På Finnhamn enkel stugstandard med toalett och dusch inne på vandrarhemmet.

Halvpension dag 1–4 med frukost varje dag samt middag på Lidö, middag i Furusund, lunch på Finnhamn och middag på Sandhamn.

Guidade promenader på Arholma, Norröra, Rödlöga, från Finnhamn till Ingmarsö samt i Viveca Stens fotspår på Sandhamn.

Färdledare med goda kunskaper om skärgården.

Skriftlig deltagarinfo.

Vad ingår inte i resans pris?

Måltider som inte nämns ovan samt måltidsdryck

Vi reserverar oss för eventuella program-, pris- och tidtabellsändringar.

Boka din resa idag!

Ring: Världens Resor på 08-669 55 25

Eller besök: www.varldensresor.se/icakuriren