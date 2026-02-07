Melodifestivalen har ägt rum nästan varje år sedan 1958 (inte år 1964, 1970 och 1976). Det är ett av Sveriges mest sedda program och allra flest såg finalen 2006. Men hur många såg den? Testa om du kan svaret i quizet som bjuder på 10 frågor om Mello!

Vad minns du om Melodifestivalen?

Musik