4 portioner

  • 500 g fläskfilé
  • 240 g kabanoss
  • 1 röd paprika
  • 2 msk smör
  • ½ tsk paprikapulver
  • 1 krm chilipulver
  • Salt och peppar
  • 5 dl vispgrädde
  • 1 msk kalvfond
  • ½ dl svarta oliver
  • 1 dl syltlök
  • 1 dl cornichons
  • 2 tsk maizena majs­stärkelse
  • Färsk timjan

Servering

  • Ris

Gör så här

  1. Putsa och skiva filén, banka ut skivorna lätt med handen. Skiva korven, strimla paprikan.
  2. Stek korven i smör i en gryta. Ta upp korven och stek köttet. Lägg tillbaka korv och paprika och fräs lite till.
  3. Krydda med paprikapulver, chili, salt och peppar. Tillsätt grädde och fond och koka ihop i 10 minuter.
  4. Lägg i oliver, syltlök och cornichons och koka ett par minuter. Rör ut majsstärkelse i lite vatten och red av grytan. Smaka av och strö över timjan.
  5. Servering: Servera grytan med nykokt ris.
Gryta Kött Recept