Danska Majbritt Löfgren flyttade till Sverige, och nu vill hon dela med sig av forna hemlandets godsaker. Från sin foodtruck, döpt till ”Happy dane”, serverar hon himmelska smörrebröd och klassikern flæskesteg. Passa på att smaka dessa danska specialiteter om du har vägarna förbi Kungsbacka!

Det är som att befinna sig i en välbekant del av Danmark: smörrebröd, rödvita flaggor som vajar för vinden och skyltar med danska ordspråk. Majbritt Löfgren bjuder på det bästa hon vet – matupplevelser som hon passionerat älskar från uppväxten i Köpenhamn.

– Smörrebröd har en lång historia i Danmark och vi har alltid ätit det hemma. Mörkt bröd och rikligt med pålägg, det är ”frokost” för mig, eller lunch som ni säger i Sverige.

En bit av Danmark mitt i Kungsbacka. ”Det ska vara höjd på smörrebröden och en grön Tuborg till”, säger Majbritt. Foto: Katja Ragnstam

Hon är i full gång med att förbereda några olika smörrebröd och tar ut en saftig flæskesteg, fläskstek, från ugnen i sin foodtruck. Steken är ugnsbakad till perfektion, med fettkappan kvar som blivit härligt knaprig.

Majbritt Löfgren Ålder: 57 år

Gör: Kock. Driver foodtrucken Happy dane och kaféet Röda Stugan i Kungsbacka. Se happydane.se

Familj: Nisse och tre barn. Sebastian 32 år, Ida 30 år och Lucas 25 år.

Bor: Åsa i Halland.

Dansk favoriträtt: Flæskesteg (fläskstek), det är det bästa jag vet. Med brunede kartofler (sockerglaserad potatis, stekt i smör). Det är så gott!

Familjeföretag med sin man

Det lilla familjeföretaget driver hon tillsammans med sin händige man Nisse, han hjälper till med det mesta. Men det är hon som står för den kreativa matlagningen.

– Jag växte upp i en tid när Köpenhamns legendariska smörrebrödsdrottning, Ida Davidsen, gjorde denna danska favorit världsberömd.

Majbritt berättar att Ida Davidsen gett namn åt många av klassikerna, som stjerneskud – rågbröd med panerad spätta, remoulad, räkor och stenbitsrom.

– För mig är det viktigt att dela med mig av en känsla. Man ska uppleva matminnen när man äter mina smörrebröd och det ska vara gott och samtidigt se vackert ut.

Vad skulle denna glada danskas foodtruck heta, om inte Happy dane? Foto: Katja Ragnstam

Majbritt visar hur ett smörrebröd ska göras. Tunna skivor rågbröd, som hon bakat själv, sedan rikligt med fyllning som byggs upp på höjden. Det är en typ av matlagning som inte är komplicerad men bygger på bra råvaror som är omsorgsfullt tillagade, och alla ingredienser matchar varandra.

– Min mormor Vera var duktig på att laga mat och jag var ofta hemma hos henne. Det fick mig att gå kockskola och vilja se världen. Jag var nog ganska vild och äventyrlig som ung, säger Majbritt med ett stort skratt.

Prova denna danska klassiker! Foto: Katja Ragnstam

Hon berättar att det var på en resa till Val-d’Isère i franska alperna som hon träffade sin man Nisse. Kärleken förde henne 1991 till Sverige och Åsa i Halland. Intresset för mat har följt Majbritt genom livet. Tidigare drev hon ett kafé i en kyrka i Kungsbacka, men längtade efter att göra något nytt. Strax innan pandemin, bestämde hon sig: Nu eller aldrig! Och köpte en foodtruck för att laga ”fläskstek sandwich”, en dansk variant av hamburgare fylld med saftiga skivor fläskstek, krämig dressing och picklade grönsaker i ett briochebröd. Det blev snabbt en succé och förde henne runt på privata fester och olika event i Västsverige. Nu har hon även tagit över en liten röd stuga i Kungsbacka för sin verksamhet.

Vad är hygge?

Majbritt ger sig på att försöka förklara vad det där med hygge betyder.

