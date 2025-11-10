8 bitar
Du behöver
- 200 g mandlar
- 6 äggvitor
- 3 dl strösocker
- 1 burk, 400 g, karamelliserad mjölk
Äppelfyllning
- 3 äpplen
- 2 msk pressad citronsaft
- 1/2 dl strösocker
Kräm
- 3 dl vispgrädde
- 250 g mascarpone
- 1 tsk vaniljsocker
Garnering
- 1 äpple
- Saften av ½ citron
- Strösocker
- Björnbär
- Citronmeliss
Ugn: 150°, 175°
Gör så här
- Mal mandlarna på mandelkvarn. Vispa äggvitorna till hårt skum. Tillsätt sockret lite i taget under vispning och vispa till en blank maräng.
- Vänd försiktigt ner mandlarna. Rita tre cirklar, 20 cm i diameter, på bakplåtspapper. Bred ut smeten i rundlarna och grädda i 30 minuter, 150°. Låt svalna.
- Äpple till garnering: Skölj och skiva äpplet tunt på mandolin. Pensla med äppelsaft och doppa skivorna i socker. Lägg ut dem på plåt med bakplåtspapper och torka i ugnen 175° i 10 minuter. Vänd skivorna och torka i 10 minuter till, passa så de inte bränns.
- Äppelfyllning: Skala, kärna ur och tärna äpplena smått. Koka upp vatten och socker och lägg i äppeltärningarna och koka dem precis mjuka. Låt svalna.
- Vispa grädden och vispa i mascarpone och vaniljsocker. Lägg samman bottnarna med först ett lager karamelliserad mjölk, äppelfyllning och spritsa sedan på gräddkräm. Överst brer man på lite gräddkräm och spritsar ut toppar. Garnera med torkade äppelringar, björnbär och citronmeliss.