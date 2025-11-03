4 portioner
- 500 g fläskfilé
- 240 g kabanoss
- 1 röd paprika
- 2 msk smör
- ½ tsk paprikapulver
- 1 krm chilipulver
- Salt och peppar
- 5 dl vispgrädde
- 1 msk kalvfond
- ½ dl svarta oliver
- 1 dl syltlök
- 1 dl cornichons
- 2 tsk maizena majsstärkelse
- Färsk timjan
Servering
- Ris
Gör så här
- Putsa och skiva filén, banka ut skivorna lätt med handen. Skiva korven, strimla paprikan.
- Stek korven i smör i en gryta. Ta upp korven och stek köttet. Lägg tillbaka korv och paprika och fräs lite till.
- Krydda med paprikapulver, chili, salt och peppar. Tillsätt grädde och fond och koka ihop i 10 minuter.
- Lägg i oliver, syltlök och cornichons och koka ett par minuter. Rör ut majsstärkelse i lite vatten och red av grytan. Smaka av och strö över timjan.
- Servering: Servera grytan med nykokt ris.