– I Danmark är livet mer avslappnat än här. Det vi kallar hygge är det vi har omkring oss i vardagen. Att vi danskar inte bryr oss så mycket om vad alla andra tycker och att man faktiskt kan njuta när som helst. Vi danskar är nog bra på att unna oss, menar Majbritt.

När foodtrucken inte är ute på uppdrag står den i trädgården vid kaffestugan som Majbritt också driver. Foto: Katja Ragnstam

Hygge kan vara allt möjligt, som att köpa med sig några smöriga wienerbröd hem och njuta av med en kopp kaffe en vanlig tisdag.

– Det var många kulturkrockar för mig i början när jag flyttade till Sverige. Vi är nog mer öppna och sociala i Danmark och man umgås mer spontant. Men det som var jobbigast var att ingen förstod vad jag sa, säger Majbritt och ler åt minnet.

En liten uttals-utmaning … Foto: Katja Ragnstam

Foodtrucken har hon haft i fem år och säger att det är helt galet vad populär hennes matvagn blivit.

– Vi bodde några år i södra England och där fanns det gott om småvagnar som sålde glass. Jag minns att jag tänkte att det var en bra idé som inte kräver lika mycket som att ha en stor restaurang.

Innan hon köpte matvagnen gick Majbritt en starta eget-kurs och kompisarna peppade henne att våga satsa på sin dröm.

– Jag är ju en glad danska, så det fick bli namnet: Happy dane.

Danskt hygge på ett bräde. Foto: Katja Ragnstam

Stor efterfrågan på smörrebröd

Nisse monterade in kylskåp och ugn och ganska snabbt var paret redo att köra ut till kunder med sitt danska matutbud.

– Det sa verkligen pang när pandemin drog igång och många ville beställa hem mat från mig. Jag hade egentligen inte tänkt göra smörrebröd i början utan fokusera på burgarna med fläskstek och klassikern röd dansk korv.

Hon och Nisse kunde stå på torget i Kungsbacka och langa ut boxar med smörrebröd till 300 personer på en enda dag.

Smörrebröd-meny. Foto: Katja Ragnstam

– Folk beställde via vår hemsida och det var kö hela tiden. Vi höll på att jobba ihjäl oss, vi hade inte alls förväntat oss att efterfrågan på smörrebröden skulle komma så snabbt, säger Majbritt.

– Idag har jag lärt mig att säga nej och att ta hjälp. Min dotter Ida, som gått kockutbildning och är duktig på att laga mat, hjälper till i verksamheten. Det handlar också om att hitta balansen i livet och det som är lagom, som ni säger här i Sverige.

Majlis berättar att hon är van att lösa problem och är påhittig. Erfarenheter som hon lärt sig från jobbet i kyrkan där hon även var volontär för att hjälpa utsatta människor.

Kaféet ligger i Kungsbackas äldsta byggnad. Foto: Katja Ragnstam

Vid sidan av matlagning är resor en stor passion för både Majbritt och hennes man.

– ”Imorgon tar vi en tur till Wien” är vårt motto. Vi kan styra en hel del över vår tid och för oss är inte en massa pengar det viktigaste i livet. Vi vill ju kunna göra saker, men familjelivet tillsammans är viktigare.

En träskärbräda dukas fram på disken i foodtrucken och på en skiva danskt rågbröd strös späda salladsskott med en krämig kycklingröra med curry ovanpå och knaprigt stekt bacon som garnering.

En annan Happy Dane. Foto: Katja Ragnstam

Drivs av lust

– Maten ska se vacker ut och smaka gott. Kycklingmackan är så vacker i färgerna och är riktigt omtyckt. Det kan inte bli mer danskt än det här, säger Majbrott och fortsätter:

– Det ska vara höjd på smörrebröden och en grön Tuborg till!

Vad är då hygge för Majbritt?

– För mig går det ut på att göra saker för att njuta. Jag gillar inte att vara fast och tvingas göra saker, jag har alltid drivits av lust i det jag gör. Jag håller inte öppet varje dag – det ger mig tid att vila och så får kunderna längta efter min mat.